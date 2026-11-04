En la elección para gobernador de Míchigan, la demócrata Jocelyn Benson va adelante con el 55,7 % y 645.676 votos, frente al 43,0 % y 498.778 votos del republicano John James, con el 24 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET del martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Benson se ha reducido a lo largo de la noche, de 21,5 a 12,7 puntos. Los resultados son preliminares y el conteo sigue: AP aún no proyecta ganador.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 1.158.882 votos. Estas son las cifras por candidato:

Jocelyn Benson (Demócrata): 645.676 votos, 55,7 %.

(Demócrata): 645.676 votos, 55,7 %. John James (Republicano): 498.778 votos, 43,0 %.

(Republicano): 498.778 votos, 43,0 %. Anthony Hudson (Libertario): 10.256 votos, 0,9 %.

(Libertario): 10.256 votos, 0,9 %. Donna Brandenburg (UST): 4.172 votos, 0,4 %.

Ningún candidato ha sido proyectado ganador por CNN ni por AP.

Cómo se mueve la ventaja

Según el conteo de CNN, Benson ha liderado en todos los cortes, pero la diferencia con James se ha estrechado a medida que avanzaba el escrutinio:

Antes de las 8:00 p. m. ET, con 0 % escrutado: 11,0 puntos.

8:33 p. m. ET, con el 7 % escrutado: 21,5 puntos.

9:02 p. m. ET, con el 13 %: 18,0 puntos.

9:31 p. m. ET, con el 17 %: 17,9 puntos.

10:01 p. m. ET, con el 19 %: 13,8 puntos.

10:31 p. m. ET, con el 24 %: 12,7 puntos.

Es decir, la ventaja de Benson pasó de 21,5 a 12,7 puntos cuando el escrutinio avanzó del 7 % al 24 %. Las cifras iniciales corresponden sobre todo al voto anticipado y por correo, que se cuenta primero y suele favorecer a los demócratas. El voto del día de la elección, que entra después, puede reducir la ventaja.

Qué hay que saber