El gobernador de Colorado, Jared Polis, sorprendió al recomendar un programa impulsado por Donald Trump, incluso a las familias que rechazan políticamente al presidente.

Polis reveló que él y su esposa abrieron cuentas Trump para sus hijos y pidió a otros padres estadounidenses aprovechar los beneficios financieros.

Su mensaje llega en medio de una nueva polémica sobre el programa, que ahora cuenta con el respaldo de Elon Musk y SpaceX.

La iniciativa ofrece cuentas de inversión para menores de edad y busca impulsar el ahorro familiar mediante aportaciones gubernamentales y donaciones privadas.

¿Por qué Jared Polis recomienda las cuentas Trump incluso a sus críticos?

Dem gov urges families to open Trump accounts: 'A very good idea' https://t.co/Nboq4CyxaA https://t.co/jlOHXOa4mZ — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) November 29, 2026

En una publicación en X, Polis defendió la iniciativa y aseguró que el nombre del programa no debería influir en la decisión de los padres.

El gobernador sostuvo que las familias deberían concentrarse en los beneficios económicos para sus hijos, independientemente de sus opiniones sobre Trump o Musk.

También explicó que abrir una cuenta es relativamente sencillo y que los padres necesitan información de identificación de sus hijos para completar el registro.

Polis afirmó que el proceso le tomó aproximadamente diez minutos y recomendó utilizar la aplicación oficial disponible para teléfonos iPhone y Android.