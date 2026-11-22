Trump pierde el Congreso, pero conserva cuatro poderes que pueden complicar a los demócratas
Publicado el 22/11/2026 a las 12:59
El presidente Donald Trump enfrenta un nuevo escenario político tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato de 2026, pero conserva herramientas para impulsar su agenda.
Según un análisis de USA TODAY publicado el 22 de noviembre, el mandatario podría recurrir a sus atribuciones presidenciales para enfrentar las iniciativas del próximo Congreso demócrata.
Los demócratas consiguieron recuperar la Cámara de Representantes y el Senado, mientras el descontento por la economía y la guerra en Irán influyó en las elecciones.
Sin embargo, el resultado electoral no elimina las facultades constitucionales del presidente, lo que anticipa una nueva etapa de negociaciones, investigaciones y posibles enfrentamientos institucionales.
Los cuatro poderes de Trump que aún conserva tras perder el Congreso
Buckle up for the next two years. Despite setbacks, the president can deploy troops, defy oversight, sign executive orders and bedevil Democrats. https://t.co/B7uYcjxB7U
— USA TODAY (@USATODAY) November 22, 2026
Los cuatro poderes que Trump puede utilizar frente a los demócratas
1. Decisiones militares y política exterior. Como comandante en jefe, Trump conserva facultades para dirigir operaciones militares, aunque sujetas a límites legales y constitucionales.
La guerra en Irán representa uno de los principales puntos de conflicto. El Congreso puede intervenir mediante presupuestos, supervisión y mecanismos relacionados con los poderes de guerra.
2. El veto presidencial. Trump puede rechazar proyectos legislativos aprobados por ambas cámaras si considera que contradicen las prioridades de su administración.
Para superar ese veto, los legisladores necesitan una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, una exigencia que puede dificultar determinadas iniciativas demócratas.
Investigaciones y órdenes ejecutivas: las otras herramientas de Trump
How Trump plans to exert power despite midterm election losses https://t.co/n7UOzkbzhZ
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 22, 2026
3. Respuesta a las investigaciones. Los demócratas preparan investigaciones sobre inmigración, decisiones gubernamentales y actuaciones de funcionarios de la Casa Blanca.
Trump puede cuestionar requerimientos del Congreso mediante argumentos legales y acudir a los tribunales, aunque esas disputas no eliminan automáticamente las facultades legislativas de supervisión.
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4. Uso de órdenes ejecutivas. La administración ha preparado medidas para avanzar en inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal sin depender de nuevas leyes.
Estas decisiones también enfrentan restricciones: los tribunales pueden revisar su legalidad y el Congreso conserva atribuciones sobre el financiamiento gubernamental.
Stephen Miller y el futuro de la agenda de Donald Trump
El nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete refuerza la continuidad de las prioridades migratorias de Trump, particularmente las deportaciones y las medidas de control fronterizo.
Mientras tanto, los demócratas preparan una agenda centrada en reducir costos, fiscalizar al Ejecutivo y examinar las políticas que consideran perjudiciales.
El conflicto también alcanza el presupuesto federal. Reuters informó que las diferencias sobre Irán y el gasto militar complican las negociaciones para evitar un cierre gubernamental.
Lo que sigue
La llegada del nuevo Congreso en enero de 2027 pondrá a prueba la capacidad de negociación entre ambos partidos y los límites del poder presidencial.
Para los estadounidenses, las decisiones podrían repercutir en inmigración, gasto público, seguridad nacional y programas federales durante los últimos dos años del mandato de Trump.