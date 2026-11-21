Trump propone cambios en SNAP: 6.3 millones podrían perder sus cupones de alimentos
Publicado el 21/11/2026 a las 16:18
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Millones de familias en Estados Unidos podrían enfrentar nuevas restricciones para recibir cupones de alimentos, según una propuesta del Departamento de Agricultura (USDA).
La administración de Donald Trump busca modificar los criterios de acceso a SNAP, un programa esencial para hogares que necesitan asistencia alimentaria.
Según estimaciones del USDA, 6.3 millones de personas, pertenecientes a unos 3.2 millones de hogares, podrían perder sus beneficios para 2029.
Sin embargo, la medida todavía no está aprobada. Los beneficiarios pueden continuar utilizando sus tarjetas EBT mientras cumplan los requisitos vigentes.
Trump propone cambios en SNAP
¿Recibes SNAP? Revisa a quiénes afectan los requisitos laborales y migratorios en 2027, qué excepciones existen y cómo evitar perder la ayuda. https://t.co/TtjIUUZXnk
— Mag. (@Mag_ECpe) November 20, 2026
La iniciativa, publicada el 10 de noviembre de 2026, pretende restringir la elegibilidad automática vinculada al programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Actualmente, algunos estados permiten acceder a SNAP mediante determinados servicios financiados por TANF, incluidos apoyos laborales y asistencia para el cuidado infantil.
Con la nueva regulación, esa vía quedaría limitada a familias que reciben asistencia TANF conforme a la definición federal.
El USDA sostiene que el cambio permitiría aplicar criterios económicos más estrictos. Sin embargo, también podría excluir a hogares que actualmente califican.
¿Quiénes podrían perder los cupones de alimentos SNAP?[caption id="attachment_1701450" align="alignnone" width="1216"] Trump propone cambios en SNAP. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La propuesta afectaría principalmente a familias cuya participación depende de mecanismos estatales de elegibilidad categórica ampliada.
Según las estimaciones oficiales, el 17.6% de los participantes actuales podría quedar fuera del programa cuando la medida alcance su implementación completa.
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Los hogares afectados tendrían que demostrar que cumplen los límites federales de ingresos y recursos para conservar la asistencia.
El cambio también podría incrementar los trámites administrativos, especialmente para familias trabajadoras que reciben servicios sociales sin transferencias directas de dinero.
Niños podrían perder acceso automático a comidas escolares
El impacto podría extenderse a las escuelas, donde algunos estudiantes reciben alimentación gratuita gracias a la participación familiar en SNAP.
El USDA calcula que aproximadamente 1.78 millones de menores perderían su acceso automático a comidas escolares gratuitas.
No obstante, cerca del 97% podría seguir recibiendo comidas gratuitas o a precio reducido mediante otros mecanismos de elegibilidad.
Las estimaciones indican que 1.66 millones conservarían comidas gratuitas, 93,000 recibirían precios reducidos y 28,000 tendrían que pagar el costo completo.
¿Cuándo entrarían en vigor los nuevos requisitos SNAP?
La propuesta permanece en revisión y el periodo de comentarios públicos finalizará el 10 de diciembre de 2026.
Posteriormente, el USDA deberá evaluar las observaciones recibidas antes de decidir si publica una regulación definitiva.
Por ahora, no existe una cancelación general de tarjetas EBT ni una obligación extraordinaria de renovar solicitudes debido a esta propuesta.
Las familias pueden consultar los avisos de sus agencias estatales, mantener actualizada su información y revisar los requisitos antes de cualquier modificación.
Lo que sigue
El futuro de los cambios dependerá del proceso regulatorio federal y de la decisión final que adopte el USDA.
Mientras tanto, millones de hogares permanecen atentos a una propuesta que podría modificar su acceso a la asistencia alimentaria durante los próximos años.