Trump anticipa negociaciones con legisladores demócratas

Presidente advierte que vetará determinadas leyes

Nuevo Congreso asumirá el próximo enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los próximos dos años de su mandato serán “increíblemente productivos”, a pesar de que tendrá que gobernar con un Congreso de mayoría demócrata tras las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

Durante una entrevista con Fox News, realizada mientras se encontraba en Shenzhen, China, el mandatario expresó su confianza en alcanzar acuerdos con la oposición, aunque dejó claro que no respaldará todas sus propuestas legislativas.

“Tengo la sensación de que estos van a ser dos años increíblemente productivos”, afirmó Trump, según declaraciones recogidas por la agencia EFE este jueves 19 de noviembre.

Trump advierte que vetará proyectos de los demócratas

Aunque reconoció que tendrá que negociar con sus adversarios políticos, Trump reiteró que utilizará su poder de veto presidencial cuando considere que una iniciativa no coincide con las prioridades de su Gobierno.

El mandatario puso como ejemplo una eventual propuesta demócrata relacionada con la atención médica, uno de los asuntos que podrían provocar diferencias entre la Casa Blanca y el Congreso.

“Me enviarán un proyecto de ley sobre atención médica, y yo diré: ‘De ninguna manera’, y lo vetaré. Y luego me llamarán... y nos sentaremos a hablar”, declaró durante la entrevista televisiva.

Con estas palabras, Trump anticipó una estrategia basada en rechazar determinadas iniciativas y posteriormente abrir conversaciones para buscar acuerdos con los legisladores de la oposición.