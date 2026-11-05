Trump mantendrá las deportaciones pese al revés electoral republicano

La Administración Trump descarta cambiar su política migratoria tras las elecciones del 3 de noviembre, mientras las encuestas muestran un creciente rechazo a las expulsiones entre los latinos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró este miércoles 4 de noviembre que las deportaciones continuarán, pese a los retrocesos electorales del Partido Republicano.

- Por qué importa: La Casa Blanca mantiene su estrategia migratoria mientras los resultados electorales muestran pérdidas de apoyo republicano, especialmente en condados de mayoría hispana.

Deportaciones de Trump seguirán pese a derrota

«Las deportaciones continuarán»: secretario de Seguridad Nacional de Trump lanza mensaje tras elecciones Más información en el primer comentario 👇 https://t.co/XMEZCmllHh — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) November 4, 2026

“Las deportaciones continuarán”, escribió Mullin en su cuenta oficial de X, un día después de unas elecciones desfavorables para los republicanos.

El mensaje reafirma la continuidad de las expulsiones de inmigrantes, una de las principales prioridades de Donald Trump durante su segundo mandato presidencial.

Los resultados muestran avances demócratas en distintas regiones del país, incluidos territorios donde los republicanos habían conseguido un respaldo considerable en 2024.

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- El dato: Según análisis de medios locales citados en la información de referencia, los republicanos retrocedieron en el 99% de unos 2,200 condados comparados con 2024.

Ese porcentaje refleja cambios en el comportamiento electoral, aunque no demuestra que la política migratoria haya sido la causa de las pérdidas republicanas.