El presidente Donald Trump anunció un programa de $8,000 millones para los agricultores del país, con el que busca compensar el costo récord del diésel. Lo hizo el lunes 19 de octubre de 2026, en una reunión de campaña en Park City, Kansas, cerca de Wichita. El programa se llama "Harvest Fuel Relief" (alivio de combustible para la cosecha) y lo administrará el Departamento de Agricultura (USDA).

El USDA pagará $8,000 millones en pagos únicos esta temporada de cosecha, sin exigir seguro de cosecha.

Las tasas de pago por cultivo se publicarán en noviembre; la metodología para otros productos llegará después.

El diésel promedió $6.276 por galón la semana del 19 de octubre, según la EIA, y lleva 14 semanas por encima de $5.

Por qué importa: El diésel mueve tractores, cosechadoras y camiones, por lo que su precio impacta directamente los costos de producción y transporte de los alimentos. El anuncio llega, además, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre de 2026, lo que añade una dimensión política a una decisión de consecuencias económicas. Aunque la medida podría aliviar la presión sobre los agricultores, su oportunidad plantea interrogantes sobre las motivaciones del Gobierno, especialmente en estados de fuerte tradición agrícola y republicana, como Iowa y Kansas, donde las encuestas podrían estar reflejando cambios en el panorama electoral. La pregunta es si estamos ante una respuesta a las necesidades del sector agrícola o una decisión influída por el calendario electoral.

Cómo funcionará el programa

Según el comunicado del USDA, los pagos responden a perturbaciones temporales del mercado y a mayores costos de insumos. Como el programa Farmer Bridge Assistance, dará apoyo proporcional con una fórmula uniforme para cubrir parte de las pérdidas modeladas del año de cosecha 2026.

La fórmula usará los acres sembrados reportados a la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), las estimaciones de costo de producción del Servicio de Investigación Económica y los rendimientos y precios del informe WASDE. Los pagos están autorizados por la Ley de la Corporación de Crédito de Productos Básicos (CCC) y los administra la FSA.

Los productores de cultivos especiales y los pescadores pueden enviar los datos de sus costos de combustible a HarvestFuel@usda.gov.

Lo que dijeron Trump y Rollins

Junto al senador republicano Roger Marshall y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Trump prometió más fondos si su partido gana. "Cuando ganen los republicanos, aprobaremos aún más fondos para nuestros agricultores", dijo, según The Center Square.

Rollins presentó el programa como una garantía para la cosecha: "Esta inversión de $8,000 millones ayudará a dar certeza a nuestros agricultores durante esta cosecha para que puedan seguir alimentando a nuestra nación".