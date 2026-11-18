Sheinbaum destaca avances comerciales con Estados Unidos

México busca reducir aranceles al acero.

Ambos mandatarios prevén reunirse en diciembre

Claudia Sheinbaum reunión Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 18 de noviembre que las negociaciones comerciales con Estados Unidos están "muy avanzadas", después de sostener una reunión privada con Donald Trump durante la cumbre de la APEC en China.

De acuerdo con la agencia EFE, el encuentro duró aproximadamente 20 minutos y estuvo centrado en los acuerdos comerciales, los aranceles estadounidenses y los avances de las conversaciones bilaterales.

"Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados", expresó Sheinbaum.

La mandataria participó de manera virtual en su conferencia de prensa desde Shenzhen, mientras integrantes de su Gobierno ofrecían información desde Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum reunión Trump. México busca reducir aranceles impuestos por Estados Unidos

[caption id="attachment_1701239" align="alignnone" width="1200"]Claudia Sheinbaum y Donald Trump acordaron continuar el diálogo bilateral y celebrar un nuevo encuentro durante la próxima cumbre del G20. Crédito: EFE.[/caption]

Uno de los principales objetivos del Gobierno mexicano es conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses establecidos bajo la Sección 232, que afectan especialmente al acero, aluminio y sector automotriz.

Las negociaciones se desarrollan en paralelo al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un acuerdo fundamental para el intercambio comercial de Norteamérica.

Según EFE, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ambos países han celebrado 56 reuniones técnicas para abordar los asuntos pendientes de su relación comercial.

Ebrard también ha expresado su confianza en alcanzar reducciones arancelarias antes de que termine el año, mientras Sheinbaum busca evitar la imposición de nuevos gravámenes.