Actualización (10 de noviembre, 9:05 a. m. ET): La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó hoy, a las 8:30 a. m. ET, que el IPC (CPI-U) subió 0.4% en octubre con ajuste estacional, tras un aumento de 0.6% en septiembre. Sin alimentos ni energía, el índice subyacente avanzó 0.3%, igual que en septiembre y agosto; la vivienda subió 0.3% y explicó más de 30% del aumento mensual, mientras que los alimentos subieron 0.5%, la energía 0.7% (tras 5.2% en septiembre) y la gasolina 1.0%. El BLS no publica la variación de 12 meses para la mayoría de las series porque no recopiló datos en octubre de 2025 debido al cierre del gobierno. El IPP de octubre sigue programado para el viernes 13 de noviembre a las 8:30 a. m. ET.

Si sigues las criptomonedas esta semana, te conviene marcar dos fechas en el calendario: el martes 10 y el viernes 13 de noviembre de 2026. Son los días en que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) tiene previsto publicar los datos de precios de octubre. Te cuento qué son y por qué el mercado les presta tanta atención.

¿Qué se publica y cuándo?

[caption id="attachment_1700314" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

Según el calendario oficial del BLS, el índice de precios al consumidor de octubre (el IPC, o CPI en inglés) sale el martes 10 de noviembre a las 8:30 a. m., hora del Este. El índice de precios al productor de octubre (el IPP, o PPI en inglés) llega el viernes 13 de noviembre, a la misma hora.

¿En qué se diferencian? El IPC sigue los precios que pagan los consumidores. El IPP mide los precios desde el lado de los productores. No son idénticos, y ninguno decide por sí solo lo que hará la Reserva Federal. Además, ninguna de estas fechas es una reunión de tasas de la Fed.

¿Y qué tiene que ver todo esto con las criptomonedas?

Según Bloomingbit, que cita información de CoinDesk, el sector mira ambos informes esta semana. El razonamiento es este: si la inflación saliera mayor de lo esperado, podría crecer la presión para nuevas alzas de tasas. Eso podría pesar sobre los activos de riesgo, entre ellos las criptomonedas.

En términos generales, las tasas más altas pueden restar atractivo a las inversiones de riesgo. Pero la reacción depende de lo que el mercado ya esperaba, así que no hay una regla automática de que el bitcoin suba o baje con cada dato.

También hay una agenda de resultados empresariales. Según Bloomingbit, los de compañías vinculadas al sector concentran la atención. Para el jueves 12 de noviembre, ese medio señala los de Figure Technology Solutions antes de la apertura del mercado y los de Gemini Space Station después del cierre. Un detalle importante: comprar acciones de una empresa relacionada con las criptomonedas no equivale a comprar una criptomoneda. Son inversiones distintas, con riesgos distintos.

¿A quién le afecta y cómo?