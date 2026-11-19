Trump considera insignificante el apoyo a Irán

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Trump Rusia China Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al apoyo militar y de inteligencia que Rusia y China estarían proporcionando a Irán, al asegurar que Washington conoce exactamente el alcance de esa colaboración y que se trata de una ayuda mínima.

Durante una entrevista con Fox News, difundida la noche del miércoles, el mandatario estadounidense calificó de “poca cosa” la asistencia de ambas potencias a Teherán, en medio de las tensiones provocadas por la guerra iniciada a finales de febrero.

“Sabemos todo lo que le están aportando. Lo sabemos exactamente y es poca cosa”, declaró Trump, según informó la agencia EFE.

Trump Rusia China Irán ¿Qué ayuda estarían proporcionando Rusia y China a Irán?

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 Trilateral meeting between President Trump, Xi Jinping, and Putin officially begins. https://t.co/VTFRoUiaPe — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026



Trump sostuvo que una colaboración verdaderamente significativa implicaría entregar a Irán barcos de guerra o grandes buques militares. “Eso es lo que yo llamaría guerra”, afirmó durante su visita a Shenzhen, China.

Sin embargo, fuentes de inteligencia estadounidense citadas por EFE señalan que China ha proporcionado imágenes satelitales y otro tipo de información de inteligencia a Teherán durante el conflicto.

Expertos estadounidenses también apuntan a una colaboración rusa mediante imágenes satelitales para facilitar la identificación de objetivos, además de cooperación tecnológica y apoyo relacionado con drones.

Estas informaciones contrastan con la valoración del presidente estadounidense, quien insistió en minimizar la importancia de la asistencia proporcionada al Gobierno iraní.