El presidente Donald Trump convirtió la destrucción de casi cinco toneladas de explosivos en Iowa en un nuevo enfrentamiento político.

Tras la operación militar, responsabilizó a la administración de Barack Obama por el almacenamiento del material y arremetió contra el gobernador electo demócrata Rob Sand.

La detonación controlada se realizó este miércoles 25 de noviembre en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos, en Middletown, Iowa.

El operativo buscaba eliminar un peligroso compuesto químico que había perdido estabilidad después de años de almacenamiento.

Trump calificó el procedimiento como un éxito y defendió el trabajo del Ejército, pero cuestionó que Sand exigiera explicaciones sobre la preparación del operativo y la transparencia de las autoridades federales.

La controversia va más allá del enfrentamiento partidista: también plantea preguntas sobre cómo se almacenaron durante años materiales explosivos peligrosos y qué garantías existen para proteger a las comunidades cercanas.

Trump presume explosión en Iowa y arremete contra Obama

Trump criticó al gobernador electo de Iowa, Rob Sand, por cuestionar la transparencia del operativo con azida de plomo, según un mensaje del mandatario en redes. ¿Le parece válido cuestionar la transparencia de este tipo de operativos? #TVGTNoticias #EstadosUnidos #Trump #Iowa https://t.co/Jtv0BqDTbh — TVGT Noticias (@TVGTNoticias) November 26, 2026

El mandatario aseguró que el problema se originó en 2009, durante la administración de Barack Obama, cuando presuntamente se almacenó de manera inadecuada la azida de plomo en instalaciones militares de Iowa.

Trump sostuvo que el Ejército consiguió resolver el peligro mediante una detonación cuidadosamente preparada y criticó a Sand por cuestionar las decisiones tomadas antes de la operación.

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En sus declaraciones, el presidente acusó al gobernador electo de obstaculizar el proceso y de presentar objeciones sobre la transparencia, en lugar de reconocer el resultado del operativo.

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también felicitó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a las agencias federales que participaron en la eliminación del material.