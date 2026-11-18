¿Buenas noticias? Sheinbaum revela qué pasó tras reunión en China con Trump
Publicado el 18/11/2026 a las 14:28
- Sheinbaum destaca avances comerciales con Estados Unidos
- México busca reducir aranceles al acero.
- Ambos mandatarios prevén reunirse en diciembre
Claudia Sheinbaum reunión Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 18 de noviembre que las negociaciones comerciales con Estados Unidos están "muy avanzadas", después de sostener una reunión privada con Donald Trump durante la cumbre de la APEC en China.
De acuerdo con la agencia EFE, el encuentro duró aproximadamente 20 minutos y estuvo centrado en los acuerdos comerciales, los aranceles estadounidenses y los avances de las conversaciones bilaterales.
"Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados", expresó Sheinbaum.
La mandataria participó de manera virtual en su conferencia de prensa desde Shenzhen, mientras integrantes de su Gobierno ofrecían información desde Palacio Nacional, en Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum reunión Trump. México busca reducir aranceles impuestos por Estados Unidos[caption id="attachment_1701239" align="alignnone" width="1200"] Claudia Sheinbaum y Donald Trump acordaron continuar el diálogo bilateral y celebrar un nuevo encuentro durante la próxima cumbre del G20. Crédito: EFE.[/caption]
Uno de los principales objetivos del Gobierno mexicano es conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses establecidos bajo la Sección 232, que afectan especialmente al acero, aluminio y sector automotriz.
Las negociaciones se desarrollan en paralelo al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un acuerdo fundamental para el intercambio comercial de Norteamérica.
Según EFE, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ambos países han celebrado 56 reuniones técnicas para abordar los asuntos pendientes de su relación comercial.
Ebrard también ha expresado su confianza en alcanzar reducciones arancelarias antes de que termine el año, mientras Sheinbaum busca evitar la imposición de nuevos gravámenes.
Trump y Sheinbaum sostienen encuentro privado en China
El encuentro bilateral se celebró en el hotel The Langham, en el marco de las actividades de la APEC 2026, según informó el medio mexicano Al Momento.
La reunión se desarrolló sin acceso a la prensa y contó con funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos, quienes acompañaron a los mandatarios durante las conversaciones.
Por México participó el canciller Roberto Velasco, mientras que la delegación estadounidense incluyó a Marco Rubio, Howard Lutnick, Jamieson Greer y Stephen Miller.
Sheinbaum describió el encuentro como "una muy buena reunión, muy agradable" y destacó la disposición de su homólogo estadounidense para continuar las conversaciones.
"Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump", afirmó la presidenta, según las declaraciones recogidas por EFE.
¿Cuándo volverán a reunirse Sheinbaum y Trump?
La mandataria mexicana anunció que ambos acordaron celebrar otro encuentro durante la próxima cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida, Estados Unidos.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que la relación bilateral continúa desarrollándose mediante el diálogo y el respeto mutuo, mientras México busca fortalecer sus vínculos con otras regiones.
Tras su encuentro privado, Sheinbaum y Trump participaron en las actividades oficiales de la cumbre, incluido el banquete ofrecido por el presidente chino, Xi Jinping.
De acuerdo con Al Momento, Sheinbaum compartió una fotografía del encuentro y escribió: "Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común".
Aunque la presidenta destacó los avances de las negociaciones, las fuentes proporcionadas no detallan un acuerdo definitivo sobre la reducción de los aranceles estadounidenses.