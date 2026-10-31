EE.UU. autoriza vender 500 interceptores.

Aliados financiarán la compra militar.

Zelenski reclama entregas para invierno.

Estados Unidos autorizó el viernes 30 de octubre una posible venta de 500 misiles interceptores Patriot a Ucrania, valorada en 2.100 millones de dólares.

El anuncio supone un respaldo a la defensa ucraniana, aunque no garantiza que las municiones estén disponibles para enfrentar los ataques de este invierno.

Volodímir Zelenski agradeció la decisión, pero advirtió que las entregas podrían comenzar dentro de varios años, cuando las necesidades de protección son inmediatas.

La diferencia entre aprobar una operación y recibir el armamento concentra el reclamo de Kiev: sus ciudades necesitan interceptores mientras continúan los bombardeos rusos.

Quién financiará los 500 interceptores Patriot

"Les livraisons ne pourront commencer que dans quelques années": les États-Unis approuvent la vente de 500 missiles Patriot à l'Ukraine, mais Volodymyr Zelensky craint qu'ils n'arrivent trop tard et appelle Washington à "trouver une solution"

https://t.co/TbF0Hvnl2R — BFM (@BFMTV) October 31, 2026



Según el Departamento de Estado, Alemania, Canadá y Noruega aportarán recursos para la adquisición, que no utilizará fondos estadounidenses.

Lockheed Martin será el contratista principal de la operación, destinada a reforzar las capacidades ucranianas de defensa aérea y antimisiles.

El paquete contempla interceptores para los sistemas Patriot; la autorización anunciada no corresponde a la entrega de 500 baterías antiaéreas completas.

Para la audiencia estadounidense, la financiación resulta relevante: Washington autoriza la venta de armamento fabricado en el país, mientras los aliados respaldan su compra.