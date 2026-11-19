Alaska amplía la mayoría demócrata.

El filibusterismo exige 60 votos.

Medicaid entra en la agenda.

La victoria proyectada de Mary Peltola en Alaska deja al bloque demócrata con 56 escaños frente a 44 republicanos en el Senado que se instalará en enero de 2027.

Associated Press proyectó el triunfo el 17 de noviembre. Peltola se impuso al senador republicano Dan Sullivan en la última contienda senatorial que quedaba por definir.

Alaska representa el noveno escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en las elecciones de medio mandato.

El partido también ganó el control de la Cámara de Representantes, lo que le permitirá fijar la agenda de ambas cámaras mientras Donald Trump sigue en la Casa Blanca.

Por qué 56 escaños pueden quedarse cortos ante el filibusterismo

🇺🇸 ¡Demócratas alcanzan 56 escaños en el Senado de EU! Tras la victoria de Mary Peltola en Alaska, el bloque demócrata tendrá 56 senadores frente a 44 republicanos. 🏛️ También aseguró la Cámara de Representantes, lo que dará mayor capacidad para frenar iniciativas de Trump. https://t.co/qPhgxaJMW1 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 18, 2026



En la mayoría de los proyectos de ley, el Senado suele necesitar 60 votos para cerrar el debate cuando la minoría recurre a la obstrucción parlamentaria o filibusterismo.

Si los 56 integrantes del bloque demócrata votan juntos, necesitan cuatro republicanos para alcanzar ese umbral. Cada deserción dentro del bloque elevaría esa cifra.

La mayoría sí puede rechazar candidatos de Trump al gabinete o a tribunales federales, cuyas confirmaciones se deciden por mayoría simple.

Modificar el filibusterismo también está entre las opciones que analizan los expertos consultados por USA TODAY. Su viabilidad dependería del respaldo dentro del propio bloque.