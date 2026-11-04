 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Demócratas ganan el Senado y la Cámara en Elecciones 2026 con “tsunami azul”
Resumen de las elecciones de medio mandato 2026: Senado, Cámara, gobernaciones, estados clave, medidas y voto latino, con carreras aún en conteo.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Resumen de resultados de las elecciones de medio mandato 2026: Senado, Cámara de Representantes y gobernaciones
Foto Infografía MundoNow con datos de AP, CNN, CBS News y NBC News.

Publicado el 04/11/2026 a las 07:54

Las elecciones de medio mandato 2026 dejaron a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones de AP y CBS News con más de 95% confianza. En el Senado, CBS News proyecta 54 escaños demócratas y 44 republicanos, con 2 por definir, y AP indica que los demócratas tienen al menos 54. En la Cámara de Representantes, el conteo de AP publicado por The Guardian hacia las 5:30 a. m. ET del miércoles 4 de noviembre de 2026 da 228 escaños a los demócratas y 139 a los republicanos, con 367 de 435 asignados.

Según NBC News, los demócratas también arrebatan a los republicanos las gobernaciones de Georgia, Iowa, Texas, Ohio y Nevada, y logran la mayoría de las gubernaturas por primera vez en 16 años. Los resultados son preliminares: siguen sin proyección la gobernación de Kansas, el Senado y la gobernación de Alaska, el Senado de Misisipi y unos 68 escaños de la Cámara. Las cifras de los estados corresponden al conteo publicado por CNN hacia las 6:00 a. m. ET.

Impacto nacional: Senado, Cámara y gobernaciones

Senado

Antes de la elección, los republicanos tenían 53 escaños y los demócratas 47. Según CBS News, los demócratas ganan 7 escaños. Según NPR, con base en las proyecciones de AP, los siete que pasan de republicanos a demócratas son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Texas, Kansas, Iowa y Maine. AP señala que es la primera vez en décadas que Texas, Kansas y Carolina del Sur eligen senadores demócratas.

  • Ganadores en Carolina del Norte: Roy Cooper. En Carolina del Sur: Annie Andrews.
  • Los demócratas retuvieron Georgia (Jon Ossoff) y Míchigan (Abdul El-Sayed, proyectado por AP a las 2:27 a. m. ET).
  • En Nebraska, el republicano Pete Ricketts derrotó al independiente Dan Osborn, según NBC News (3:28 a. m. ET).
  • WWJ y AP informan de que El-Sayed será el primer senador musulmán de EE. UU.

Sin definir: Alaska (Mary Peltola contra Dan S. Sullivan, en empate virtual) y Misisipi (Cindy Hyde-Smith contra Scott Colom, 48,9 % cada uno, según electoral-vote.com).

Cámara de Representantes

Según AP, los demócratas alcanzaron los 218 escaños necesarios para la mayoría cuando AP proyectó a Johnny Garcia ganador en el distrito 35 de Texas, a la 1:23 a. m. ET del 4 de noviembre. El conteo de AP publicado por The Guardian hacia las 5:30 a. m. ET suma 228 demócratas y 139 republicanos, con una ganancia neta demócrata de 25 escaños. Quedan unos 68 escaños sin asignar.

Según AP (corte de la 1:23 a. m. ET, citado por Anadolu), pasaron a manos demócratas distritos de California (1, 3 y 41), Colorado (8), Iowa (1, 2 y 3), Indiana (5), Kentucky (6), Misuri (2), Carolina del Norte (11), Nebraska (2), Nueva Jersey (7), Ohio (7 y 15), Pensilvania (1, 7, 8 y 10), Texas (15 y 23), Utah (1), Virginia (2) y Wisconsin (1 y 3). Anadolu añade que Hakeem Jeffries quedaría en posición de convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara. Más detalles en nuestra nota sobre el control de la Cámara.

Gobernaciones y otros cargos

NBC News informa de que los demócratas obtienen la mayoría de las gubernaturas y quitan a los republicanos Georgia, Iowa, Texas, Ohio y Nevada.

