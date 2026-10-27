Israel vota en masa (Primeros Resultados): Netanyahu pierde su mayoría y el voto árabe hace historia

Con la mayor participación electoral desde 1999, Israel enfrenta un Parlamento dividido. Los partidos árabes casi duplican su representación, mientras crecen las tensiones dentro de la derecha que respalda a…

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

Con la mayor participación electoral desde 1999, Israel enfrenta un Parlamento dividido. Los partidos árabes casi duplican su representación, mientras crecen las tensiones dentro de la derecha que respalda a Netanyahu. Por qué importa Israel acaba de celebrar una de sus elecciones más concurridas en décadas. Y aunque el partido de Benjamin Netanyahu sigue siendo la principal fuerza individual, los primeros sondeos indican que su coalición no reúne los votos necesarios para continuar gobernando con mayoría parlamentaria. Pero el verdadero cambio podría estar en otro lugar: los partidos árabes israelíes casi duplicaron su representación proyectada y podrían convertirse en piezas fundamentales para formar el próximo gobierno. El resultado también tendrá consecuencias para Estados Unidos, su principal aliado estratégico, en un momento de tensiones sobre Gaza, Irán y el futuro de Medio Oriente. Lo esencial Participación histórica: El 77.7% de los israelíes habilitados votó, la cifra más alta desde 1999, según el Comité Electoral Central.

El 77.7% de los israelíes habilitados votó, la cifra más alta desde 1999, según el Comité Electoral Central. Netanyahu sin mayoría: Su bloque obtendría alrededor de 50 escaños, lejos de los 61 necesarios para controlar el Parlamento.

Su bloque obtendría alrededor de 50 escaños, lejos de los 61 necesarios para controlar el Parlamento. La oposición tampoco llega: El bloque encabezado por Gadi Eisenkot conseguiría aproximadamente 52 escaños, según el resumen de sondeos publicado por Haaretz.

El bloque encabezado por Gadi Eisenkot conseguiría aproximadamente 52 escaños, según el resumen de sondeos publicado por Haaretz. El voto árabe rompe récords: Los dos principales partidos árabes obtendrían entre 16 y 18 escaños, frente a los 10 de la legislatura anterior.

Los dos principales partidos árabes obtendrían entre 16 y 18 escaños, frente a los 10 de la legislatura anterior. La derecha muestra divisiones: Mientras algunos dirigentes buscan nuevas alianzas, otros rechazan cualquier gobierno que incluya a la oposición. Fuente: Haaretz, cobertura electoral en vivo del 27 de octubre de 2026. El panorama: un país movilizado, pero políticamente dividido Israel celebró su primera elección nacional desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.

La participación alcanzó el 77.7%, aproximadamente siete puntos porcentuales más que en las elecciones anteriores, según el Comité Electoral Central citado por Haaretz. Es una señal de movilización electoral extraordinaria, aunque no necesariamente de consenso sobre el futuro político del país. El sondeo actualizado de la televisión pública Kan 11 coloca al Likud de Netanyahu con 25 escaños, seguido por Yashar, el partido centrista de Gadi Eisenkot, con 21. Sin embargo, en el sistema parlamentario israelí, ser el partido más votado no garantiza formar gobierno. La pregunta es quién puede reunir una coalición de al menos 61 legisladores. Y, por ahora, ningún bloque lo consigue. El voto árabe cambia la ecuación política Uno de los acontecimientos más importantes de la jornada es el avance de los partidos que representan principalmente a ciudadanos árabes israelíes. Según Kan 11, la Lista Conjunta obtendría 11 escaños y la Lista Árabe Unida otros siete. En conjunto, alcanzarían 18, casi el doble de los 10 que tenían en el Parlamento saliente. Este resultado podría darles una influencia decisiva en las negociaciones. Mansour Abbas, líder de la Lista Árabe Unida, expresó su disposición a facilitar un gobierno alternativo.

