Demócratas ganan el Senado y la Cámara en Elecciones 2026 con “tsunami azul”
Publicado el 04/11/2026 a las 07:54
Las elecciones de medio mandato 2026 dejaron a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones de AP y CBS News con más de 95% confianza. En el Senado, CBS News proyecta 54 escaños demócratas y 44 republicanos, con 2 por definir, y AP indica que los demócratas tienen al menos 54. En la Cámara de Representantes, el conteo de AP publicado por The Guardian hacia las 5:30 a. m. ET del miércoles 4 de noviembre de 2026 da 228 escaños a los demócratas y 139 a los republicanos, con 367 de 435 asignados.
Según NBC News, los demócratas también arrebatan a los republicanos las gobernaciones de Georgia, Iowa, Texas, Ohio y Nevada, y logran la mayoría de las gubernaturas por primera vez en 16 años. Los resultados son preliminares: siguen sin proyección la gobernación de Kansas, el Senado y la gobernación de Alaska, el Senado de Misisipi y unos 68 escaños de la Cámara. Las cifras de los estados corresponden al conteo publicado por CNN hacia las 6:00 a. m. ET.
Impacto nacional: Senado, Cámara y gobernaciones
Senado
Antes de la elección, los republicanos tenían 53 escaños y los demócratas 47. Según CBS News, los demócratas ganan 7 escaños. Según NPR, con base en las proyecciones de AP, los siete que pasan de republicanos a demócratas son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Texas, Kansas, Iowa y Maine. AP señala que es la primera vez en décadas que Texas, Kansas y Carolina del Sur eligen senadores demócratas.
- Ganadores en Carolina del Norte: Roy Cooper. En Carolina del Sur: Annie Andrews.
- Los demócratas retuvieron Georgia (Jon Ossoff) y Míchigan (Abdul El-Sayed, proyectado por AP a las 2:27 a. m. ET).
- En Nebraska, el republicano Pete Ricketts derrotó al independiente Dan Osborn, según NBC News (3:28 a. m. ET).
- WWJ y AP informan de que El-Sayed será el primer senador musulmán de EE. UU.
Sin definir: Alaska (Mary Peltola contra Dan S. Sullivan, en empate virtual) y Misisipi (Cindy Hyde-Smith contra Scott Colom, 48,9 % cada uno, según electoral-vote.com).
Cámara de Representantes
Según AP, los demócratas alcanzaron los 218 escaños necesarios para la mayoría cuando AP proyectó a Johnny Garcia ganador en el distrito 35 de Texas, a la 1:23 a. m. ET del 4 de noviembre. El conteo de AP publicado por The Guardian hacia las 5:30 a. m. ET suma 228 demócratas y 139 republicanos, con una ganancia neta demócrata de 25 escaños. Quedan unos 68 escaños sin asignar.
Según AP (corte de la 1:23 a. m. ET, citado por Anadolu), pasaron a manos demócratas distritos de California (1, 3 y 41), Colorado (8), Iowa (1, 2 y 3), Indiana (5), Kentucky (6), Misuri (2), Carolina del Norte (11), Nebraska (2), Nueva Jersey (7), Ohio (7 y 15), Pensilvania (1, 7, 8 y 10), Texas (15 y 23), Utah (1), Virginia (2) y Wisconsin (1 y 3). Anadolu añade que Hakeem Jeffries quedaría en posición de convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara. Más detalles en nuestra nota sobre el control de la Cámara.
Gobernaciones y otros cargos
NBC News informa de que los demócratas obtienen la mayoría de las gubernaturas y quitan a los republicanos Georgia, Iowa, Texas, Ohio y Nevada.
- Georgia: Keisha Lance Bottoms, 54,3 %, frente a Rick Jackson, 45,7 %. ABC News indica que es la primera mujer negra elegida gobernadora en EE. UU.
