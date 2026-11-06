Trump pone la gorra de “Veto” en el Despacho Oval y lanza una advertencia al Congreso

La gorra roja con la palabra “Veto” que Donald Trump colocó sobre su escritorio en el Despacho Oval se convirtió en una señal política dirigida al Congreso y, especialmente, a los demócratas.

El gesto, que el mandatario ya había anticipado en sus redes sociales durante la noche electoral, refleja su intención de utilizar una de las facultades presidenciales más importantes para frenar las iniciativas de la oposición.

La prenda recuerda a los artículos promocionales que Trump utilizó durante sus campañas electorales, habitualmente identificados con su nombre o con el movimiento MAGA.

Sin embargo, esta vez el mensaje tiene un significado institucional: anticipa un enfrentamiento con una mayoría legislativa que podría limitar considerablemente sus propuestas.

Trump amenaza con usar el veto presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra roja con la palabra «veto» sobre su escritorio en el Despacho Oval, en una señal de advertencia ante el nuevo escenario político que enfrentará su Administración tras el avance de los demócratas en las elecciones legislativas. Por: Steffany Baez Más información en nuestro periódico: https://t.co/S3dCiisB8H

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Durante una entrevista concedida antes del cierre de las urnas, el presidente habló de su supuesto “poder supremo” y lo resumió con una palabra: veto.

Después de conocerse los resultados electorales, volvió a destacar esa facultad mediante la fotografía de la gorra, reforzando su advertencia sobre el rumbo que podría tomar la relación entre la Casa Blanca y el Congreso.

El nuevo escenario legislativo representa un desafío para la Administración republicana, debido a que los demócratas consiguieron una posición de fuerza en ambas cámaras, según los resultados y proyecciones electorales citados en el reporte.

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Esta distribución del poder podría dificultar la aprobación de iniciativas prioritarias para el presidente y abrir espacio para una mayor supervisión de su gestión.

La nueva mayoría demócrata también podría impulsar investigaciones sobre las decisiones y actuaciones de la Administración Trump.

Esto significa que el conflicto no necesariamente se limitará a la aprobación de leyes, sino que podría extenderse a audiencias legislativas, solicitudes de información y cuestionamientos sobre distintas políticas del Gobierno federal.