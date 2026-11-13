Crédito por hijos: los $6,800 con cuatro hijos no son un cheque nuevo
Publicado el 13/11/2026 a las 16:44
Tu Dinero, directo a tu correo
Cheques, créditos, ahorros y cambios que afectan tu bolsillo, explicados con claridad y gratis.
Si viste un titular sobre $6,800 para familias con cuatro hijos, no te confundas: no es un cheque nuevo ni un depósito automático de noviembre. Es el máximo de la parte reembolsable del crédito por hijos, y se reclama en la declaración del año tributario 2026, que se presenta en 2027. Lo aclaramos este viernes 13 de noviembre de 2026.
¿De dónde sale la cifra de $6,800?
Según el IRS, el Crédito Tributario por Hijos (CTC) vale hasta $2,200 por cada hijo que califique. El Rev. Proc. 2025-32 confirma ese monto para 2026. Una parte de ese crédito es reembolsable: el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), de hasta $1,700 por hijo. Con cuatro hijos, 4 × $1,700 son $6,800.
Ojo con la suma que muchos hacen: $2,200 más $1,700 no da $3,900 por hijo. El ACTC no es un extra, es una parte del crédito total. Con cuatro hijos, el crédito total llega a $8,800 como máximo, y hasta $6,800 de esa cifra pueden venir como reembolso. Y es un «hasta»: depende de tus ingresos, de la fórmula y de que cada hijo cumpla los requisitos.
¿Mis hijos califican?
Según el IRS, un hijo califica si cumple todo esto:
- Tiene menos de 17 años al terminar el año tributario.
- Es tu hijo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano o descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, un nieto, sobrino o sobrina).
- Vivió contigo más de la mitad del año y no aportó más de la mitad de su propio sustento.
- Lo reclamas como dependiente en tu declaración.
Además, cada hijo necesita un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en EE.UU. Tú también, o al menos uno de los cónyuges si declaran en conjunto. No hace falta que ambos padres tengan SSN.
¿Quién gana y quién se queda corto?
Familias trabajadoras con ingresos bajos o medios. El ACTC permite recibir un reembolso cuando el crédito supera el impuesto que debes. La condición es tener ingreso del trabajo superior a $2,500. Si tus ingresos vienen de otra fuente, esta parte no te toca.
Familias con ingresos más altos. El crédito completo se otorga con ingresos de hasta $200,000, o $400,000 si declaran en conjunto. Por encima de esos límites se reduce, pero el IRS indica que se puede reclamar un crédito parcial.
Hogares donde falta algún SSN. Si un hijo no tiene SSN válido, no cuenta para el CTC. Según el IRS, podría calificar para el Crédito por Otros Dependientes (ODC), de hasta $500 por dependiente y no reembolsable. Es bastante menos, pero no es cero.
Qué advierte el IRS. El IRS ofrece una guía de errores comunes y explica qué hacer si recibes una carta por tu crédito o te lo niegan. Es un aviso útil: reclamar de más o sin cumplir los requisitos puede traer problemas.
¿Cómo se reclama?
No hay un formulario aparte para pedir un cheque. Se reclama en la declaración federal, el Formulario 1040, con el Anexo 8812. El IRS dice que incluso quien normalmente no declara puede reclamar el crédito. Su Asistente Tributario Interactivo (Interactive Tax Assistant) te ayuda a ver si calificas, y también hay ayuda gratuita para preparar impuestos. La página del IRS se actualizó el 29 de octubre de 2026.
¿Y ahora qué haces tú?
Antes de contar con esos $6,800, revisa tu caso: ¿cuántos hijos tienes con SSN válido?, ¿cuánto fue tu ingreso del trabajo?, ¿viven contigo más de la mitad del año? Con eso sabrás si te toca el máximo, una parte o nada.
Si quieres más contexto, lee nuestra nota sobre la deducción estándar y los tramos de impuestos y la de riesgos económicos de 2026 y cómo proteger las finanzas familiares. Son notas anteriores y sirven de contexto: no cambian las reglas de este crédito.
Fuentes: IRS: crédito tributario por hijos; IRS: cifras tributarias2026, RP2025-32. Datos consultados el 13 de noviembre de2026.