Abbas recordó que anteriormente había participado en negociaciones tanto con Netanyahu como con el llamado Bloque del Cambio, que finalmente consiguió formar gobierno. Su mensaje fue claro: espera que la oposición y su partido puedan reunir los 61 escaños necesarios para reemplazar al primer ministro. Sin embargo, todavía existen diferencias importantes entre los partidos de oposición sobre la posibilidad de depender del respaldo de representantes árabes. Smotrich rechaza el avance de los partidos árabes La reacción del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de los principales representantes de la derecha nacionalista religiosa, refleja esas tensiones. Tras conocerse los sondeos, Smotrich declaró que su partido no permitiría que los ciudadanos árabes celebraran políticamente los resultados. También aseguró que el avance electoral árabe no detendría la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio al que se refirió con la denominación bíblica de Judea y Samaria. Sus declaraciones evidencian uno de los principales puntos de conflicto entre los sectores nacionalistas israelíes y los partidos que representan a la población árabe. La cuestión va más allá de quién será primer ministro: también está en juego qué influencia política tendrán los ciudadanos árabes de Israel en las decisiones del próximo gobierno. Netanyahu también pierde apoyo entre sus aliados religiosos

Otro resultado significativo es la caída de Shas, el partido ultraortodoxo sefardí que ha sido un aliado fundamental de Netanyahu. Shas cuenta actualmente con 11 escaños, pero el sondeo de Kan 11 le atribuye solamente seis. Según un reportaje de Judy Maltz para Haaretz desde Netivot, una ciudad tradicionalmente favorable a Shas, algunos residentes expresaron un creciente distanciamiento respecto del partido. Entre las razones aparece su posición sobre el estudio religioso a tiempo completo en las yeshivás, frente al servicio militar y la incorporación al mercado laboral. El debate ha cobrado especial importancia después de años de movilización militar y tensiones sobre quién debe asumir las obligaciones de defensa nacional. La pérdida de apoyo a Shas podría complicar todavía más las posibilidades de Netanyahu de reconstruir su coalición tradicional. Ben-Gvir quiere un gobierno de derecha, no una alianza con Eisenkot El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, rechazó públicamente la posibilidad de un gobierno de unidad con Gadi Eisenkot. Durante un acto de su partido, Otzma Yehudit, calificó esa alternativa como un grave error político y pidió a sus simpatizantes esperar los resultados definitivos. Ben-Gvir defendió las políticas impulsadas durante su gestión, incluidas medidas más severas contra personas palestinas condenadas por terrorismo, la ampliación de la guardia nacional y la flexibilización de las normas sobre armas.

Su postura reduce el margen político para una coalición amplia que incorpore tanto a sectores de la derecha como a la oposición centrista. ¿Podría la oposición atraer diputados del Likud? Avigdor Lieberman, dirigente de Yisrael Beiteinu, planteó otra posibilidad: que legisladores del propio Likud rompan con Netanyahu y apoyen un gobierno encabezado por la oposición. Lieberman también pidió prudencia antes de interpretar los resultados, señalando la importancia de los votos emitidos fuera de los centros electorales habituales. Entre ellos están los sufragios de soldados, reservistas, diplomáticos y otros ciudadanos autorizados a votar mediante procedimientos especiales. Estos votos podrían modificar la distribución final de escaños. Por ahora, no existe evidencia de que suficientes diputados del Likud estén dispuestos a abandonar a Netanyahu. ¿Qué significa para Estados Unidos? Israel es uno de los principales aliados militares y diplomáticos de Washington. Por eso, cualquier cambio de gobierno podría influir en la coordinación bilateral sobre varios asuntos: Gaza: Las operaciones militares, la asistencia humanitaria y las negociaciones sobre el futuro del territorio.

Las operaciones militares, la asistencia humanitaria y las negociaciones sobre el futuro del territorio. Irán: La cooperación en seguridad y las decisiones frente a amenazas regionales.

La cooperación en seguridad y las decisiones frente a amenazas regionales. Cisjordania: La expansión de asentamientos y las tensiones sobre el territorio palestino.

La expansión de asentamientos y las tensiones sobre el territorio palestino. Ayuda militar estadounidense: El debate sobre financiamiento, condiciones de asistencia y prioridades internacionales.