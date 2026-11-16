Congresista demócrata pide juicio político contra Trump y considera lanzarse a la presidencia en 2028
Publicado el 16/11/2026 a las 15:04
- Ro Khanna propone juicio político contra Trump.
- Demócratas priorizan economía y fin de guerra.
- Congresista considera candidatura presidencial para 2028.
Juicio político contra Trump. El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores que impulsaron la investigación del caso Epstein en el Congreso, pidió iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump tras la victoria de su partido en las elecciones de medio mandato.
En una entrevista con la agencia EFE, el representante aseguró que los demócratas pueden exigir responsabilidades al mandatario y, al mismo tiempo, atender las preocupaciones económicas de los estadounidenses.
«También tenemos que hacer un juicio político a Trump para que rinda cuentas por toda la corrupción y por involucrarnos en todas estas guerras ilegales», declaró Khanna en la sede del Partido Demócrata en Washington.
Juicio político contra Trump ¿Por qué Ro Khanna quiere un juicio político contra Trump?
El legislador considera que la nueva mayoría demócrata, que asumirá el control del Congreso en enero, debe fiscalizar las decisiones de la Administración Trump.
Khanna también señaló que una de las prioridades de su partido debe ser poner fin a la guerra en Irán, al considerar que esto ayudaría a reducir los precios de productos esenciales.
«Si ponemos fin a la guerra en Irán, eso hará que bajen los precios de la gasolina y de los alimentos», afirmó durante la entrevista realizada por la periodista Alejandra Clements.
Dentro del Partido Demócrata existen diferencias sobre la estrategia que debe seguirse frente a Trump: algunos legisladores priorizan la economía, mientras otros buscan endurecer la fiscalización presidencial.
Sin embargo, Khanna rechazó que ambas posturas sean incompatibles. «Podemos hacer ambas cosas», aseguró.
El costo de vida, otra prioridad demócrata
El congresista destacó que reducir los gastos cotidianos de los estadounidenses debe ocupar un lugar central en la agenda legislativa.
Entre sus propuestas mencionó disminuir los precios de los alimentos, la gasolina y la atención médica, además de buscar una salida al conflicto con Irán.
«El tema central es ayudar a la clase trabajadora y media de este país», insistió Khanna, quien considera que los resultados electorales representan una oportunidad para impulsar estos cambios.
¿Ro Khanna buscará la presidencia en 2028?
El representante también confirmó que analiza la posibilidad de competir por la candidatura presidencial demócrata en las elecciones de 2028.
Después de los comicios del 3 de noviembre, simpatizantes del legislador crearon una plataforma denominada Run Ro para promover su eventual aspiración a la Casa Blanca.
«Lo estoy considerando», confesó a EFE, aunque aclaró que actualmente su atención está concentrada en las prioridades legislativas y el conflicto con Irán.
Khanna fue subsecretario adjunto de Comercio durante la presidencia de Barack Obama y copresidente de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020.
Juicio político contra Trump: También busca impulsar un juicio político contra Pete Hegseth
El congresista adelantó que pretende retomar en enero los esfuerzos para iniciar un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Una iniciativa anterior no prosperó después de que once legisladores demócratas se ausentaran de la votación.
«No fue un buen momento para nosotros», reconoció Khanna, quien espera conseguir apoyo republicano para avanzar en el procedimiento.
Finalmente, restó importancia a las acusaciones de fraude electoral que Trump difundió en Truth Social sin presentar pruebas.
«La victoria es tan grande, tan masiva, que incluso las afirmaciones de Trump cayeron en saco roto», afirmó.