EE.UU. autoriza 500 misiles Patriot para Ucrania, pero Zelenski cuestiona la espera
Publicado el 31/10/2026 a las 15:29
- EE.UU. autoriza vender 500 interceptores.
- Aliados financiarán la compra militar.
- Zelenski reclama entregas para invierno.
Estados Unidos autorizó el viernes 30 de octubre una posible venta de 500 misiles interceptores Patriot a Ucrania, valorada en 2.100 millones de dólares.
El anuncio supone un respaldo a la defensa ucraniana, aunque no garantiza que las municiones estén disponibles para enfrentar los ataques de este invierno.
Volodímir Zelenski agradeció la decisión, pero advirtió que las entregas podrían comenzar dentro de varios años, cuando las necesidades de protección son inmediatas.
La diferencia entre aprobar una operación y recibir el armamento concentra el reclamo de Kiev: sus ciudades necesitan interceptores mientras continúan los bombardeos rusos.
Quién financiará los 500 interceptores Patriot
"Les livraisons ne pourront commencer que dans quelques années": les États-Unis approuvent la vente de 500 missiles Patriot à l'Ukraine, mais Volodymyr Zelensky craint qu'ils n'arrivent trop tard et appelle Washington à "trouver une solution"
https://t.co/TbF0Hvnl2R
— BFM (@BFMTV) October 31, 2026
Según el Departamento de Estado, Alemania, Canadá y Noruega aportarán recursos para la adquisición, que no utilizará fondos estadounidenses.
Lockheed Martin será el contratista principal de la operación, destinada a reforzar las capacidades ucranianas de defensa aérea y antimisiles.
El paquete contempla interceptores para los sistemas Patriot; la autorización anunciada no corresponde a la entrega de 500 baterías antiaéreas completas.
Para la audiencia estadounidense, la financiación resulta relevante: Washington autoriza la venta de armamento fabricado en el país, mientras los aliados respaldan su compra.
Zelenski pide 100 misiles mensuales para el invierno
The State Department approved the sale of 500 Patriot missile defense systems to Ukraine on Friday for $2.1 billion, but Ukrainian troops don't expect those interceptors to be ready until 2030, @aidan_stretch reports. The interceptor shortage has left American-made launchers unused for eight months in Central Ukraine.
— CBS News (@CBSNews) October 31, 2026
El presidente ucraniano solicitó a sus socios estadounidenses un paquete de apoyo invernal que permita suministrar 100 interceptores Patriot cada mes.
Su petición responde a la necesidad de proteger infraestructura energética frente a ataques que amenazan servicios esenciales durante los meses más fríos.
Zelenski planteó recibir municiones de las reservas existentes de sus aliados y reponer esos arsenales posteriormente con la producción contratada.
La propuesta busca cubrir el intervalo entre la emergencia actual y las futuras entregas, aunque depende de decisiones adicionales de los países involucrados.
La infraestructura energética centra la urgencia ucraniana[caption id="attachment_1698867" align="alignnone" width="1200"] Misiles Patriot para Ucrania: Zelenski alerta por la demora FOTO: EFE[/caption]
El mandatario sostiene que los ataques rusos contra instalaciones energéticas son constantes y dificultan la protección de ciudades y comunidades.
La amenaza alcanza servicios vinculados con electricidad, calefacción y agua, cuya continuidad adquiere especial importancia ante la llegada del invierno.
Kiev también ha denunciado demoras en entregas de municiones previamente financiadas por sus aliados, según el material informativo proporcionado por EFE.
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Por ello, el nuevo anuncio no resuelve por sí solo la preocupación ucraniana sobre cuántos interceptores estarán disponibles durante los próximos meses.
Qué falta para que Ucrania reciba los Patriot
La autorización estadounidense abre el camino para la operación, pero debe distinguirse de un calendario confirmado de fabricación y entrega.
El aviso del Departamento de Estado no establece fechas de suministro; la advertencia sobre una espera de años procede de Zelenski.
El siguiente punto decisivo será conocer si los aliados acuerdan transferencias desde sus reservas para atender la solicitud de apoyo inmediato.
Hasta entonces, el alcance práctico del anuncio dependerá de cuándo lleguen los misiles y de su disponibilidad durante el invierno.