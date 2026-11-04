Míchigan, Senado de EE. UU.: El-Sayed 54,8 % y Rogers 44,0 % con 16 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 22:01
Abdul El-Sayed, candidato demócrata, encabeza el conteo para el Senado en Míchigan con 430.612 votos (54,8 %), frente a los 345.651 votos (44,0 %) del republicano Mike Rogers, según el conteo publicado por CNN a las 9:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, con el 16 % del voto escrutado. La ventaja de El-Sayed es de 10,8 puntos y se ha reducido desde el 14,9 registrado cuando se había contado el 7 %. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.
Los números hasta ahora
Según CNN, hay 786.368 votos contados. Así están los candidatos:
- Abdul El-Sayed (Demócrata): 430.612 votos, 54,8 %.
- Mike Rogers (Republicano): 345.651 votos, 44,0 %.
- Lydia Christensen (Libertario): 7.060 votos, 0,9 %.
- Tim Long (UST): 3.045 votos, 0,4 %.
Cómo se mueve la ventaja
Según CNN, la ventaja de El-Sayed pasó de 14,9 a 10,8 puntos entre el 7 % y el 16 % del escrutinio. Estos son los cortes de la noche:
- Antes de las 8:00 p. m. ET, con el 0 % escrutado: El-Sayed, 3,9 puntos.
- 8:33 p. m. ET, con el 7 % escrutado: El-Sayed, 14,9 puntos.
- 9:02 p. m. ET, con el 13 % escrutado: El-Sayed, 13,1 puntos.
- 9:31 p. m. ET, con el 16 % escrutado: El-Sayed, 10,8 puntos.
Las cifras iniciales corresponden sobre todo al voto anticipado y por correo, que se cuenta primero y suele favorecer a los demócratas. El voto del día de la elección, que entra después, puede reducir la ventaja. Hasta ahora, El-Sayed se mantiene al frente en todos los cortes publicados después del cierre de las urnas.
Qué hay que saber
Según AP, todavía no hay proyección de ganador (9:30 p. m. ET). La mayoría de las urnas de Míchigan cerraron a las 8:00 p. m. ET, y las de la zona con hora central cierran a las 9:00 p. m. ET.
El escaño queda libre por el retiro del senador demócrata Gary Peters. El-Sayed fue director de Salud de Detroit, y Rogers es excongresista.
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Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP.