Los empleos de temporada en Amazon ya están abiertos: la empresa anunció el martes 20 de octubre de 2026 que contratará a más de 300,000 personas en todo EE.UU. para puestos de temporada, de medio tiempo y de tiempo completo en almacenes, centros de distribución y entregas.

Los empleados de temporada ganan en promedio $20 por hora, según Amazon.

Desde el 1 de enero de 2027, los temporales que trabajen al menos 30 horas a la semana tendrán seguro médico desde su primer día.

Las vacantes se publican cada semana de octubre a diciembre, y la solicitud se hace en línea.

Por qué importa: con la inflación pesando en el presupuesto familiar, un ingreso extra en las fiestas puede marcar la diferencia, y muchos trabajadores latinos buscan este tipo de empleo. Conviene conocer bien el pago, los beneficios y los plazos antes de aplicar.

Cuánto pagan y qué beneficios ofrecen

Según el comunicado firmado por J. Ofori Agboka, vicepresidente de Experiencia de Personas y Tecnología de Operaciones Globales, los empleados de temporada ganan en promedio $20 por hora. Los de tiempo completo empiezan con un mínimo de $20 por hora, y el promedio llega a casi $24. Con beneficios incluidos, la compensación total promedio supera los $32 por hora. Amazon indicó que hace poco anunció una inversión de más de $1,500 millones en mayor pago para estos trabajadores.

En salud, los planes empiezan en $5 a la semana, con copagos de $5. Quienes sean contratados antes del 1 de enero recibirán la cobertura en esa fecha. Además, Amazon menciona estos beneficios:

Descuento de 10% sin tope en productos elegibles de Amazon.com y de Whole Foods Market en línea, y de 20% en tiendas Whole Foods (vigente desde inicios de octubre).

Day 1 Financial, servicios bancarios de bajo costo de por vida con First Tech Federal Credit Union (empieza a fines de 2026 y se ampliará en 2027).

Para empleados elegibles: Prime gratis, matrícula prepagada de hasta $5,250 al año (Career Choice), 401(k) con aporte de la empresa, licencia parental pagada y apoyo de salud mental las 24 horas.

"Nuestros empleados están en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Agboka. La empresa añade que muchos temporales pasan después a puestos fijos, de entrenadores o gerentes.

Un aumento frente a años anteriores

Según Infobae, que cita a CBS News y Reuters, la cifra de este año supone un aumento de 20% frente al año pasado y es el primer incremento en la contratación de temporada en tres años. En los tres ciclos anteriores, Amazon contrató a 250,000 personas.