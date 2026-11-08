Cómo buscar trabajo a fin de año: cinco opciones para latinos
Publicado el 08/11/2026 a las 09:26
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Si estás pensando en buscar trabajo a fin de año, no estás solo, y el momento no es el más fácil. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), 4.8 millones de personas trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un empleo de tiempo completo o les recortaron las horas. Son 339,000 más que un mes antes. La buena noticia es que todavía hay caminos. Vamos por partes.
¿Cómo está el mercado ahora mismo?
En el informe de empleo de octubre, publicado el viernes 6 de noviembre, la BLS reportó que la economía sumó 165,000 empleos. El desempleo quedó en 4.1% y entre los hispanos, en 4.7%. Además, 2.0 millones de personas llevan 27 semanas o más sin trabajo, el 27.6% de los desempleados.
¿Y las fiestas? Según Challenger, Gray & Christmas, el comercio minorista contratará unas 450,000 personas de temporada en el cuarto trimestre de 2026. En 2025 fueron 461,500, la cifra más baja desde 2008. Muchos comercios prefieren darles más horas a sus empleados actuales y usar personal por demanda.
Hay excepciones. Amazon subió su meta a 300,000 trabajadores de temporada (aquí te explicamos cómo solicitar un empleo de temporada en Amazon) y UPS busca más de 100,000. UPS dice que ofrece turnos flexibles y «un camino a un empleo permanente». Según Business Insider, Walmart y Target no anunciaron una cifra nacional, pero sus tiendas locales contratan según la necesidad.
1. Habla en persona con los gerentes de tu zona
Muchos puestos de temporada no se publican en internet. Por eso conviene ir directo a los negocios que están más ocupados por las fiestas: restaurantes, tiendas, panaderías, servicios de mensajería y centros de envío.
- Ve en horas tranquilas, no cuando hay más clientela.
- Pregunta por el gerente.
- Lleva tu currículum.
- Di con claridad qué días puedes trabajar.
Para los negocios locales también es una ayuda: en diciembre necesitan manos extra.
2. Piensa en una licencia de bienes raíces
Según la BLS, todos los estados exigen licencia para ser agente inmobiliario. Normalmente basta el diploma de secundaria o equivalente, cursos aprobados por el estado y un examen. El sueldo medio de agentes y corredores fue de $57,400 al año en 2025 (y de $52,830 para agentes de ventas).
Cada estado es distinto. En Florida, según el Departamento de Regulación Profesional y de Negocios (DBPR), se necesita un curso de 63 horas, tener 18 años, diploma de secundaria, número de Seguro Social y huellas digitales. En Texas, según la Comisión de Bienes Raíces de Texas (TREC), son 180 horas de cursos y el agente debe estar patrocinado por un corredor con licencia. Muchas personas estudian en línea durante las semanas tranquilas de diciembre.
¿La contra? Cuesta tiempo y dinero en cursos y examen, y al principio se cobra por comisión, sin sueldo fijo. ¿A favor? Sueldos medios más altos y horario flexible.
3. O una licencia de agente de seguros
La BLS reporta un sueldo medio de $62,280 al año en 2025. Hay licencias distintas para vida y salud, y para propiedad y accidentes. En la mayoría de los estados se piden cursos y un examen estatal. En Florida, la licencia de líneas generales (propiedad y accidentes, 2-20) exige 200 horas de cursos y la de líneas personales, 60 horas, según la sección 626.732 de la ley estatal.
Ojo: cada estado tiene sus propias reglas, así que consulta primero la agencia estatal de seguros. Aquí valen las mismas ventajas y desventajas que en bienes raíces.
4. Visita un Centro Americano de Empleo
Hay cerca de 2,300 Centros Americanos de Empleo (American Job Centers) en el país, coordinados por el Departamento de Trabajo. Te ayudan gratis a buscar empleo y a encontrar capacitación. Puedes ubicar el más cercano en CareerOneStop o llamar al 1-877-872-5627.
5. Toma un trabajo de temporada como puerta de entrada
Lo bueno: ingreso rápido, experiencia y un pie dentro de la empresa. Algunos puestos se vuelven permanentes, y UPS dice que lo ofrece. Lo malo: suele terminar en enero y a veces no hay muchas horas garantizadas. Si lo tomas, pregunta desde el principio cuántas horas esperan darte y qué pasa cuando termine la temporada.
¿Cuál camino te conviene a ti?
Piensa en tu situación. ¿Necesitas dinero ya, o puedes invertir unas semanas en estudiar? ¿Aguantas unos meses sin sueldo fijo, o necesitas un cheque estable? Quizá lo más sensato sea combinar: un trabajo de temporada ahora y estudiar para una licencia en tus ratos libres.
Para seguir informándote, lee sobre los empleos de temporada en Target y repasa los errores que debes evitar en una entrevista de trabajo. Y antes de inscribirte en cualquier curso, confirma los requisitos con la agencia de tu estado.
Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); BLS: agentes de bienes raíces; BLS: agentes de seguros; DBPR de Florida; TREC de Texas; Ley de Florida 626.732; CareerOneStop; Challenger, Gray & Christmas; UPS; Business Insider. Datos consultados el 8 de noviembre de 2026.