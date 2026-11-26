Trump responsabiliza a Obama por explosivos almacenados en Iowa
Publicado el 25/11/2026 a las 21:09
El presidente Donald Trump convirtió la destrucción de casi cinco toneladas de explosivos en Iowa en un nuevo enfrentamiento político.
Tras la operación militar, responsabilizó a la administración de Barack Obama por el almacenamiento del material y arremetió contra el gobernador electo demócrata Rob Sand.
La detonación controlada se realizó este miércoles 25 de noviembre en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos, en Middletown, Iowa.
El operativo buscaba eliminar un peligroso compuesto químico que había perdido estabilidad después de años de almacenamiento.
Trump calificó el procedimiento como un éxito y defendió el trabajo del Ejército, pero cuestionó que Sand exigiera explicaciones sobre la preparación del operativo y la transparencia de las autoridades federales.
La controversia va más allá del enfrentamiento partidista: también plantea preguntas sobre cómo se almacenaron durante años materiales explosivos peligrosos y qué garantías existen para proteger a las comunidades cercanas.
Trump presume explosión en Iowa y arremete contra Obama
Trump criticó al gobernador electo de Iowa, Rob Sand, por cuestionar la transparencia del operativo con azida de plomo, según un mensaje del mandatario en redes. ¿Le parece válido cuestionar la transparencia de este tipo de operativos? #TVGTNoticias #EstadosUnidos #Trump #Iowa https://t.co/Jtv0BqDTbh
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El mandatario aseguró que el problema se originó en 2009, durante la administración de Barack Obama, cuando presuntamente se almacenó de manera inadecuada la azida de plomo en instalaciones militares de Iowa.
Trump sostuvo que el Ejército consiguió resolver el peligro mediante una detonación cuidadosamente preparada y criticó a Sand por cuestionar las decisiones tomadas antes de la operación.
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En sus declaraciones, el presidente acusó al gobernador electo de obstaculizar el proceso y de presentar objeciones sobre la transparencia, en lugar de reconocer el resultado del operativo.
El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también felicitó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a las agencias federales que participaron en la eliminación del material.
¿Qué ocurrió con las casi cinco toneladas de explosivos en Iowa?
🚨El Ejército de Estados Unidos realizó una detonación controlada de cerca de 4.5 toneladas de azida de plomo deteriorada en una planta de municiones en Iowa, ante la preocupación de habitantes por posibles efectos tóxicos.
La operación se llevó a cabo este miércoles y permitió eliminar explosivos almacenados en 68 barriles subterráneos, luego de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos. La detonación generó una nube de humo y, aunque el gobierno aún no ha detallado sus posibles consecuencias, Donald Trump aseguró que las medidas de mitigación superaron las expectativas.
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El material destruido era azida de plomo, un compuesto utilizado en sistemas de detonación que se había deteriorado y cristalizado dentro de 68 contenedores almacenados en la planta militar.
De acuerdo con el Ejército, la degradación convirtió el contenido en una sustancia extremadamente sensible a golpes, vibraciones, fricción y cambios de temperatura, elevando el riesgo de una explosión accidental.
La operación destruyó aproximadamente 9,700 libras de material explosivo mediante una detonación controlada. Para reducir la dispersión de partículas, los especialistas utilizaron barreras, agua, espuma y otros mecanismos de contención.
Las autoridades habían recomendado evacuar Middletown y determinadas zonas cercanas, mientras que otros residentes recibieron instrucciones de permanecer bajo resguardo.
Rob Sand cuestiona la transparencia del operativo militar
El gobernador electo de Iowa, Rob Sand, había solicitado explicaciones sobre la decisión de destruir los explosivos y reclamado que la población tuviera acceso a la información utilizada para justificar el procedimiento.
La controversia creció después de que Trump condicionara inicialmente la operación al respaldo judicial y al consentimiento de Sand. Posteriormente, una corte federal de apelaciones permitió que el Ejército siguiera adelante.
Tras la detonación, Trump volvió a criticar al demócrata y aseguró que había retrasado el proceso. Sand, por su parte, insistió en que los habitantes merecen conocer cómo se llegó a esta situación y qué medidas evitarán que vuelva a ocurrir.
El debate también involucra a organizaciones ambientales y residentes que habían expresado preocupación por la posible contaminación con plomo y la falta de información suficiente antes de la explosión.
¿Hubo contaminación después de la explosión? Esto dicen las autoridades
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) informó que sus primeros sensores no detectaron plomo en el aire después de la detonación, un resultado que la Casa Blanca presentó como evidencia del éxito de las medidas de contención.
Sin embargo, las evaluaciones ambientales no han terminado. La agencia anunció que continuará recolectando muestras de aire, agua, suelo y polvo para determinar si existen residuos que puedan afectar a las comunidades cercanas.
Antes de la operación, la EPA había recolectado más de 1,200 muestras y desplegado aproximadamente 300 trabajadores y contratistas para supervisar las condiciones ambientales.
Por ello, aunque las primeras mediciones fueron favorables, todavía será necesario conocer los resultados de las pruebas posteriores para establecer el alcance real de cualquier posible contaminación.