Trump minimiza ayuda de Rusia y China a Irán tras histórica cumbre con Xi y Putin
Publicado el 19/11/2026 a las 17:09
- Trump considera insignificante el apoyo a Irán
- China y Rusia acuerdan diálogo nuclear
- Tres potencias buscan aumentar producción petrolera
Trump Rusia China Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al apoyo militar y de inteligencia que Rusia y China estarían proporcionando a Irán, al asegurar que Washington conoce exactamente el alcance de esa colaboración y que se trata de una ayuda mínima.
Durante una entrevista con Fox News, difundida la noche del miércoles, el mandatario estadounidense calificó de “poca cosa” la asistencia de ambas potencias a Teherán, en medio de las tensiones provocadas por la guerra iniciada a finales de febrero.
“Sabemos todo lo que le están aportando. Lo sabemos exactamente y es poca cosa”, declaró Trump, según informó la agencia EFE.
Trump Rusia China Irán ¿Qué ayuda estarían proporcionando Rusia y China a Irán?
JUST IN: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 Trilateral meeting between President Trump, Xi Jinping, and Putin officially begins. https://t.co/VTFRoUiaPe
— BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026
Trump sostuvo que una colaboración verdaderamente significativa implicaría entregar a Irán barcos de guerra o grandes buques militares. “Eso es lo que yo llamaría guerra”, afirmó durante su visita a Shenzhen, China.
Sin embargo, fuentes de inteligencia estadounidense citadas por EFE señalan que China ha proporcionado imágenes satelitales y otro tipo de información de inteligencia a Teherán durante el conflicto.
Expertos estadounidenses también apuntan a una colaboración rusa mediante imágenes satelitales para facilitar la identificación de objetivos, además de cooperación tecnológica y apoyo relacionado con drones.
Estas informaciones contrastan con la valoración del presidente estadounidense, quien insistió en minimizar la importancia de la asistencia proporcionada al Gobierno iraní.
Trump, Xi y Putin celebran una cumbre histórica
Las declaraciones se produjeron durante una visita de Trump a China, donde participó en una reunión trilateral inédita con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.
Según EFE, los tres líderes calificaron de histórica la reunión celebrada en Shenzhen, después de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
En una declaración conjunta, los presidentes reafirmaron su compromiso con la estabilidad estratégica y la seguridad internacional, además de plantear reformas a la Organización de las Naciones Unidas.
“Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, señalaron los tres mandatarios en el documento difundido tras el encuentro.
También acordaron iniciar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de este tipo de armamento, aunque no anunciaron reducciones concretas de sus arsenales.
Petróleo, estrecho de Ormuz y críticas a la CPI
Otro de los acuerdos fue impulsar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, con el objetivo de favorecer la estabilidad energética internacional.
La iniciativa surge en un contexto de preocupación por el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte mundial de petróleo, particularmente hacia los mercados asiáticos.
Los mandatarios también cuestionaron las facultades de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron que el organismo no abuse de sus poderes.
La declaración resulta especialmente relevante para Putin, contra quien la CPI mantiene una orden de arresto desde marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra relacionados con Ucrania.
Trump abandona China tras acercamiento con Xi y Putin
Después de dos días de reuniones, Trump partió este jueves rumbo a Washington a bordo del Air Force One, informó EFE.
Durante su estancia mostró cercanía con ambos mandatarios y llegó a llamar a Putin su “amigo”, con quien aseguró mantener una “gran relación”.
Trump también abordó con Xi asuntos comerciales, la compra de productos agrícolas estadounidenses y la necesidad de mantener abierto el flujo petrolero por el estrecho de Ormuz.
Su visita concluyó sin un acuerdo concreto de desarme nuclear, pero con el compromiso de las tres potencias de mantener conversaciones sobre seguridad internacional.