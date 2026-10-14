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«Una traición»: crece la rebelión republicana contra el acuerdo de Trump con Putin sobre el diésel
El acuerdo de Trump con Putin por el diésel enfrenta críticas de senadores republicanos, que advierten riesgos para Ucrania.
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El acuerdo sobre el diésel de Trump divide al Partido Republicano
Foto Shutterstock

Publicado el 14/10/2026 a las 07:30

Seis senadores republicanos se unieron a una carta bipartidista contra el alivio de sanciones a Rusia. Advierten que la medida podría financiar la guerra en Ucrania sin reducir significativamente los precios del combustible en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump enfrenta nuevas críticas dentro de su partido por el acuerdo con Vladimir Putin para permitir importaciones de diésel ruso.

– Por qué importa: La oposición republicana amenaza con complicar la estrategia energética de Trump, mientras el precio del diésel presiona a transportistas, agricultores y consumidores.

Seis republicanos acusan a Trump de favorecer a Putin

Un grupo bipartidista de 12 senadores pidió a la Casa Blanca abandonar el acuerdo mediante una carta fechada el 13 de octubre.

Los legisladores consideran que suavizar las sanciones permitiría a Rusia obtener nuevos ingresos para sostener su ofensiva militar contra Ucrania.

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Entre los firmantes republicanos figuran Susan Collins, Thom Tillis, Lisa Murkowski, John Cornyn, Mitch McConnell y Alan Stuart Armstrong, según el texto proporcionado.

– La acusación: Los senadores calificaron la propuesta como «un regalo para nuestro adversario y una traición a nuestros aliados».

La carta sostiene que permitir mayores ventas internacionales de diésel ruso perjudicaría los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

El acuerdo sobre el diésel de Trump divide al Partido Republicano

La resistencia comenzó antes de la carta. El 11 de octubre, cuatro senadores republicanos cuestionaron públicamente la propuesta presidencial.

Collins, Tillis, Murkowski y John Curtis advirtieron que importar energía rusa podría contravenir una prohibición aprobada por el Congreso.

El senador Roger Wicker también rechazó la iniciativa durante el Foro de Seguridad de Varsovia, celebrado el 13 de octubre.

– El dato: Al menos ocho senadores republicanos aparecen identificados entre los críticos del acuerdo, considerando las declaraciones y la carta citadas.

Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, expresó dudas sobre las posibilidades de que el acuerdo entre en vigor.

También sostuvo que existen alternativas más eficaces para reducir los costos energéticos sin beneficiar económicamente al Gobierno ruso.

Trump busca bajar el diésel antes de las elecciones

La Casa Blanca defiende la apertura al combustible ruso como una medida para aliviar los elevados precios que afectan a Estados Unidos.

El encarecimiento del diésel golpea especialmente al transporte de mercancías y la agricultura, sectores cuyos costos pueden trasladarse a los consumidores.

Sin embargo, los senadores advierten que aumentar la oferta rusa tendría un impacto mínimo sobre los precios que pagan las familias estadounidenses.

– La diferencia: Trump apuesta por ampliar el suministro, mientras sus críticos señalan que la guerra con Irán ha agravado la crisis energética.

La controversia llega antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando los republicanos intentarán conservar sus mayorías en el Congreso.

El Congreso exige retirar el alivio de sanciones a Rusia

Los legisladores solicitaron cancelar la Licencia General 135 del Departamento del Tesoro, que flexibiliza las restricciones sobre las exportaciones rusas de diésel.

También pidieron aplicar las sanciones aprobadas en septiembre para aumentar la presión económica sobre Moscú y sus socios comerciales.

La disputa coincide con las críticas de Trump al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por los ataques contra instalaciones energéticas rusas.

– Qué sigue: La Casa Blanca deberá decidir si mantiene el acuerdo o atiende las exigencias de los legisladores de ambos partidos.

Por ahora, la oposición republicana evidencia una división sobre cómo reducir los precios energéticos sin debilitar la presión estadounidense contra Putin.

Fuentes: USA Today.

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