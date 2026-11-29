Un gobernador demócrata sorprende al respaldar las cuentas Trump para niños: ¿por qué pide a todos los padres abrirlas?
Publicado el 29/11/2026 a las 13:20
El gobernador de Colorado, Jared Polis, sorprendió al recomendar un programa impulsado por Donald Trump, incluso a las familias que rechazan políticamente al presidente.
Polis reveló que él y su esposa abrieron cuentas Trump para sus hijos y pidió a otros padres estadounidenses aprovechar los beneficios financieros.
Su mensaje llega en medio de una nueva polémica sobre el programa, que ahora cuenta con el respaldo de Elon Musk y SpaceX.
La iniciativa ofrece cuentas de inversión para menores de edad y busca impulsar el ahorro familiar mediante aportaciones gubernamentales y donaciones privadas.
¿Por qué Jared Polis recomienda las cuentas Trump incluso a sus críticos?
Dem gov urges families to open Trump accounts: 'A very good idea' https://t.co/Nboq4CyxaA https://t.co/jlOHXOa4mZ
— Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) November 29, 2026
En una publicación en X, Polis defendió la iniciativa y aseguró que el nombre del programa no debería influir en la decisión de los padres.
El gobernador sostuvo que las familias deberían concentrarse en los beneficios económicos para sus hijos, independientemente de sus opiniones sobre Trump o Musk.
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También explicó que abrir una cuenta es relativamente sencillo y que los padres necesitan información de identificación de sus hijos para completar el registro.
Polis afirmó que el proceso le tomó aproximadamente diez minutos y recomendó utilizar la aplicación oficial disponible para teléfonos iPhone y Android.
¿Cuánto dinero pueden recibir los niños con las cuentas Trump?
🚨BREAKING: Colorado Gov. Jared Polis (D) is urging parents to enroll their children in Trump Accounts, a federally funded savings program that provides at least $1,250 per eligible child through government and private donations.
"It doesn't matter if you like President Trump or Elon Musk (who donated two shares to each kid), it just makes 100% sense if you care about your kids' future, it's a free $250 at least for them," Polis wrote on X, noting he has already opened accounts for his own children.
— Off The Press (@OffThePress1) November 29, 2026
El programa contempla una aportación federal inicial de 1,000 dólares para los niños elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
Además, las donaciones de Michael y Susan Dell contemplan una aportación de 250 dólares para menores elegibles, ampliando los recursos disponibles para las familias beneficiadas.
Las cuentas funcionan como instrumentos de inversión con ventajas fiscales y permiten acumular recursos durante la infancia para utilizarlos bajo las condiciones establecidas.
Sin embargo, no se trata de dinero en efectivo que los padres puedan retirar libremente, pues existen restricciones fiscales y reglas específicas para utilizar los fondos.
Elon Musk y SpaceX prometen acciones para los niños estadounidenses
La recomendación de Polis coincidió con el anuncio de SpaceX del 25 de noviembre, que comprometió una acción de su compañía para cada cuenta Trump activa.
Elon Musk también prometió aportar personalmente otra acción, por lo que cada beneficiario podría recibir dos títulos de la empresa aeroespacial.
SpaceX explicó que busca extender la participación en su compañía a las nuevas generaciones, aunque las aportaciones anunciadas todavía están sujetas a los procedimientos correspondientes.
La promesa representa un incentivo adicional para activar las cuentas, pero todavía existen detalles pendientes sobre la distribución de las acciones personales de Musk.
¿Cómo abrir una cuenta Trump y qué deben revisar los padres?
Los padres o tutores pueden iniciar el trámite mediante la aplicación oficial Trump Accounts o los canales habilitados por el Departamento del Tesoro.
Para acceder a los beneficios, el menor debe cumplir los requisitos de elegibilidad, incluido contar con un número válido del Seguro Social.
Aunque el gobierno ha impulsado la inscripción automática de millones de menores, los representantes legales deben completar los pasos necesarios para reclamar y administrar las cuentas.
Antes de registrarse, conviene revisar las condiciones de inversión, las restricciones de retiro y los beneficios aplicables, especialmente porque no todas las aportaciones tienen los mismos requisitos.
Fuente: Fox News