- Nuevo México: Deb Haaland, 57,2 %, frente a Gregg Hull, 42,8 %. AP la declaró ganadora y, según Source NM, es la primera mujer indígena elegida gobernadora.
- Kansas, sin proyección: Cindy Holscher (D), 50,3 %, frente a Ty Masterson (R), 49,7 %, con una ventaja de 5.557 votos y el 98 % escrutado. Según Kansas City Star, quedan votos por correo tardíos.
- Alaska, sin proyección: Jonathan Kreiss-Tomkins (D) suma 49 % con el 73 % escrutado, frente a tres republicanos que suman cerca del 50 %. Según Anchorage Daily News, el resultado final podría tardar hasta mediados de noviembre por el voto preferencial.
- Vicegobernación de Georgia: Josh McLaurin (D), 55,9 %, frente a 44,1 %, según la Secretaría de Estado de Georgia (resultado extraoficial).
Medidas en las urnas
- Florida: la Enmienda 3, que rebaja el impuesto a la propiedad y eleva la exención de vivienda principal de 50.000 a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 en 2028, fue aprobada con 62 %, por encima del 60 % requerido (Just The News).
- Virginia: aprobada la Pregunta 1, que incluye el derecho al aborto en la Constitución estatal, con cerca de 62 %, según la proyección de The New York Times.
- Misuri: rechazada la Enmienda 3, que buscaba revocar el derecho al aborto, con 55,5 % en contra (AP, 11:18 p. m. ET).
- Ohio y Carolina del Norte: incluyeron la identificación de votantes en sus constituciones (Just The News).
- California: la Proposición 40, un impuesto único de 5 % al patrimonio de los multimillonarios, va perdiendo con 55,6 % en contra y el 59 % escrutado. Sigue sin definirse.
Resultados en los estados clave
- Texas: en la gobernación, Gina Hinojosa (D) suma 5.057.643 votos (52,8 %) y Greg Abbott (R), 4.379.945 (45,7 %), con el 94 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Hinojosa. En el Senado, James Talarico (D) tiene 5.263.139 votos (54,9 %) y Ken Paxton (R), 4.140.129 (43,2 %), con el 94 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Talarico.
- California: en la gobernación, Xavier Becerra (D) suma 4.960.174 votos (64,0 %) y Steve Hilton (R), 2.784.695 (36,0 %), con el 59 % escrutado. AP y CNN proyectaron a Becerra.
- Nueva York: en la gobernación, Kathy Hochul (D) tiene 3.550.354 votos (60,2 %) y Bruce Blakeman (R), 2.345.191 (39,8 %), con el 88 % escrutado. AP y CNN proyectaron a Hochul.
- Illinois: en la gobernación, JB Pritzker (D) suma 2.335.631 votos (59,8 %) y Darren Bailey (R), 1.438.609 (36,8 %), con el 91 % escrutado. En el Senado, Juliana Stratton (D) tiene 2.418.659 votos (61,0 %) y Don Tracy (R), 1.487.039 (37,5 %), con el 93 % escrutado. AP y CNN proyectaron a ambos demócratas.
- Florida: en la gobernación, Byron Donalds (R) suma 4.132.112 votos (50,3 %) y David Jolly (D), 4.024.180 (49,0 %), con el 99 % escrutado. En el Senado, Ashley Moody (R) tiene 4.207.774 votos (50,9 %) y Angie Nixon (D), 3.968.811 (48,0 %). AP y CNN proyectaron a Donalds y a Moody.
- Ohio: en la gobernación, Amy Acton (D) suma 2.404.178 votos (52,3 %) y Vivek Ramaswamy (R), 2.039.730 (44,4 %). En el Senado, Sherrod Brown (D) tiene 2.301.042 votos (50,0 %) y Jon Husted (R), 2.077.748 (45,2 %). Ambos con el 99 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Acton y a Brown.
