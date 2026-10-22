La Fiscalía federal en Georgia acusa a 'Shawty Dred' de usar 350 cuentas con identidades robadas. Consejos del USDA para proteger tu tarjeta EBT.

Un influencer de Atlanta conocido como "Shawty Dred" fue arrestado por presunto fraude SNAP. Según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, Mercedes Reshard New, de 39 años, presuntamente obtuvo con fraude más de 4 millones de dólares en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), los cupones de alimentos.

Por qué importa: el dinero de SNAP es para hogares de bajos ingresos que necesitan comprar alimentos. Según la fiscalía, el esquema presuntamente usó identidades robadas.

Qué dice la acusación

Entre enero de 2020 y julio de 2026, presuntamente controló más de 350 cuentas SNAP fraudulentas creadas con identidades robadas y hizo enviar tarjetas EBT a varias direcciones del área metropolitana de Atlanta.

Entre abril de 2024 y noviembre de 2025, presuntamente usó tarjetas EBT obtenidas con fraude y una terminal de su empresa, Shawty Dred LLC, para robar más de 660,000 dólares.

En noviembre de 2025 el USDA revocó la autorización de su tienda. Unas dos semanas después, la policía local lo arrestó por presuntamente vender beneficios SNAP y le incautó 14 tarjetas EBT.

En total, según la fiscalía, presuntamente engañó a la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS) para transferir unos 4.6 millones de dólares en beneficios a cuentas fraudulentas; con las tarjetas EBT se extrajeron unos 4 millones.

Los cargos

El 7 de octubre de 2026, un gran jurado federal lo acusó de 46 cargos de fraude postal, 15 de robo de identidad agravado, uno de fraude SNAP y uno de transacciones ilegales con dispositivos de acceso. Fue arrestado el 13 de octubre y quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles federales.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg dijo que New presuntamente robó más de 4 millones de dólares destinados a familias pobres que necesitan ayuda para poner comida en la mesa. La acusación solo contiene cargos; el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en juicio.

Qué puedes hacer

Evita PIN simples como 1111, 1234 o 9876.

No compartas tu PIN ni tu número de tarjeta con nadie fuera de tu hogar; cubre el teclado al marcar.

Cuidado con el phishing: las agencias estatales y los procesadores EBT nunca llaman ni envían mensajes de texto para pedir tu PIN o número de tarjeta.

Cambia tu PIN al menos una vez al mes, justo antes de tu fecha de depósito.

Revisa tu cuenta EBT con frecuencia; si ves cargos no autorizados, cambia el PIN de inmediato y avisa a tu oficina local de SNAP.

Cómo reportar: si sospechas fraude, repórtalo a la agencia estatal de SNAP. Si hay evidencia de actividad criminal o fraude en varios estados, repórtalo a la Oficina del Inspector General del USDA, por internet o al (202) 690-1622. Puedes hacerlo de forma anónima.

Fuentes: Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia (Departamento de Justicia); USDA, cómo proteger los beneficios SNAP; USDA, cómo reportar fraude. Datos consultados el 22 de octubre de 2026.