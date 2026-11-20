Trump sorprende con un mensaje a los demócratas: quiere negociar, pero su propio partido exige resultados
Publicado el 19/11/2026 a las 20:17
El presidente Donald Trump aseguró este 19 de noviembre que espera trabajar con los demócratas cuando asuman el control del Congreso estadounidense en enero de 2027.
Durante una entrevista, Trump reconoció la victoria electoral de sus adversarios y anticipó negociaciones sobre asuntos como la atención médica.
El cambio de tono ocurre después de que los demócratas consiguieran importantes avances en las elecciones legislativas, asegurando el control de ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, una encuesta de Pew Research Center revela un obstáculo: buena parte de los votantes demócratas prefiere enfrentar al presidente antes que negociar.
Trump sorprende a demócratas con propuesta para negociar en 2027
Trump says the next two years will be “unbelievably productive” because he will cut deals with Democrats: https://t.co/xv78sAtPgQ
— Acyn (@Acyn) November 19, 2026
El mandatario afirmó que los próximos dos años podrían ser productivos, aunque reconoció que las diferencias políticas provocarían enfrentamientos sobre futuras iniciativas legislativas.
Trump utilizó una posible reforma sanitaria para explicar cómo imagina las negociaciones: primero podría rechazar una propuesta y después sentarse con sus impulsores.
También confirmó su disposición a recibir dirigentes demócratas en la Casa Blanca y reconoció públicamente los resultados obtenidos por la oposición.
Sus declaraciones llegan después de que los demócratas ganaran nueve escaños en el Senado y superaran los 250 puestos en la Cámara de Representantes.
Demócratas plantean colaborar con Trump para impulsar reformas
#HCHInternacionales | El Congreso demócrata marcará una nueva etapa para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró este jueves que los próximos dos años de su mandato serán “increíblemente productivos”. El mandatario expresó su confianza en que podrá alcanzar acuerdos con la mayoría demócrata que asumirá el control del Legislativo tras las elecciones del pasado 3 de noviembre.
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— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 19, 2026
El senador electo por Texas, James Talarico, defendió la necesidad de buscar acuerdos con la Casa Blanca durante una reunión partidista en Denver.
Talarico argumentó que los problemas económicos y sociales requieren respuestas inmediatas, incluso cuando algunas reformas puedan quedar pendientes hasta después de 2028.
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Por su parte, Abdul El-Sayed, senador electo por Michigan, propuso vincular el nombre de Trump con una iniciativa de cobertura médica universal.
El legislador difundió un diseño ficticio de tarjetas sanitarias denominado Trump Care, como una forma de promover una posible negociación sobre salud.
Encuesta revela resistencia demócrata a colaborar con Trump
La disposición de algunos dirigentes a negociar contrasta con las preferencias expresadas por los simpatizantes demócratas en un nuevo estudio de Pew Research Center.
Según la encuesta publicada el 19 de noviembre, el 72% de los demócratas considera prioritario oponerse a Trump, incluso si dificulta resolver problemas importantes.
En contraste, el 53% de los republicanos considera que el presidente debería buscar respaldo de los demócratas para impulsar su agenda legislativa.
Además, el 80% de los encuestados cree que Trump no conseguirá aprobar sus principales políticas durante los últimos dos años de su administración.
¿Qué significa el nuevo Congreso para las políticas de Trump?
- Por qué importa: El control demócrata de ambas cámaras modificará las negociaciones legislativas y aumentará la capacidad de supervisión del Congreso.
- El dato: El 72% de los demócratas encuestados prefiere una oposición firme al presidente.
- El proceso: Las iniciativas deberán superar ambas cámaras antes de llegar al escritorio presidencial, donde Trump conservará su facultad de veto.
- Qué pueden hacer: Los ciudadanos pueden seguir los proyectos legislativos y contactar a sus representantes para expresar sus prioridades.
Lo que sigue: negociaciones y posibles vetos presidenciales
La nueva composición del Congreso entrará en funciones en enero de 2027, cuando comenzará una etapa de negociaciones entre la Casa Blanca y la mayoría demócrata.
La atención médica podría convertirse en uno de los primeros asuntos de discusión, aunque todavía no existe un acuerdo legislativo anunciado entre ambas partes.
El resultado dependerá de las propuestas concretas, las mayorías necesarias para aprobarlas y la disposición del presidente a firmarlas.
Fuente: USA Today