La demócrata Gina Hinojosa va adelante en la carrera por la gobernación de Texas con el 55,9 % de los votos (3.410.741), frente al 42,8 % (2.615.638) del republicano Greg Abbott, con el 59 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET del martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. Su ventaja se ha recortado en las últimas horas: pasó de 16,0 puntos con el 53 % escrutado a 13,0 puntos con el 59 %. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 6.104.328 votos. Estas son las cifras por candidato:

Gina Hinojosa (Demócrata): 3.410.741 votos, 55,9 %.

(Demócrata): 3.410.741 votos, 55,9 %. Greg Abbott (Republicano, en el cargo): 2.615.638 votos, 42,8 %.

(Republicano, en el cargo): 2.615.638 votos, 42,8 %. Pat Dixon (Libertario): 77.949 votos, 1,3 %.

Ni CNN ni AP han proyectado un ganador hasta el momento.

Cómo se mueve la ventaja

Según el conteo de CNN, Hinojosa ha encabezado el escrutinio en todos los cortes de la noche, aunque el margen ha variado:

Antes de las 8:00 p. m. ET, con el 6 % escrutado: 4,7 puntos.

8:33 p. m. ET, con el 23 %: 15,4 puntos.

9:02 p. m. ET, con el 38 %: 13,3 puntos.

9:31 p. m. ET, con el 53 %: 16,0 puntos.

10:01 p. m. ET, con el 56 %: 14,7 puntos.

10:31 p. m. ET, con el 59 %: 13,0 puntos.

La ventaja de Hinojosa creció al inicio del conteo y desde las 9:31 p. m. ET se reduce de forma gradual. Según la información disponible, entre las 9:30 y las 10:30 p. m. ET se contaron unos 600.000 votos más, de los cuales el 56,2 % fue para Abbott y el 42,2 % para Hinojosa, a medida que entra el voto del día de la elección. La ventaja de Hinojosa sigue siendo amplia.

Qué hay que saber