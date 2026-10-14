Seis senadores republicanos se unieron a una carta bipartidista contra el alivio de sanciones a Rusia. Advierten que la medida podría financiar la guerra en Ucrania sin reducir significativamente los precios del combustible en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump enfrenta nuevas críticas dentro de su partido por el acuerdo con Vladimir Putin para permitir importaciones de diésel ruso.

– Por qué importa: La oposición republicana amenaza con complicar la estrategia energética de Trump, mientras el precio del diésel presiona a transportistas, agricultores y consumidores.

Seis republicanos acusan a Trump de favorecer a Putin

🚨 BREAKING: President Trump just announced a MAJOR deal with Vladimir Putin to flood the market with RUSSIAN DIESEL and lower prices MILLIONS OF TONS of diesel. WOW! «Russia will immediately supply over 300,000 Tons of Diesel Fuel to the American and Global Marketplace, another 500,000 Tons during the month of November, and 1,000,000 Tons immediately thereafter.» «Additionally, based on the condition of their Diesel Refineries, Russia will then deliver, within a short period of time, 3,000,000 Tons of Diesel Fuel.» «Between our TOTAL CONTROL of the Strait of Hormuz, and this great announcement on Russian Energy, Diesel Prices for Americans and, indeed, the World, will be COMING DOWN, IN RECORD NUMBERS, AND FAST!» «Lower prices for Americans, especially our Great Farmers, Ranchers, and Truckers, is my Greatest Priority.» That’s nearly 5 MILLION tons of diesel heading to market Trump is the dealmaker in chief! 🇺🇸 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 9, 2026

Un grupo bipartidista de 12 senadores pidió a la Casa Blanca abandonar el acuerdo mediante una carta fechada el 13 de octubre.

Los legisladores consideran que suavizar las sanciones permitiría a Rusia obtener nuevos ingresos para sostener su ofensiva militar contra Ucrania.

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Entre los firmantes republicanos figuran Susan Collins, Thom Tillis, Lisa Murkowski, John Cornyn, Mitch McConnell y Alan Stuart Armstrong, según el texto proporcionado.

– La acusación: Los senadores calificaron la propuesta como «un regalo para nuestro adversario y una traición a nuestros aliados».

La carta sostiene que permitir mayores ventas internacionales de diésel ruso perjudicaría los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.