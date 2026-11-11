Inflación de octubre: sube 0.4% y la Fed se reúne el 8 y 9 de diciembre
Publicado el 11/11/2026 a las 10:12
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Si pensabas que los precios ya estaban dando un respiro, los datos de la inflación de octubre traen un recordatorio incómodo. El IPC estadounidense subió 0.4% frente a septiembre. Y sin contar alimentos ni energía, el aumento fue de 0.3%. Retomamos lo que publicamos el 8 de noviembre para contarte qué se sabe ahora y por qué importa.
¿Qué dicen exactamente los números?
Según el análisis de Commerzbank del 10 de noviembre, que confirma esas cifras, la inflación subyacente (la que deja fuera alimentos y energía) superó el consenso de 0.2%. CNBC informó que el consenso para la inflación general era 0.3%. En otras palabras: las dos lecturas quedaron por encima de lo que esperaban los analistas.
Commerzbank también detalla algunos componentes: los alimentos subieron 0.5%, la gasolina 1.0% y los servicios de transporte 0.8%. Ojo con esto: son cambios mensuales de índices nacionales. No quiere decir que cada producto del supermercado subió 0.5%, ni que tu cuenta del mes aumentó exactamente eso. Son promedios del país.
¿Y la cifra anual? ¿Por qué no aparece?
Es una pregunta lógica. La razón es sencilla: falta la base de comparación de 2025. El cierre federal de octubre de 2025 impidió recolectar todos los precios necesarios, y por eso no se publicó una tasa interanual oficial de octubre.
¿Qué hizo la Fed y qué podría venir?
En su comunicado del 28 de octubre de 2026, la Reserva Federal mantuvo el rango de referencia en 3.75%-4%. La votación fue de 10 contra 2: Lisa Cook y Beth Hammack preferían subir un cuarto de punto. La Fed señaló que la inflación sigue elevada y que mantiene su meta del 2%.
¿Ya está decidido qué pasará en la próxima reunión? No. CNBC y Reuters la sitúan el 8 y 9 de diciembre, pero esa decisión no está tomada. Commerzbank sí espera un alza en diciembre, aunque es su pronóstico, no un anuncio de la Fed. Su análisis dice que la persistencia de las presiones de precios y el conflicto en Oriente Medio dificultan una caída rápida de la inflación.
Si las tasas suben, ¿quién gana y quién pierde?
Veámoslo como mecanismo general, no como algo ya ordenado. Cuando los tipos de interés suben, la deuda a tasa variable, las tarjetas de crédito y los préstamos nuevos pueden encarecerse. Eso pesa sobre todo en familias y trabajadores que ya sienten los precios altos. No hay garantía de que cambien de inmediato las condiciones de una hipoteca o de una cuenta en particular. Eso depende de cada contrato y de cada entidad.
Del otro lado, algunos ahorradores podrían obtener un mayor rendimiento por su dinero. Otra vez: no es automático ni igual para todos.
Las empresas, por su parte, enfrentan mayores costos y, si las tasas suben, crédito más caro. Eso puede frenar contrataciones o inversiones, o trasladarse a los precios que pagas tú.
Y la Fed tiene un equilibrio difícil. Subir tasas busca frenar los precios, pero también puede enfriar la actividad económica.
Una aclaración importante: que la inflación baje no significa que los precios bajen. Significa que suben más despacio. Lo que ya subió no se devuelve por sí solo.
¿Y tú, qué puedes hacer con todo esto?
Sin dramatismos, este es buen momento para revisar tus gastos. Mira cuánto se te va en gasolina, comida y transporte, tres componentes que Commerzbank detalla en su análisis. Revisa también si tienes deudas con tasa variable y cómo te afectaría un pago mayor. No se trata de asustarse, sino de entender el panorama antes de la reunión de diciembre.
Si quieres profundizar, aquí tienes dos lecturas. En nuestra explicación previa sobre el posible alza de tasas exploramos esa posibilidad en diciembre. Y en la nota sobre la última decisión de la Fed repasamos qué se votó y por qué. Con eso en mano, pregúntate: ¿cómo me afectaría a mí si los precios siguen subiendo y las tasas también?
Fuentes: Commerzbank: análisis de inflación del 10 de noviembre; Reserva Federal: decisión del 28 de octubre; CNBC: IPC de octubre. Datos consultados el 11 de noviembre de 2026.