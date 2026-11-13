Crédito por hijos: los $6,800 con cuatro hijos no son un cheque nuevo

Si viste un titular sobre $6,800 para familias con cuatro hijos, no te confundas: no es un cheque nuevo ni un depósito automático de noviembre. Es el máximo de la parte reembolsable del crédito por hijos, y se reclama en la declaración del año tributario 2026, que se presenta en 2027. Lo aclaramos este viernes 13 de noviembre de 2026.

¿De dónde sale la cifra de $6,800?

Según el IRS, el Crédito Tributario por Hijos (CTC) vale hasta $2,200 por cada hijo que califique. El Rev. Proc. 2025-32 confirma ese monto para 2026. Una parte de ese crédito es reembolsable: el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), de hasta $1,700 por hijo. Con cuatro hijos, 4 × $1,700 son $6,800.

Ojo con la suma que muchos hacen: $2,200 más $1,700 no da $3,900 por hijo. El ACTC no es un extra, es una parte del crédito total. Con cuatro hijos, el crédito total llega a $8,800 como máximo, y hasta $6,800 de esa cifra pueden venir como reembolso. Y es un «hasta»: depende de tus ingresos, de la fórmula y de que cada hijo cumpla los requisitos.

¿Mis hijos califican?

Según el IRS, un hijo califica si cumple todo esto:

Tiene menos de 17 años al terminar el año tributario.

Es tu hijo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano o descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, un nieto, sobrino o sobrina).

Vivió contigo más de la mitad del año y no aportó más de la mitad de su propio sustento.

Lo reclamas como dependiente en tu declaración.

Además, cada hijo necesita un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en EE.UU. Tú también, o al menos uno de los cónyuges si declaran en conjunto. No hace falta que ambos padres tengan SSN.

¿Quién gana y quién se queda corto?

Familias trabajadoras con ingresos bajos o medios. El ACTC permite recibir un reembolso cuando el crédito supera el impuesto que debes. La condición es tener ingreso del trabajo superior a $2,500. Si tus ingresos vienen de otra fuente, esta parte no te toca.