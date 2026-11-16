Bajada: Los precios de alimentos, vivienda y servicios siguen aumentando mientras las hipotecas superan el 7% y los bonos del Tesoro anticipan más presión sobre el costo del crédito.

16 de noviembre de 2026 | Economía y finanzas

Por qué importa: Para millones de familias en Estados Unidos, especialmente aquellas que viven de un salario a otro, el problema económico ya no es solamente cuánto cuesta llenar el carrito del supermercado. También es cuánto cuesta financiar una vivienda, comprar un automóvil, pagar las tarjetas de crédito y mantener un presupuesto familiar que cada mes parece alcanzar para menos.

Lo esencial

La inflación subió 0.4% en octubre , por encima del 0.3% esperado por los economistas.

, por encima del 0.3% esperado por los economistas. Las hipotecas a 30 años promedian 7.11% , frente al 6.24% de hace un año, según Freddie Mac.

, frente al 6.24% de hace un año, según Freddie Mac. El bono del Tesoro a 10 años alcanzó 5.15% el 13 de noviembre , una señal importante para el costo futuro del crédito.

, una señal importante para el costo futuro del crédito. La Reserva Federal mantiene su tasa de referencia entre 3.75% y 4.00%, mientras los mercados anticipan la posibilidad de otro aumento en diciembre.

Los precios siguen subiendo, aunque más lentamente

[caption id="attachment_1701071" align="alignnone" width="550"]Cost of Living in the U.S. Rises, Source: MundoNow[/caption]

El último informe de inflación del Departamento de Trabajo confirmó lo que muchas familias experimentan cuando pagan sus cuentas: la presión sobre el bolsillo continúa.

Los precios al consumidor aumentaron 0.4% en octubre, después de subir 0.6% en septiembre. Aunque el ritmo mensual se moderó, el resultado superó las expectativas y alejó la posibilidad de un alivio rápido.

La inflación anual había alcanzado 3.7% en septiembre. El gobierno no publicó una comparación anual oficial para octubre porque el cierre federal de 2025 impidió recopilar los datos necesarios para ese mes.

Según Reuters y The Washington Post, los alimentos, la electricidad y varios servicios esenciales continúan presionando los presupuestos. Los precios de los alimentos registraron su mayor aumento mensual desde abril.