Estados Unidos mediará una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi entre Ucrania y Rusia los días 10 y 11 de noviembre, según anunció el lunes 2 de noviembre el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. Será el primer encuentro de este tipo mediado por Washington desde febrero, cuando las partes se reunieron en Ginebra.

Las conversaciones serán de nivel técnico y abordarán garantías de seguridad para la posguerra, desescalada y medidas humanitarias, según Witkoff.

Rusia mantiene a Vladímir Medinski como negociador jefe y dice que las garantías "pueden ser solo recíprocas", según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los europeos no participarán en Abu Dabi: el formato acordado incluye solo a Rusia, Ucrania y EE.UU.

Por qué importa: el proceso llevaba estancado desde febrero y esta ronda pone a prueba si Kiev y Moscú pueden pasar de los canjes de prisioneros a discutir garantías de seguridad.

Quién se sentará a la mesa

Witkoff escribió en X que Estados Unidos mediará en conversaciones "de nivel técnico" para "avanzar la misión del presidente Trump de poner fin a la guerra". Según el funcionario, Washington quiere aprovechar los avances de las reuniones en Kiev, Oslo y San Petersburgo para lograr un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".

Un alto funcionario estadounidense citado por Reuters indicó que se espera que Witkoff y Jared Kushner representen a EE.UU. Esta semana, los negociadores estadounidenses se reunirán además en Bruselas con Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para tratar garantías de seguridad para Ucrania, la futura arquitectura de seguridad europea y la reconstrucción del país.

Según Reuters, el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó una nueva ronda tras reunirse con Witkoff en San Petersburgo en octubre. Las conversaciones anteriores se habían interrumpido antes de que EE.UU. e Israel lanzaran la guerra contra Irán.

Lo que dice el Kremlin

El martes 3 de noviembre, Peskov confirmó que el asesor presidencial Vladímir Medinski seguirá como negociador jefe de Rusia. Medinski encabezó las rondas de 2025 en Estambul y la de Ginebra. Ucrania lo acusó de ralentizar las conversaciones, y tanto EE.UU. como Europa pidieron un representante de mayor rango. Según EFE, esas rondas dieron pocos resultados, más allá de canjes de prisioneros y de cuerpos de soldados caídos.

Peskov afirmó que las partes tratarán "asuntos relacionados con garantías de seguridad", que, dijo, "pueden ser solo recíprocas". Explicó que los europeos no estarán la próxima semana porque el formato acordado es solo Rusia, Ucrania y EE.UU. Añadió que "tarde o temprano" hará falta un diálogo con ellos, aunque matizó: "Sería conveniente averiguar con quién hablaríamos".