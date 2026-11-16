Ro Khanna propone juicio político contra Trump.

Demócratas priorizan economía y fin de guerra.

Congresista considera candidatura presidencial para 2028.

Juicio político contra Trump. El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores que impulsaron la investigación del caso Epstein en el Congreso, pidió iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump tras la victoria de su partido en las elecciones de medio mandato.

En una entrevista con la agencia EFE, el representante aseguró que los demócratas pueden exigir responsabilidades al mandatario y, al mismo tiempo, atender las preocupaciones económicas de los estadounidenses.

«También tenemos que hacer un juicio político a Trump para que rinda cuentas por toda la corrupción y por involucrarnos en todas estas guerras ilegales», declaró Khanna en la sede del Partido Demócrata en Washington.

Juicio político contra Trump ¿Por qué Ro Khanna quiere un juicio político contra Trump?

El legislador considera que la nueva mayoría demócrata, que asumirá el control del Congreso en enero, debe fiscalizar las decisiones de la Administración Trump.

Khanna también señaló que una de las prioridades de su partido debe ser poner fin a la guerra en Irán, al considerar que esto ayudaría a reducir los precios de productos esenciales.

«Si ponemos fin a la guerra en Irán, eso hará que bajen los precios de la gasolina y de los alimentos», afirmó durante la entrevista realizada por la periodista Alejandra Clements.

Dentro del Partido Demócrata existen diferencias sobre la estrategia que debe seguirse frente a Trump: algunos legisladores priorizan la economía, mientras otros buscan endurecer la fiscalización presidencial.

Sin embargo, Khanna rechazó que ambas posturas sean incompatibles. «Podemos hacer ambas cosas», aseguró.