Abdul El-Sayed, demócrata de 42 años, ganó el escaño al Senado por Míchigan y será el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos, según las proyecciones de CNN y AP recogidas por EFE. Se impuso al republicano Mike Rogers en las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026.

El-Sayed venció a Rogers y sucederá al senador demócrata Gary Peters, que se retira.

Su plataforma combina salud pública para todos, reforma del financiamiento de campañas y oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel.

Rogers apostó por los recortes de impuestos, la industria manufacturera y su alineación con Trump; la campaña estuvo marcada por duros ataques.

Por qué importa: la victoria de un candidato progresista y musulmán en un estado clave rompe una barrera histórica en el Senado y mide el peso del ala de Bernie Sanders dentro del Partido Demócrata. Según The Guardian, su triunfo suma a una mayoría demócrata decisiva en la cámara.

Quién es Abdul El-Sayed

Epidemiólogo y administrador de salud pública, El-Sayed se presenta como uno de los candidatos "más improbables", en sus propias palabras. Esta es su ficha:

Edad : 42 años.

: 42 años. Nacimiento : 31 de octubre de 1984, en Míchigan.

: 31 de octubre de 1984, en Míchigan. Profesión : médico y epidemiólogo.

: médico y epidemiólogo. Cargos previos : director del Departamento de Salud de Detroit y del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne.

: director del Departamento de Salud de Detroit y del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne. Partido : demócrata.

: demócrata. Sucede a: Gary Peters.

Según El Mundo, se crió con su padre, Mohamed El-Sayed, ingeniero egipcio que emigró para hacer un doctorado en la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit, y con su madrastra, Jackie, también ingeniera. A los 30 años fue nombrado director del Departamento de Salud de Detroit. Después dirigió el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne, cargo que dejó en abril de 2025 para hacer campaña. En 2020 fue representante nacional de la campaña presidencial de Sanders, según Europa Press.

Una campaña dura

El camino empezó en agosto, cuando ganó la primaria demócrata a la representante Haley Stevens. Según Europa Press, la semana pasada Stevens apareció junto a Rogers en un acto religioso en Detroit y fue expulsada de inmediato de la sección estatal del Partido Demócrata.

En la recta final, según El Mundo, El-Sayed fue blanco de ataques islamófobos de Donald Trump hasta el último día. El presidente llegó a pedir que se instalara un detector de metales en el Senado si ganaba. La respuesta del candidato: "Pasaré por un detector de metales si tú te sometes a un detector de mentiras". The Guardian también describe la carrera como marcada por ataques islamófobos de Trump y de aliados republicanos.