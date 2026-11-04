Las elecciones de medio mandato 2026 dejaron a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones de AP y CBS News con más de 95% confianza. En el Senado, CBS News proyecta 54 escaños demócratas y 44 republicanos, con 2 por definir, y AP indica que los demócratas tienen al menos 54. En la Cámara de Representantes, el conteo de AP publicado por The Guardian hacia las 5:30 a. m. ET del miércoles 4 de noviembre de 2026 da 228 escaños a los demócratas y 139 a los republicanos, con 367 de 435 asignados.

Según NBC News, los demócratas también arrebatan a los republicanos las gobernaciones de Georgia, Iowa, Texas, Ohio y Nevada, y logran la mayoría de las gubernaturas por primera vez en 16 años. Los resultados son preliminares: siguen sin proyección la gobernación de Kansas, el Senado y la gobernación de Alaska, el Senado de Misisipi y unos 68 escaños de la Cámara. Las cifras de los estados corresponden al conteo publicado por CNN hacia las 6:00 a. m. ET.

Impacto nacional: Senado, Cámara y gobernaciones

Senado

Antes de la elección, los republicanos tenían 53 escaños y los demócratas 47. Según CBS News, los demócratas ganan 7 escaños. Según NPR, con base en las proyecciones de AP, los siete que pasan de republicanos a demócratas son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Texas, Kansas, Iowa y Maine. AP señala que es la primera vez en décadas que Texas, Kansas y Carolina del Sur eligen senadores demócratas.

Ganadores en Carolina del Norte: Roy Cooper. En Carolina del Sur: Annie Andrews.

Los demócratas retuvieron Georgia (Jon Ossoff) y Míchigan (Abdul El-Sayed, proyectado por AP a las 2:27 a. m. ET).

En Nebraska, el republicano Pete Ricketts derrotó al independiente Dan Osborn, según NBC News (3:28 a. m. ET).

WWJ y AP informan de que El-Sayed será el primer senador musulmán de EE. UU.

Sin definir: Alaska (Mary Peltola contra Dan S. Sullivan, en empate virtual) y Misisipi (Cindy Hyde-Smith contra Scott Colom, 48,9 % cada uno, según electoral-vote.com).

Cámara de Representantes

Según AP, los demócratas alcanzaron los 218 escaños necesarios para la mayoría cuando AP proyectó a Johnny Garcia ganador en el distrito 35 de Texas, a la 1:23 a. m. ET del 4 de noviembre. El conteo de AP publicado por The Guardian hacia las 5:30 a. m. ET suma 228 demócratas y 139 republicanos, con una ganancia neta demócrata de 25 escaños. Quedan unos 68 escaños sin asignar.

Según AP (corte de la 1:23 a. m. ET, citado por Anadolu), pasaron a manos demócratas distritos de California (1, 3 y 41), Colorado (8), Iowa (1, 2 y 3), Indiana (5), Kentucky (6), Misuri (2), Carolina del Norte (11), Nebraska (2), Nueva Jersey (7), Ohio (7 y 15), Pensilvania (1, 7, 8 y 10), Texas (15 y 23), Utah (1), Virginia (2) y Wisconsin (1 y 3). Anadolu añade que Hakeem Jeffries quedaría en posición de convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara. Más detalles en nuestra nota sobre el control de la Cámara.