- Míchigan: en la gobernación, Jocelyn Benson (D) suma 2.551.714 votos (54,6 %) y John James (R), 2.061.354 (44,1 %), con el 95 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Benson. En el Senado, Abdul El-Sayed (D) tiene 2.461.109 votos (52,6 %) y Mike Rogers (R), 2.145.101 (45,8 %); AP lo proyectó a las 2:27 a. m. ET, y CNN también.
- Kansas: en la gobernación, Cindy Holscher (D) suma 546.587 votos (50,3 %) y Ty Masterson (R), 541.030 (49,7 %), con el 98 % escrutado. No hay proyección y el conteo sigue. En el Senado, Adam Hamilton (D) tiene 556.414 votos (50,9 %) y Roger Marshall (R), 503.230 (46,1 %), con el 98 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Hamilton.
- Iowa: en la gobernación, Rob Sand (D) suma 757.326 votos (55,5 %) y Zach Lahn (R), 607.415 (44,5 %). En el Senado, Josh Turek (D) tiene 686.487 votos (50,5 %) y Ashley Hinson (R), 630.615 (46,4 %). Ambos con el 98 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Sand y a Turek.
- Maine: en la gobernación, Hannah Pingree (D) suma 353.346 votos (55,2 %) y Bobby Charles (R), 235.427 (36,8 %). En el Senado, Troy Jackson (D) tiene 342.661 votos (53,9 %) y Susan Collins (R), 293.629 (46,1 %). Ambos con el 86 % escrutado; AP y CNN proyectaron a Pingree y a Jackson.
- Alaska: en la gobernación, Jonathan Kreiss-Tomkins (D) lidera con 101.611 votos (49,0 %) frente a Bernadette Wilson (R), con 61.003 (29,4 %), con el 73 % escrutado. En el Senado, Dan S. Sullivan (R) tiene 100.751 votos (48,5 %) y Mary Peltola (D), 99.074 (47,7 %), con el 72 % escrutado. Ninguna carrera tiene proyección y el conteo sigue.
- Georgia: con el 98 % escrutado, Jon Ossoff (D) fue reelegido en el Senado con 59,0 % frente a 41,0 % de Mike Collins (R). En la gobernación, Keisha Lance Bottoms (D) tiene 54,3 % frente a 45,7 % de Rick Jackson (R), y el cargo cambia de partido.
- Arizona: Katie Hobbs (D) fue reelegida, con 56,3 % frente a 42,0 % de Andy Biggs (R) con el 75 % escrutado, según la proyección de AP citada por Axios.
- Nevada: Aaron Ford (D) tiene 51,7 % frente a 44,2 % del gobernador Joe Lombardo (R) con el 87 % escrutado, y el cargo cambia de partido, según NBC News. Según Las Vegas Sun, se aceptan boletas por correo con matasellos del día de la elección hasta las 5 p. m. del sábado.
Estados con más votantes latinos
- Texas: según AP, Gina Hinojosa derrota al gobernador Greg Abbott y será la primera latina en gobernar Texas y el primer gobernador demócrata en más de 30 años. En el distrito 15, Bobby Pulido (D) derrota a la representante Monica De La Cruz (R) con 61,7 % frente a 38,3 % y el 88 % de los precintos (KRGV); AP proyectó la carrera y, según Texas Tribune, Donald Trump había ganado ese distrito por 18 puntos en 2024. En el distrito 28, Henry Cuellar (D) fue reelegido con 66,4 % frente a 29,2 % de Tano Tijerina (KRGV, 74 % de precintos). En el distrito 34, Vicente Gonzalez (D) fue reelegido con 56,7 % frente a 38,7 % de Eric Flores (KRGV, 99 %). En el distrito 35, en la zona de San Antonio y redibujado por los republicanos, Johnny Garcia (D) tiene 55,4 % frente a 44,6 % de Carlos De La Cruz (R); AP lo proyectó a la 1:23 a. m. ET.
