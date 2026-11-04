Abdul El-Sayed, candidato demócrata, encabeza el conteo para el Senado en Míchigan con 430.612 votos (54,8 %), frente a los 345.651 votos (44,0 %) del republicano Mike Rogers, según el conteo publicado por CNN a las 9:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, con el 16 % del voto escrutado. La ventaja de El-Sayed es de 10,8 puntos y se ha reducido desde el 14,9 registrado cuando se había contado el 7 %. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, hay 786.368 votos contados. Así están los candidatos:

Abdul El-Sayed (Demócrata): 430.612 votos, 54,8 %.

430.612 votos, 54,8 %. Mike Rogers (Republicano): 345.651 votos, 44,0 %.

345.651 votos, 44,0 %. Lydia Christensen (Libertario): 7.060 votos, 0,9 %.

7.060 votos, 0,9 %. Tim Long (UST): 3.045 votos, 0,4 %.

Cómo se mueve la ventaja

Según CNN, la ventaja de El-Sayed pasó de 14,9 a 10,8 puntos entre el 7 % y el 16 % del escrutinio. Estos son los cortes de la noche:

Antes de las 8:00 p. m. ET, con el 0 % escrutado: El-Sayed, 3,9 puntos.

8:33 p. m. ET, con el 7 % escrutado: El-Sayed, 14,9 puntos.

9:02 p. m. ET, con el 13 % escrutado: El-Sayed, 13,1 puntos.

9:31 p. m. ET, con el 16 % escrutado: El-Sayed, 10,8 puntos.

Las cifras iniciales corresponden sobre todo al voto anticipado y por correo, que se cuenta primero y suele favorecer a los demócratas. El voto del día de la elección, que entra después, puede reducir la ventaja. Hasta ahora, El-Sayed se mantiene al frente en todos los cortes publicados después del cierre de las urnas.

Qué hay que saber

Según AP, todavía no hay proyección de ganador (9:30 p. m. ET). La mayoría de las urnas de Míchigan cerraron a las 8:00 p. m. ET, y las de la zona con hora central cierran a las 9:00 p. m. ET.