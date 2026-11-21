Millones de familias en Estados Unidos podrían enfrentar nuevas restricciones para recibir cupones de alimentos, según una propuesta del Departamento de Agricultura (USDA).

La administración de Donald Trump busca modificar los criterios de acceso a SNAP, un programa esencial para hogares que necesitan asistencia alimentaria.

Según estimaciones del USDA, 6.3 millones de personas, pertenecientes a unos 3.2 millones de hogares, podrían perder sus beneficios para 2029.

Sin embargo, la medida todavía no está aprobada. Los beneficiarios pueden continuar utilizando sus tarjetas EBT mientras cumplan los requisitos vigentes.

Trump propone cambios en SNAP

¿Recibes SNAP? Revisa a quiénes afectan los requisitos laborales y migratorios en 2027, qué excepciones existen y cómo evitar perder la ayuda. https://t.co/TtjIUUZXnk — Mag. (@Mag_ECpe) November 20, 2026

La iniciativa, publicada el 10 de noviembre de 2026, pretende restringir la elegibilidad automática vinculada al programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Actualmente, algunos estados permiten acceder a SNAP mediante determinados servicios financiados por TANF, incluidos apoyos laborales y asistencia para el cuidado infantil.

Con la nueva regulación, esa vía quedaría limitada a familias que reciben asistencia TANF conforme a la definición federal.

El USDA sostiene que el cambio permitiría aplicar criterios económicos más estrictos. Sin embargo, también podría excluir a hogares que actualmente califican.