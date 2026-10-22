Trump anuncia $8,000 millones para agricultores por el diésel récord: qué es Harvest Fuel Relief
Publicado el 22/10/2026 a las 09:18
El presidente Donald Trump anunció un programa de $8,000 millones para los agricultores del país, con el que busca compensar el costo récord del diésel. Lo hizo el lunes 19 de octubre de 2026, en una reunión de campaña en Park City, Kansas, cerca de Wichita. El programa se llama "Harvest Fuel Relief" (alivio de combustible para la cosecha) y lo administrará el Departamento de Agricultura (USDA).
- El USDA pagará $8,000 millones en pagos únicos esta temporada de cosecha, sin exigir seguro de cosecha.
- Las tasas de pago por cultivo se publicarán en noviembre; la metodología para otros productos llegará después.
- El diésel promedió $6.276 por galón la semana del 19 de octubre, según la EIA, y lleva 14 semanas por encima de $5.
Por qué importa: El diésel mueve tractores, cosechadoras y camiones, por lo que su precio impacta directamente los costos de producción y transporte de los alimentos. El anuncio llega, además, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre de 2026, lo que añade una dimensión política a una decisión de consecuencias económicas. Aunque la medida podría aliviar la presión sobre los agricultores, su oportunidad plantea interrogantes sobre las motivaciones del Gobierno, especialmente en estados de fuerte tradición agrícola y republicana, como Iowa y Kansas, donde las encuestas podrían estar reflejando cambios en el panorama electoral. La pregunta es si estamos ante una respuesta a las necesidades del sector agrícola o una decisión influída por el calendario electoral.
Cómo funcionará el programa
Según el comunicado del USDA, los pagos responden a perturbaciones temporales del mercado y a mayores costos de insumos. Como el programa Farmer Bridge Assistance, dará apoyo proporcional con una fórmula uniforme para cubrir parte de las pérdidas modeladas del año de cosecha 2026.
La fórmula usará los acres sembrados reportados a la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), las estimaciones de costo de producción del Servicio de Investigación Económica y los rendimientos y precios del informe WASDE. Los pagos están autorizados por la Ley de la Corporación de Crédito de Productos Básicos (CCC) y los administra la FSA.
Los productores de cultivos especiales y los pescadores pueden enviar los datos de sus costos de combustible a HarvestFuel@usda.gov.
Lo que dijeron Trump y Rollins
Junto al senador republicano Roger Marshall y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Trump prometió más fondos si su partido gana. "Cuando ganen los republicanos, aprobaremos aún más fondos para nuestros agricultores", dijo, según The Center Square.
Rollins presentó el programa como una garantía para la cosecha: "Esta inversión de $8,000 millones ayudará a dar certeza a nuestros agricultores durante esta cosecha para que puedan seguir alimentando a nuestra nación".
Un diésel en niveles históricos
Según la Administración de Información Energética (EIA), el diésel subió 9.7 centavos en una semana y cuesta $2.656 más que hace un año. El récord anterior era de $5.819 por galón, de junio de 2022, y se superó en septiembre. Pro Farmer cita dos causas: la guerra con Irán, que restringió el suministro de refinados de Medio Oriente, y los ataques ucranianos a refinerías rusas.
Este no es el primer apoyo del año. A inicios de 2026, Farmer Bridge Assistance entregó $12,000 millones a 560,000 agricultores. Hace dos semanas se pagaron casi $14,000 millones brutos por los programas ARC y PLC. En septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva que permite usar temporalmente diésel teñido de rojo, de uso agrícola y sin impuestos de carretera, en vías públicas sin multas. Para entender ese tributo, consulta nuestra explicación sobre el impuesto federal al diésel. En octubre, además, negoció con Vladimir Putin un alivio temporal de sanciones a combustibles rusos a cambio de 300,000 toneladas de diésel; los detalles están en el acuerdo de diésel con Putin.
Las dudas que quedan
John Newton, de la American Farm Bureau Federation, dijo que el impacto real se sabrá en noviembre, cuando se conozcan las fórmulas. También señaló que aún no está claro "cómo vamos a ayudar a los productores de cultivos especiales, a los pescadores y a muchos otros productos que probablemente necesitan apoyo, dados los altos precios del diésel".
Qué significa para ti
Si eres productor, el monto que recibirás dependerá de las tasas por cultivo que se publiquen en noviembre. Contacta tu oficina local de la FSA para confirmar que tus acres sembrados estén reportados. Si cultivas productos especiales o pescas, puedes enviar tus costos de combustible a HarvestFuel@usda.gov.
Si no eres productor, el diésel caro también te toca: encarece el transporte de alimentos y puede reflejarse en lo que pagas en el supermercado.
Fuentes: USDA, comunicado del 19 de octubre de 2026; EIA, precios semanales del diésel; The Center Square; Pro Farmer. Datos consultados el 21 de octubre de 2026.