Si pensabas que los precios ya estaban dando un respiro, los datos de la inflación de octubre traen un recordatorio incómodo. El IPC estadounidense subió 0.4% frente a septiembre. Y sin contar alimentos ni energía, el aumento fue de 0.3%. Retomamos lo que publicamos el 8 de noviembre para contarte qué se sabe ahora y por qué importa.

¿Qué dicen exactamente los números?

Según el análisis de Commerzbank del 10 de noviembre, que confirma esas cifras, la inflación subyacente (la que deja fuera alimentos y energía) superó el consenso de 0.2%. CNBC informó que el consenso para la inflación general era 0.3%. En otras palabras: las dos lecturas quedaron por encima de lo que esperaban los analistas.

Commerzbank también detalla algunos componentes: los alimentos subieron 0.5%, la gasolina 1.0% y los servicios de transporte 0.8%. Ojo con esto: son cambios mensuales de índices nacionales. No quiere decir que cada producto del supermercado subió 0.5%, ni que tu cuenta del mes aumentó exactamente eso. Son promedios del país.

Infografía: MundoNow.

¿Y la cifra anual? ¿Por qué no aparece?

Es una pregunta lógica. La razón es sencilla: falta la base de comparación de 2025. El cierre federal de octubre de 2025 impidió recolectar todos los precios necesarios, y por eso no se publicó una tasa interanual oficial de octubre.

¿Qué hizo la Fed y qué podría venir?

En su comunicado del 28 de octubre de 2026, la Reserva Federal mantuvo el rango de referencia en 3.75%-4%. La votación fue de 10 contra 2: Lisa Cook y Beth Hammack preferían subir un cuarto de punto. La Fed señaló que la inflación sigue elevada y que mantiene su meta del 2%.

¿Ya está decidido qué pasará en la próxima reunión? No. CNBC y Reuters la sitúan el 8 y 9 de diciembre, pero esa decisión no está tomada. Commerzbank sí espera un alza en diciembre, aunque es su pronóstico, no un anuncio de la Fed. Su análisis dice que la persistencia de las presiones de precios y el conflicto en Oriente Medio dificultan una caída rápida de la inflación.