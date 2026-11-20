El presidente Donald Trump aseguró este 19 de noviembre que espera trabajar con los demócratas cuando asuman el control del Congreso estadounidense en enero de 2027.

Durante una entrevista, Trump reconoció la victoria electoral de sus adversarios y anticipó negociaciones sobre asuntos como la atención médica.

El cambio de tono ocurre después de que los demócratas consiguieran importantes avances en las elecciones legislativas, asegurando el control de ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, una encuesta de Pew Research Center revela un obstáculo: buena parte de los votantes demócratas prefiere enfrentar al presidente antes que negociar.

Trump sorprende a demócratas con propuesta para negociar en 2027

Trump says the next two years will be “unbelievably productive” because he will cut deals with Democrats: https://t.co/xv78sAtPgQ — Acyn (@Acyn) November 19, 2026

El mandatario afirmó que los próximos dos años podrían ser productivos, aunque reconoció que las diferencias políticas provocarían enfrentamientos sobre futuras iniciativas legislativas.

Trump utilizó una posible reforma sanitaria para explicar cómo imagina las negociaciones: primero podría rechazar una propuesta y después sentarse con sus impulsores.

También confirmó su disposición a recibir dirigentes demócratas en la Casa Blanca y reconoció públicamente los resultados obtenidos por la oposición.

Sus declaraciones llegan después de que los demócratas ganaran nueve escaños en el Senado y superaran los 250 puestos en la Cámara de Representantes.