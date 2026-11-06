Trump pone la gorra de “Veto” en el Despacho Oval y lanza una advertencia al Congreso
Publicado el 05/11/2026 a las 20:18
La gorra roja con la palabra “Veto” que Donald Trump colocó sobre su escritorio en el Despacho Oval se convirtió en una señal política dirigida al Congreso y, especialmente, a los demócratas.
El gesto, que el mandatario ya había anticipado en sus redes sociales durante la noche electoral, refleja su intención de utilizar una de las facultades presidenciales más importantes para frenar las iniciativas de la oposición.
La prenda recuerda a los artículos promocionales que Trump utilizó durante sus campañas electorales, habitualmente identificados con su nombre o con el movimiento MAGA.
Sin embargo, esta vez el mensaje tiene un significado institucional: anticipa un enfrentamiento con una mayoría legislativa que podría limitar considerablemente sus propuestas.
Trump amenaza con usar el veto presidencial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra roja con la palabra «veto» sobre su escritorio en el Despacho Oval, en una señal de advertencia ante el nuevo escenario político que enfrentará su Administración tras el avance de los demócratas en las elecciones legislativas.
Por: Steffany Baez
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Durante una entrevista concedida antes del cierre de las urnas, el presidente habló de su supuesto “poder supremo” y lo resumió con una palabra: veto.
Después de conocerse los resultados electorales, volvió a destacar esa facultad mediante la fotografía de la gorra, reforzando su advertencia sobre el rumbo que podría tomar la relación entre la Casa Blanca y el Congreso.
El nuevo escenario legislativo representa un desafío para la Administración republicana, debido a que los demócratas consiguieron una posición de fuerza en ambas cámaras, según los resultados y proyecciones electorales citados en el reporte.
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Esta distribución del poder podría dificultar la aprobación de iniciativas prioritarias para el presidente y abrir espacio para una mayor supervisión de su gestión.
La nueva mayoría demócrata también podría impulsar investigaciones sobre las decisiones y actuaciones de la Administración Trump.
Esto significa que el conflicto no necesariamente se limitará a la aprobación de leyes, sino que podría extenderse a audiencias legislativas, solicitudes de información y cuestionamientos sobre distintas políticas del Gobierno federal.
¿Por qué la mayoría demócrata cambia el panorama para Trump?
🚨🇺🇸 | TRUMP DIO UNA CONFERENCIA EN LA OFICINA OVAL CON LA GORRA DE "VETO" TRAS LA VICTORIA DEMÓCRATA
El presidente de EEUU dio una conferencia en el Salón Oval junto a la gorra de "VETO", anticipando que vetará todas las locuras que aprueben los zurdos en el Congreso, y firmó un decreto que prohíbe a futuros presidentes demoler la Oficina Oval y la sala del Gabinete.
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El resultado electoral supone un revés político para el mandatario, quien durante la campaña pidió a sus simpatizantes respaldar a los candidatos republicanos pensando también en su presidencia.
Sin embargo, después de conocerse la derrota, Trump tomó distancia del resultado y argumentó que su nombre no aparecía directamente en las papeletas electorales.
Entre los factores que influyeron en el comportamiento de los votantes destacaron las preocupaciones económicas, particularmente el costo de vida y los precios de la gasolina.
También apareció el rechazo a la guerra de Irán como uno de los asuntos que marcaron el debate electoral, de acuerdo con las encuestas mencionadas en el reporte.
¿Qué significa el veto de Trump y cómo puede afectar al Congreso?
El veto presidencial permite al mandatario rechazar una legislación aprobada por el Congreso e impedir que entre en vigor automáticamente.
No obstante, esta facultad tiene límites: ambas cámaras pueden superar un veto mediante una mayoría de dos tercios de sus integrantes, un requisito que obliga a conseguir un respaldo legislativo considerable.
Por qué importa: Aumenta el choque entre poderes.
El dato: Los demócratas fortalecieron su mayoría.
El proceso: Trump amenaza con utilizar vetos.
Para los ciudadanos estadounidenses, este enfrentamiento podría tener consecuencias en las decisiones sobre economía, gasto público, política exterior y otras prioridades nacionales.
La gorra colocada en el Despacho Oval funciona así como algo más que un accesorio político: representa la estrategia que Trump anticipa para responder a un Congreso menos favorable a su agenda.
Fuentes: Efe, NBC Universal