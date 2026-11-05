EE.UU. mediará negociaciones en Abu Dabi entre Ucrania y Rusia el 10 y 11 de noviembre
Publicado el 05/11/2026 a las 15:42
Estados Unidos mediará una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi entre Ucrania y Rusia los días 10 y 11 de noviembre, según anunció el lunes 2 de noviembre el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. Será el primer encuentro de este tipo mediado por Washington desde febrero, cuando las partes se reunieron en Ginebra.
- Las conversaciones serán de nivel técnico y abordarán garantías de seguridad para la posguerra, desescalada y medidas humanitarias, según Witkoff.
- Rusia mantiene a Vladímir Medinski como negociador jefe y dice que las garantías "pueden ser solo recíprocas", según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
- Los europeos no participarán en Abu Dabi: el formato acordado incluye solo a Rusia, Ucrania y EE.UU.
Por qué importa: el proceso llevaba estancado desde febrero y esta ronda pone a prueba si Kiev y Moscú pueden pasar de los canjes de prisioneros a discutir garantías de seguridad.
Quién se sentará a la mesa
Witkoff escribió en X que Estados Unidos mediará en conversaciones "de nivel técnico" para "avanzar la misión del presidente Trump de poner fin a la guerra". Según el funcionario, Washington quiere aprovechar los avances de las reuniones en Kiev, Oslo y San Petersburgo para lograr un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".
Un alto funcionario estadounidense citado por Reuters indicó que se espera que Witkoff y Jared Kushner representen a EE.UU. Esta semana, los negociadores estadounidenses se reunirán además en Bruselas con Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para tratar garantías de seguridad para Ucrania, la futura arquitectura de seguridad europea y la reconstrucción del país.
Según Reuters, el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó una nueva ronda tras reunirse con Witkoff en San Petersburgo en octubre. Las conversaciones anteriores se habían interrumpido antes de que EE.UU. e Israel lanzaran la guerra contra Irán.
Lo que dice el Kremlin
El martes 3 de noviembre, Peskov confirmó que el asesor presidencial Vladímir Medinski seguirá como negociador jefe de Rusia. Medinski encabezó las rondas de 2025 en Estambul y la de Ginebra. Ucrania lo acusó de ralentizar las conversaciones, y tanto EE.UU. como Europa pidieron un representante de mayor rango. Según EFE, esas rondas dieron pocos resultados, más allá de canjes de prisioneros y de cuerpos de soldados caídos.
Peskov afirmó que las partes tratarán "asuntos relacionados con garantías de seguridad", que, dijo, "pueden ser solo recíprocas". Explicó que los europeos no estarán la próxima semana porque el formato acordado es solo Rusia, Ucrania y EE.UU. Añadió que "tarde o temprano" hará falta un diálogo con ellos, aunque matizó: "Sería conveniente averiguar con quién hablaríamos".
La guerra no se detiene
El lunes 2 de noviembre murieron al menos 24 personas en Komishuvaja, en la región de Zaporiyia, en un ataque ruso con una decena de bombas aéreas contra una escuela donde la población recibía ayuda humanitaria, según el Servicio de Emergencias de Ucrania. Entre los fallecidos hay dos rescatistas y cuatro policías.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que "los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí".
Sobre otro frente del apoyo a Kiev, puedes consultar lo que se sabe de los misiles Patriot autorizados para Ucrania.
Por qué importa
La ronda llega en un contexto de posiciones distantes. Trump ha mantenido contactos directos con Putin e impulsado un alivio de sanciones energéticas a Moscú, mientras que su relación con Zelenski se ha deteriorado por las diferencias sobre las condiciones para terminar la guerra y las concesiones que se piden a Ucrania.
A ello se suma el desacuerdo sobre quién debe participar. Washington habla de involucrar a sus aliados europeos en las garantías de seguridad y la reconstrucción, mientras que el Kremlin sostiene que, por ahora, el formato es de tres partes. Lo que ocurra el 10 y 11 de noviembre dirá si las conversaciones técnicas logran algo más que los gestos humanitarios de rondas anteriores.
Qué sigue
- Esta semana: reunión en Bruselas entre negociadores estadounidenses y representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la UE y la OTAN.
- Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: conversaciones técnicas en Abu Dabi con Rusia, Ucrania y EE.UU.
Fuentes: EFE vía Swissinfo; EFE vía 20minutos; DW. Datos consultados el 3 de noviembre de 2026.