Si estás pensando en buscar trabajo a fin de año, no estás solo, y el momento no es el más fácil. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), 4.8 millones de personas trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un empleo de tiempo completo o les recortaron las horas. Son 339,000 más que un mes antes. La buena noticia es que todavía hay caminos. Vamos por partes.

¿Cómo está el mercado ahora mismo?

En el informe de empleo de octubre, publicado el viernes 6 de noviembre, la BLS reportó que la economía sumó 165,000 empleos. El desempleo quedó en 4.1% y entre los hispanos, en 4.7%. Además, 2.0 millones de personas llevan 27 semanas o más sin trabajo, el 27.6% de los desempleados.

¿Y las fiestas? Según Challenger, Gray & Christmas, el comercio minorista contratará unas 450,000 personas de temporada en el cuarto trimestre de 2026. En 2025 fueron 461,500, la cifra más baja desde 2008. Muchos comercios prefieren darles más horas a sus empleados actuales y usar personal por demanda.

Hay excepciones. Amazon subió su meta a 300,000 trabajadores de temporada (aquí te explicamos cómo solicitar un empleo de temporada en Amazon) y UPS busca más de 100,000. UPS dice que ofrece turnos flexibles y «un camino a un empleo permanente». Según Business Insider, Walmart y Target no anunciaron una cifra nacional, pero sus tiendas locales contratan según la necesidad.

1. Habla en persona con los gerentes de tu zona

Muchos puestos de temporada no se publican en internet. Por eso conviene ir directo a los negocios que están más ocupados por las fiestas: restaurantes, tiendas, panaderías, servicios de mensajería y centros de envío.

Ve en horas tranquilas, no cuando hay más clientela.

Pregunta por el gerente.

Lleva tu currículum.

Di con claridad qué días puedes trabajar.

Para los negocios locales también es una ayuda: en diciembre necesitan manos extra.

2. Piensa en una licencia de bienes raíces