- California: Xavier Becerra (D) tiene 64,0 % frente a 36,0 % de Steve Hilton (R) con el 59 % escrutado (AP y CNN). Según Los Angeles Times, será el primer gobernador latino de California elegido directamente por los votantes. AP indica que los demócratas ganaron los distritos 1, 3 y 41.
- Florida: AP y CNN proyectaron a Byron Donalds (R) en la gobernación y a Ashley Moody (R) en el Senado. En el distrito 27, en Miami, María Elvira Salazar (R) tiene 50,2 % frente a 49,8 % de Eliott Rodriguez (D), con una ventaja de 1.116 votos y el 99 % escrutado; no hay proyección. En el distrito 28, Carlos Gimenez (R) fue reelegido; AP lo proyectó a las 7:55 p. m. ET (WLRN). En el distrito 25, Jared Moskowitz (D) derrotó a Scott Singer (R), según WLRN. Según NPR, los demócratas ganaron al menos tres distritos de Florida redibujados por la legislatura republicana.
- Arizona: Hobbs fue reelegida. En el distrito 6, JoAnna Mendoza (D) tiene 54,9 % frente a 43,1 % del representante Juan Ciscomani (R) con el 78 % escrutado; Decision Desk HQ la proyectó ganadora, pero no se confirmó una proyección de AP. En el distrito 1, Amish Shah (D) tiene 54,6 % frente a 43,5 % de Thomas Feely IV (R) con el 71 % escrutado, sin proyección.
- Nevada: Aaron Ford (D) gana la gobernación frente al republicano Lombardo.
- Nuevo México: Deb Haaland (D) gana la gobernación.
- Colorado: John Hickenlooper (D) fue reelegido en el Senado con 60,2 % (AP, vía The Guardian). En la gobernación, Phil Weiser (D) lidera con 60,9 % frente a 33,6 % con el 77 % escrutado (NBC News). AP indica que el distrito 8 pasa a los demócratas.
- Nueva Jersey: en el distrito 7, Rebecca Bennett (D) derrota al representante Tom Kean Jr. (R) con 57,1 % frente a 41,4 % (NBC News). En el distrito 2, Zack Mullock (D) tiene 51,1 % frente a 47,9 % del representante Jeff Van Drew (R) con el 89 % escrutado, sin proyección.
- Nueva York e Illinois: Kathy Hochul (D) fue reelegida en Nueva York. En Illinois, JB Pritzker (D) fue reelegido para un tercer mandato y Juliana Stratton (D) gana el Senado (AP y CNN).
Cómo votaron los latinos
Estas cifras provienen de encuestas a votantes, no de resultados oficiales. Según la Fox News Voter Poll, realizada por SSRS del 19 de octubre al 3 de noviembre a unas 79.000 personas, los hispanos fueron el 10 % del electorado y votaron 62 % por candidatos demócratas a la Cámara y 35 % por republicanos. Entre los hombres latinos, la proporción fue de 56 % frente a 41 %, y entre las mujeres latinas, de 66 % frente a 31 %.
La AP Voter Poll, con unas 80.000 personas en los 50 estados, indica que los votantes hispanos fueron menos propensos a apoyar a candidatos republicanos que a Trump hace dos años. Según AS/COA, en 2024 Trump obtuvo el 48 % del voto hispano.
Qué sigue
El nuevo Congreso toma posesión el 3 de enero de 2027. Según NPR, Trump conserva el poder de veto, por lo que las leyes seguirán necesitando su firma. Según CBS News y Anadolu, con la mayoría los demócratas controlarán los comités y podrán bloquear nominaciones en el Senado y abrir investigaciones.
Siguen en conteo la gobernación de Kansas, el Senado y la gobernación de Alaska, el Senado de Misisipi y unos 68 escaños de la Cámara.
Resultados preliminares; algunas carreras siguen en conteo.
Fuentes: AP; AP (Texas); AP Voter Poll; CBS News; NPR; NBC News (gobernaciones); The Guardian (datos de AP); Texas Tribune; Los Angeles Times; Fox News Voter Poll; Kansas City Star.