  • Georgia: Keisha Lance Bottoms, 54,3 %, frente a Rick Jackson, 45,7 %. ABC News indica que es la primera mujer negra elegida gobernadora en EE. UU.
  • Nuevo México: Deb Haaland, 57,2 %, frente a Gregg Hull, 42,8 %. AP la declaró ganadora y, según Source NM, es la primera mujer indígena elegida gobernadora.
  • Kansas, sin proyección: Cindy Holscher (D), 50,3 %, frente a Ty Masterson (R), 49,7 %, con una ventaja de 5.557 votos y el 98 % escrutado. Según Kansas City Star, quedan votos por correo tardíos.
  • Alaska, sin proyección: Jonathan Kreiss-Tomkins (D) suma 49 % con el 73 % escrutado, frente a tres republicanos que suman cerca del 50 %. Según Anchorage Daily News, el resultado final podría tardar hasta mediados de noviembre por el voto preferencial.
  • Vicegobernación de Georgia: Josh McLaurin (D), 55,9 %, frente a 44,1 %, según la Secretaría de Estado de Georgia (resultado extraoficial).

Medidas en las urnas

  • Florida: la Enmienda 3, que rebaja el impuesto a la propiedad y eleva la exención de vivienda principal de 50.000 a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 en 2028, fue aprobada con 62 %, por encima del 60 % requerido (Just The News).
  • Virginia: aprobada la Pregunta 1, que incluye el derecho al aborto en la Constitución estatal, con cerca de 62 %, según la proyección de The New York Times.
  • Misuri: rechazada la Enmienda 3, que buscaba revocar el derecho al aborto, con 55,5 % en contra (AP, 11:18 p. m. ET).
  • Ohio y Carolina del Norte: incluyeron la identificación de votantes en sus constituciones (Just The News).
  • California: la Proposición 40, un impuesto único de 5 % al patrimonio de los multimillonarios, va perdiendo con 55,6 % en contra y el 59 % escrutado. Sigue sin definirse.

