Aborto en EE.UU.: tres estados protegen este derecho, pero Idaho mantiene su prohibición

Nevada, Virginia y Misuri respaldaron medidas para conservar las protecciones al aborto durante las elecciones de medio mandato. Idaho rechazó flexibilizar sus restricciones.

Los votantes de Nevada, Virginia y Misuri respaldaron las protecciones al aborto en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras Idaho mantuvo su legislación restrictiva.

– Por qué importa: Los resultados muestran cómo cuatro estados tomaron decisiones diferentes sobre los derechos reproductivos, cuya regulación depende principalmente de cada estado desde 2022.

Aborto en Estados Unidos: 3 estados lo protegen

🇺🇸 VOTANTES RESPALDAN EL DERECHO AL ABORTO Y RECHAZAN MEDIDAS DE REDISTRIBUCIÓN ELECTORAL IMPULSADAS POR TRUMP Los defensores del derecho al aborto obtuvieron victorias en varios estados durante las elecciones del martes. Los votantes también rechazaron dos propuestas relacionadas con los esfuerzos del presidente Donald Trump para redibujar los distritos electorales. En total, se sometieron a consulta 145 iniciativas en más de tres docenas de estados. Entre los temas figuraron los requisitos de identificación para votar y la participación de personas transgénero en competencias deportivas. Las consultas coincidieron con una jornada de avances demócratas en el Congreso, gobernaciones y legislaturas estatales. #EstadosUnidos #Elecciones #Aborto #Trump #americanoticias — americanoticiasusa (@Americateve) November 4, 2026

Nevada aprobó nuevamente la Proposición 6, una iniciativa que protege el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal, generalmente situada alrededor de las 24 semanas.

La medida contempla excepciones después de ese período, incluidas situaciones en las que continuar el embarazo represente un riesgo para la salud de la mujer.

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La aprobación tiene una consecuencia constitucional: las protecciones quedarán incorporadas a la Constitución estatal, después de superar las dos votaciones exigidas por Nevada.

– El dato: En las elecciones presidenciales de 2024, el 64% de los votantes de Nevada respaldó esta misma propuesta.

El procedimiento estatal exige que las enmiendas constitucionales impulsadas por ciudadanos sean aprobadas en dos elecciones consecutivas celebradas en años pares.