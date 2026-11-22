El presidente Donald Trump enfrenta un nuevo escenario político tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato de 2026, pero conserva herramientas para impulsar su agenda.

Según un análisis de USA TODAY publicado el 22 de noviembre, el mandatario podría recurrir a sus atribuciones presidenciales para enfrentar las iniciativas del próximo Congreso demócrata.

Los demócratas consiguieron recuperar la Cámara de Representantes y el Senado, mientras el descontento por la economía y la guerra en Irán influyó en las elecciones.

Sin embargo, el resultado electoral no elimina las facultades constitucionales del presidente, lo que anticipa una nueva etapa de negociaciones, investigaciones y posibles enfrentamientos institucionales.

Los cuatro poderes de Trump que aún conserva tras perder el Congreso

Buckle up for the next two years. Despite setbacks, the president can deploy troops, defy oversight, sign executive orders and bedevil Democrats. https://t.co/B7uYcjxB7U — USA TODAY (@USATODAY) November 22, 2026

Los cuatro poderes que Trump puede utilizar frente a los demócratas

1. Decisiones militares y política exterior. Como comandante en jefe, Trump conserva facultades para dirigir operaciones militares, aunque sujetas a límites legales y constitucionales.

La guerra en Irán representa uno de los principales puntos de conflicto. El Congreso puede intervenir mediante presupuestos, supervisión y mecanismos relacionados con los poderes de guerra.

2. El veto presidencial. Trump puede rechazar proyectos legislativos aprobados por ambas cámaras si considera que contradicen las prioridades de su administración.

Para superar ese veto, los legisladores necesitan una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, una exigencia que puede dificultar determinadas iniciativas demócratas.