Resultados en los estados clave

  • Texas: en la gobernación, Gina Hinojosa (D) suma 5.057.643 votos (52,8 %) y Greg Abbott (R), 4.379.945 (45,7 %), con el 94 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Hinojosa. En el Senado, James Talarico (D) tiene 5.263.139 votos (54,9 %) y Ken Paxton (R), 4.140.129 (43,2 %), con el 94 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Talarico.
  • California: en la gobernación, Xavier Becerra (D) suma 4.960.174 votos (64,0 %) y Steve Hilton (R), 2.784.695 (36,0 %), con el 59 % escrutado. AP y CNN proyectaron a Becerra.
  • Nueva York: en la gobernación, Kathy Hochul (D) tiene 3.550.354 votos (60,2 %) y Bruce Blakeman (R), 2.345.191 (39,8 %), con el 88 % escrutado. AP y CNN proyectaron a Hochul.
  • Illinois: en la gobernación, JB Pritzker (D) suma 2.335.631 votos (59,8 %) y Darren Bailey (R), 1.438.609 (36,8 %), con el 91 % escrutado. En el Senado, Juliana Stratton (D) tiene 2.418.659 votos (61,0 %) y Don Tracy (R), 1.487.039 (37,5 %), con el 93 % escrutado. AP y CNN proyectaron a ambos demócratas.
  • Florida: en la gobernación, Byron Donalds (R) suma 4.132.112 votos (50,3 %) y David Jolly (D), 4.024.180 (49,0 %), con el 99 % escrutado. En el Senado, Ashley Moody (R) tiene 4.207.774 votos (50,9 %) y Angie Nixon (D), 3.968.811 (48,0 %). AP y CNN proyectaron a Donalds y a Moody.
  • Ohio: en la gobernación, Amy Acton (D) suma 2.404.178 votos (52,3 %) y Vivek Ramaswamy (R), 2.039.730 (44,4 %). En el Senado, Sherrod Brown (D) tiene 2.301.042 votos (50,0 %) y Jon Husted (R), 2.077.748 (45,2 %). Ambos con el 99 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Acton y a Brown.
  • Míchigan: en la gobernación, Jocelyn Benson (D) suma 2.551.714 votos (54,6 %) y John James (R), 2.061.354 (44,1 %), con el 95 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Benson. En el Senado, Abdul El-Sayed (D) tiene 2.461.109 votos (52,6 %) y Mike Rogers (R), 2.145.101 (45,8 %); AP lo proyectó a las 2:27 a. m. ET, y CNN también.
  • Kansas: en la gobernación, Cindy Holscher (D) suma 546.587 votos (50,3 %) y Ty Masterson (R), 541.030 (49,7 %), con el 98 % escrutado. No hay proyección y el conteo sigue. En el Senado, Adam Hamilton (D) tiene 556.414 votos (50,9 %) y Roger Marshall (R), 503.230 (46,1 %), con el 98 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Hamilton.
  • Iowa: en la gobernación, Rob Sand (D) suma 757.326 votos (55,5 %) y Zach Lahn (R), 607.415 (44,5 %). En el Senado, Josh Turek (D) tiene 686.487 votos (50,5 %) y Ashley Hinson (R), 630.615 (46,4 %). Ambos con el 98 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Sand y a Turek.
  • Maine: en la gobernación, Hannah Pingree (D) suma 353.346 votos (55,2 %) y Bobby Charles (R), 235.427 (36,8 %). En el Senado, Troy Jackson (D) tiene 342.661 votos (53,9 %) y Susan Collins (R), 293.629 (46,1 %). Ambos con el 86 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Pingree y a Jackson.
  • Alaska: en la gobernación, Jonathan Kreiss-Tomkins (D) lidera con 101.611 votos (49,0 %) frente a Bernadette Wilson (R), con 61.003 (29,4 %), con el 73 % escrutado. En el Senado, Dan S. Sullivan (R) tiene 100.751 votos (48,5 %) y Mary Peltola (D), 99.074 (47,7 %), con el 72 % escrutado. Ninguna carrera tiene proyección y el conteo sigue.
  • Georgia: con el 98 % escrutado, Jon Ossoff (D) fue reelegido en el Senado con 59,0 % frente a 41,0 % de Mike Collins (R). En la gobernación, Keisha Lance Bottoms (D) tiene 54,3 % frente a 45,7 % de Rick Jackson (R), y el cargo cambia de partido.
  • Arizona: Katie Hobbs (D) fue reelegida, con 56,3 % frente a 42,0 % de Andy Biggs (R) con el 75 % escrutado, según la proyección de AP citada por Axios.
  • Nevada: Aaron Ford (D) tiene 51,7 % frente a 44,2 % del gobernador Joe Lombardo (R) con el 87 % escrutado, y el cargo cambia de partido, según NBC News. Según Las Vegas Sun, se aceptan boletas por correo con matasellos del día de la elección hasta las 5 p. m. del sábado.

