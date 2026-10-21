Amazon contratará a más de 300,000 personas para la temporada navideña 2026
Publicado el 21/10/2026 a las 17:28
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Los empleos de temporada en Amazon ya están abiertos: la empresa anunció el martes 20 de octubre de 2026 que contratará a más de 300,000 personas en todo EE.UU. para puestos de temporada, de medio tiempo y de tiempo completo en almacenes, centros de distribución y entregas.
- Los empleados de temporada ganan en promedio $20 por hora, según Amazon.
- Desde el 1 de enero de 2027, los temporales que trabajen al menos 30 horas a la semana tendrán seguro médico desde su primer día.
- Las vacantes se publican cada semana de octubre a diciembre, y la solicitud se hace en línea.
Por qué importa: con la inflación pesando en el presupuesto familiar, un ingreso extra en las fiestas puede marcar la diferencia, y muchos trabajadores latinos buscan este tipo de empleo. Conviene conocer bien el pago, los beneficios y los plazos antes de aplicar.
Cuánto pagan y qué beneficios ofrecen
Según el comunicado firmado por J. Ofori Agboka, vicepresidente de Experiencia de Personas y Tecnología de Operaciones Globales, los empleados de temporada ganan en promedio $20 por hora. Los de tiempo completo empiezan con un mínimo de $20 por hora, y el promedio llega a casi $24. Con beneficios incluidos, la compensación total promedio supera los $32 por hora. Amazon indicó que hace poco anunció una inversión de más de $1,500 millones en mayor pago para estos trabajadores.
En salud, los planes empiezan en $5 a la semana, con copagos de $5. Quienes sean contratados antes del 1 de enero recibirán la cobertura en esa fecha. Además, Amazon menciona estos beneficios:
- Descuento de 10% sin tope en productos elegibles de Amazon.com y de Whole Foods Market en línea, y de 20% en tiendas Whole Foods (vigente desde inicios de octubre).
- Day 1 Financial, servicios bancarios de bajo costo de por vida con First Tech Federal Credit Union (empieza a fines de 2026 y se ampliará en 2027).
- Para empleados elegibles: Prime gratis, matrícula prepagada de hasta $5,250 al año (Career Choice), 401(k) con aporte de la empresa, licencia parental pagada y apoyo de salud mental las 24 horas.
"Nuestros empleados están en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Agboka. La empresa añade que muchos temporales pasan después a puestos fijos, de entrenadores o gerentes.
Un aumento frente a años anteriores
Según Infobae, que cita a CBS News y Reuters, la cifra de este año supone un aumento de 20% frente al año pasado y es el primer incremento en la contratación de temporada en tres años. En los tres ciclos anteriores, Amazon contrató a 250,000 personas.
El contexto también incluye el consumo. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que las ventas navideñas crecerán 4.2% y superarán por primera vez $1 billón, es decir, un millón de millones de dólares. Infobae también recuerda que, a inicios de octubre, Amazon hizo un número reducido de despidos en su división minorista.
Amazon no es la única que busca refuerzos: Target también contrata para la temporada.
Cómo solicitar
Según la guía de Amazon que cita Infobae, el proceso es este:
- Entra a amazon.com/localjobs o a hiring.amazon.com para ver los puestos y activar alertas de nuevas vacantes.
- Si prefieres alertas por texto, envía NEWJOB al 31432.
- Completa la solicitud en línea. Según la guía, no se requiere entrevista.
- Si avanzas, puede llegar una oferta condicionada a la verificación de antecedentes.
- Antes de empezar, asiste a una cita presencial para completar el formulario I-9, que verifica la elegibilidad para trabajar en EE.UU., y a una prueba de drogas si aplica.
Como las vacantes se publican cada semana hasta diciembre, revisar el sitio con frecuencia aumenta tus opciones.
Qué debes saber antes de aplicar
- Autorización de trabajo: necesitas estar autorizado para trabajar en EE.UU., y lo comprobarás con el formulario I-9.
- Seguro médico: la cobertura desde el día 1 para temporales empieza el 1 de enero de 2027, no antes. Debes trabajar al menos 30 horas a la semana.
- Rapidez: los puestos se llenan rápido, así que conviene activar las alertas y postularte cuanto antes.
- Beneficios: algunos, como Prime gratis, Career Choice o el 401(k), aplican solo a empleados elegibles. Confirma los requisitos al recibir tu oferta.
Fuentes: Amazon, comunicado del 20 de octubre de 2026; Infobae. Datos consultados el 21 de octubre de 2026.