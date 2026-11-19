Trump promete dos años “increíblemente productivos” pese a perder el control del Congreso ante los demócratas
Publicado el 19/11/2026 a las 17:09
- Trump anticipa negociaciones con legisladores demócratas
- Presidente advierte que vetará determinadas leyes
- Nuevo Congreso asumirá el próximo enero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los próximos dos años de su mandato serán “increíblemente productivos”, a pesar de que tendrá que gobernar con un Congreso de mayoría demócrata tras las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.
Durante una entrevista con Fox News, realizada mientras se encontraba en Shenzhen, China, el mandatario expresó su confianza en alcanzar acuerdos con la oposición, aunque dejó claro que no respaldará todas sus propuestas legislativas.
“Tengo la sensación de que estos van a ser dos años increíblemente productivos”, afirmó Trump, según declaraciones recogidas por la agencia EFE este jueves 19 de noviembre.
Trump advierte que vetará proyectos de los demócratas
Aunque reconoció que tendrá que negociar con sus adversarios políticos, Trump reiteró que utilizará su poder de veto presidencial cuando considere que una iniciativa no coincide con las prioridades de su Gobierno.
El mandatario puso como ejemplo una eventual propuesta demócrata relacionada con la atención médica, uno de los asuntos que podrían provocar diferencias entre la Casa Blanca y el Congreso.
“Me enviarán un proyecto de ley sobre atención médica, y yo diré: ‘De ninguna manera’, y lo vetaré. Y luego me llamarán... y nos sentaremos a hablar”, declaró durante la entrevista televisiva.
Con estas palabras, Trump anticipó una estrategia basada en rechazar determinadas iniciativas y posteriormente abrir conversaciones para buscar acuerdos con los legisladores de la oposición.
¿Trump reconoce finalmente la victoria demócrata?
Uno de los momentos más destacados de la entrevista ocurrió cuando el periodista preguntó al presidente si estaría dispuesto a recibir a los representantes demócratas en la Casa Blanca.
Trump respondió afirmativamente y sorprendió al reconocer el resultado electoral que permitirá a sus adversarios políticos controlar el Congreso durante la segunda mitad de su mandato.
“Los respeto; ganaron. La política es un juego sucio, y ganaron”, expresó el presidente estadounidense, de acuerdo con la información difundida por EFE.
Sus declaraciones contrastan con el mensaje que publicó el pasado 9 de noviembre en Truth Social, cuando cuestionó la limpieza de las elecciones de medio mandato celebradas seis días antes.
Aunque ahora reconoce públicamente la victoria de sus adversarios, el mandatario dejó claro que mantiene diferencias importantes con las políticas y propuestas impulsadas por el Partido Demócrata.
“No estoy de acuerdo con todo (por lo que abogan los demócratas), pero diré esto: creo que puedo hacerlo mejor en muchos sentidos”, añadió.
¿Cuándo tomarán el control del Congreso los demócratas?
El nuevo Congreso estadounidense asumirá funciones el próximo 3 de enero de 2027, fecha que marcará el comienzo de una etapa política diferente para la Administración Trump.
Con la mayoría demócrata, el presidente tendrá que buscar acuerdos legislativos con una oposición que contará con mayor capacidad para influir en las iniciativas que lleguen a su escritorio.
La relación entre ambos poderes será uno de los elementos centrales de los últimos dos años de su presidencia, cuyo mandato concluirá en enero de 2029.
Las declaraciones de Trump durante su visita a China
La entrevista fue concedida durante la estancia del mandatario en Shenzhen, donde participó en una inédita cumbre trilateral con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.
En medio de esa agenda internacional, Trump también abordó el escenario político estadounidense y las consecuencias de los resultados electorales del 3 de noviembre.
Pese a las diferencias con los demócratas y sus advertencias de veto, el presidente insistió en que considera posible mantener una relación de negociación con el nuevo Congreso durante el resto de su mandato.