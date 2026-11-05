Trump mantendrá las deportaciones pese al revés electoral republicano
Publicado el 04/11/2026 a las 19:57
La Administración Trump descarta cambiar su política migratoria tras las elecciones del 3 de noviembre, mientras las encuestas muestran un creciente rechazo a las expulsiones entre los latinos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró este miércoles 4 de noviembre que las deportaciones continuarán, pese a los retrocesos electorales del Partido Republicano.
- Por qué importa: La Casa Blanca mantiene su estrategia migratoria mientras los resultados electorales muestran pérdidas de apoyo republicano, especialmente en condados de mayoría hispana.
Deportaciones de Trump seguirán pese a derrota
«Las deportaciones continuarán»: secretario de Seguridad Nacional de Trump lanza mensaje tras elecciones
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“Las deportaciones continuarán”, escribió Mullin en su cuenta oficial de X, un día después de unas elecciones desfavorables para los republicanos.
El mensaje reafirma la continuidad de las expulsiones de inmigrantes, una de las principales prioridades de Donald Trump durante su segundo mandato presidencial.
Los resultados muestran avances demócratas en distintas regiones del país, incluidos territorios donde los republicanos habían conseguido un respaldo considerable en 2024.
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- El dato: Según análisis de medios locales citados en la información de referencia, los republicanos retrocedieron en el 99% de unos 2,200 condados comparados con 2024.
Ese porcentaje refleja cambios en el comportamiento electoral, aunque no demuestra que la política migratoria haya sido la causa de las pérdidas republicanas.
La economía superó a la inmigración entre las preocupaciones electorales
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Los sondeos a pie de urna de NBC News mostraron que la economía y el estado de la democracia preocuparon más a los votantes.
La inmigración, pese a su protagonismo durante la Administración Trump, quedó por detrás de ambos asuntos entre quienes participaron en las encuestas electorales.
- 39% señaló la economía como principal problema del país.
- 32% mencionó el estado de la democracia.
En contraste, solamente el 14% identificó la inmigración como su preocupación principal, según los datos de NBC News.
Entre quienes consideraron prioritaria la política migratoria, el 44% prefirió la gestión republicana, frente al 41% que favoreció a los demócratas.
El 62% de los latinos cuestiona el alcance de las deportaciones
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El rechazo a las expulsiones también aparece en las encuestas dirigidas específicamente a la población latina de Estados Unidos.
Una investigación del Pew Research Center publicada en octubre encontró diferencias importantes entre la política migratoria federal y las opiniones de los encuestados.
- La cifra: El 62% consideró que el Gobierno estaba deportando a demasiados inmigrantes en situación irregular.
El resultado muestra preocupación por el alcance de las expulsiones, aunque no permite atribuir directamente los resultados electorales a esa opinión.
Los votantes hispanos tampoco constituyen un bloque uniforme: sus prioridades y posiciones políticas pueden variar según sus circunstancias y preferencias.
Casi un millón de deportaciones desde el regreso de Trump
El Instituto de Política Migratoria (MPI) estimó unas 980,000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.
Para el año fiscal 2026, terminado el 30 de septiembre, el instituto calculó aproximadamente 660,000 expulsiones.
- Otro dato: Según MPI, el 80% de las personas deportadas hasta julio no tenía condenas penales.
La ausencia de condenas penales no determina por sí sola si una persona tenía autorización migratoria para permanecer en Estados Unidos.
Lo que sigue: La Administración Trump afirma que mantendrá las deportaciones. Sin embargo, el mensaje de Mullin no precisa nuevas medidas ni cambios operativos.
La evolución de las expulsiones y sus consecuencias políticas seguirá siendo un asunto relevante tras los resultados electorales de noviembre.