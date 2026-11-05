Aborto en EE.UU.: tres estados protegen este derecho, pero Idaho mantiene su prohibición
Publicado el 04/11/2026 a las 19:24
Nevada, Virginia y Misuri respaldaron medidas para conservar las protecciones al aborto durante las elecciones de medio mandato. Idaho rechazó flexibilizar sus restricciones.
Los votantes de Nevada, Virginia y Misuri respaldaron las protecciones al aborto en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras Idaho mantuvo su legislación restrictiva.
– Por qué importa: Los resultados muestran cómo cuatro estados tomaron decisiones diferentes sobre los derechos reproductivos, cuya regulación depende principalmente de cada estado desde 2022.
Aborto en Estados Unidos: 3 estados lo protegen
🇺🇸 VOTANTES RESPALDAN EL DERECHO AL ABORTO Y RECHAZAN MEDIDAS DE REDISTRIBUCIÓN ELECTORAL IMPULSADAS POR TRUMP
Los defensores del derecho al aborto obtuvieron victorias en varios estados durante las elecciones del martes. Los votantes también rechazaron dos propuestas relacionadas con los esfuerzos del presidente Donald Trump para redibujar los distritos electorales.
En total, se sometieron a consulta 145 iniciativas en más de tres docenas de estados. Entre los temas figuraron los requisitos de identificación para votar y la participación de personas transgénero en competencias deportivas.
Las consultas coincidieron con una jornada de avances demócratas en el Congreso, gobernaciones y legislaturas estatales.
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— americanoticiasusa (@Americateve) November 4, 2026
Nevada aprobó nuevamente la Proposición 6, una iniciativa que protege el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal, generalmente situada alrededor de las 24 semanas.
La medida contempla excepciones después de ese período, incluidas situaciones en las que continuar el embarazo represente un riesgo para la salud de la mujer.
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La aprobación tiene una consecuencia constitucional: las protecciones quedarán incorporadas a la Constitución estatal, después de superar las dos votaciones exigidas por Nevada.
– El dato: En las elecciones presidenciales de 2024, el 64% de los votantes de Nevada respaldó esta misma propuesta.
El procedimiento estatal exige que las enmiendas constitucionales impulsadas por ciudadanos sean aprobadas en dos elecciones consecutivas celebradas en años pares.
Virginia protege el aborto y otros derechos reproductivos
En Virginia, los electores respaldaron una enmienda que reconoce el derecho fundamental a la libertad reproductiva dentro de la Constitución del estado.
La protección contempla el acceso al aborto durante los primeros dos trimestres del embarazo, además de otros servicios relacionados con la salud reproductiva.
– Lo que cambia: La medida también protege decisiones relacionadas con anticoncepción, fertilidad y atención posparto, ampliando su alcance más allá de la interrupción del embarazo.
La decisión busca establecer garantías constitucionales estatales para estos servicios, aunque su aplicación seguirá sujeta a las condiciones previstas en la legislación correspondiente.
Misuri rechaza nuevas restricciones al aborto
Misuri rechazó la Proposición 3, una iniciativa respaldada por republicanos que pretendía modificar las protecciones al aborto aprobadas por los votantes en 2024.
La propuesta buscaba introducir restricciones durante las primeras 12 semanas de embarazo, incluso en circunstancias relacionadas con violación, incesto o anomalías fetales.
– La diferencia: El rechazo permite conservar las protecciones aprobadas en 2024, cuando los electores eliminaron una de las prohibiciones más estrictas del país.
Con ese resultado, Misuri mantiene el marco constitucional que reconoce el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal, sujeto a las excepciones correspondientes.
Idaho rechaza flexibilizar su prohibición del aborto
Idaho tomó el camino contrario. Sus votantes rechazaron la Proposición 1, que buscaba reconocer legalmente el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal.
Según Stateline, el 56% votó contra la iniciativa y el 44% la respaldó, por lo que continúa vigente la prohibición casi total del estado.
– El límite: Idaho permite excepciones restringidas, incluidas situaciones para salvar la vida de la embarazada y determinados casos de violación o incesto.
La diferencia entre los cuatro estados refleja las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022.
Ese año, el tribunal revocó Roe v. Wade, eliminando la protección constitucional federal al aborto y permitiendo que cada estado estableciera sus propias reglas.
Lo que sigue: Nevada y Virginia incorporarán las protecciones aprobadas a sus constituciones, mientras Misuri conservará las garantías de 2024 e Idaho mantendrá sus restricciones.