Estados con más votantes latinos

  • Texas: según AP, Gina Hinojosa derrota al gobernador Greg Abbott y será la primera latina en gobernar Texas y el primer gobernador demócrata en más de 30 años. En el distrito 15, Bobby Pulido (D) derrota a la representante Monica De La Cruz (R) con 61,7 % frente a 38,3 % y el 88 % de los precintos (KRGV); AP proyectó la carrera y, según Texas Tribune, Donald Trump había ganado ese distrito por 18 puntos en 2024. En el distrito 28, Henry Cuellar (D) fue reelegido con 66,4 % frente a 29,2 % de Tano Tijerina (KRGV, 74 % de precintos). En el distrito 34, Vicente Gonzalez (D) fue reelegido con 56,7 % frente a 38,7 % de Eric Flores (KRGV, 99 %). En el distrito 35, en la zona de San Antonio y redibujado por los republicanos, Johnny Garcia (D) tiene 55,4 % frente a 44,6 % de Carlos De La Cruz (R); AP lo proyectó a la 1:23 a. m. ET.
  • California: Xavier Becerra (D) tiene 64,0 % frente a 36,0 % de Steve Hilton (R) con el 59 % escrutado (AP y CNN). Según Los Angeles Times, será el primer gobernador latino de California elegido directamente por los votantes. AP indica que los demócratas ganaron los distritos 1, 3 y 41.
  • Florida: AP y CNN proyectaron a Byron Donalds (R) en la gobernación y a Ashley Moody (R) en el Senado. En el distrito 27, en Miami, María Elvira Salazar (R) tiene 50,2 % frente a 49,8 % de Eliott Rodriguez (D), con una ventaja de 1.116 votos y el 99 % escrutado; no hay proyección. En el distrito 28, Carlos Gimenez (R) fue reelegido; AP lo proyectó a las 7:55 p. m. ET (WLRN). En el distrito 25, Jared Moskowitz (D) derrotó a Scott Singer (R), según WLRN. Según NPR, los demócratas ganaron al menos tres distritos de Florida redibujados por la legislatura republicana.
  • Arizona: Hobbs fue reelegida. En el distrito 6, JoAnna Mendoza (D) tiene 54,9 % frente a 43,1 % del representante Juan Ciscomani (R) con el 78 % escrutado; Decision Desk HQ la proyectó ganadora, pero no se confirmó una proyección de AP. En el distrito 1, Amish Shah (D) tiene 54,6 % frente a 43,5 % de Thomas Feely IV (R) con el 71 % escrutado, sin proyección.
  • Nevada: Aaron Ford (D) gana la gobernación frente al republicano Lombardo.
  • Nuevo México: Deb Haaland (D) gana la gobernación.
  • Colorado: John Hickenlooper (D) fue reelegido en el Senado con 60,2 % (AP, vía The Guardian). En la gobernación, Phil Weiser (D) lidera con 60,9 % frente a 33,6 % con el 77 % escrutado (NBC News). AP indica que el distrito 8 pasa a los demócratas.
  • Nueva Jersey: en el distrito 7, Rebecca Bennett (D) derrota al representante Tom Kean Jr. (R) con 57,1 % frente a 41,4 % (NBC News). En el distrito 2, Zack Mullock (D) tiene 51,1 % frente a 47,9 % del representante Jeff Van Drew (R) con el 89 % escrutado, sin proyección.
  • Nueva York e Illinois: Kathy Hochul (D) fue reelegida en Nueva York. En Illinois, JB Pritzker (D) fue reelegido para un tercer mandato y Juliana Stratton (D) gana el Senado (AP y CNN).

Cómo votaron los latinos

Estas cifras provienen de encuestas a votantes, no de resultados oficiales. Según la Fox News Voter Poll, realizada por SSRS del 19 de octubre al 3 de noviembre a unas 79.000 personas, los hispanos fueron el 10 % del electorado y votaron 62 % por candidatos demócratas a la Cámara y 35 % por republicanos. Entre los hombres latinos, la proporción fue de 56 % frente a 41 %, y entre las mujeres latinas, de 66 % frente a 31 %.

La AP Voter Poll, con unas 80.000 personas en los 50 estados, indica que los votantes hispanos fueron menos propensos a apoyar a candidatos republicanos que a Trump hace dos años. Según AS/COA, en 2024 Trump obtuvo el 48 % del voto hispano.

Qué sigue

El nuevo Congreso toma posesión el 3 de enero de 2027. Según NPR, Trump conserva el poder de veto, por lo que las leyes seguirán necesitando su firma. Según CBS News y Anadolu, con la mayoría los demócratas controlarán los comités y podrán bloquear nominaciones en el Senado y abrir investigaciones.

Siguen en conteo la gobernación de Kansas, el Senado y la gobernación de Alaska, el Senado de Misisipi y unos 68 escaños de la Cámara.

Resultados preliminares; algunas carreras siguen en conteo.

Fuentes: AP; AP (Texas); AP Voter Poll; CBS News; NPR; NBC News (gobernaciones); The Guardian (datos de AP); Texas Tribune; Los Angeles Times; Fox News Voter Poll; Kansas City Star.

Etiquetas: ,