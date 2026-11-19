Los demócratas tendrán 56 escaños en el Senado: hasta dónde llega su poder
Publicado el 18/11/2026 a las 19:01
- Alaska amplía la mayoría demócrata.
- El filibusterismo exige 60 votos.
- Medicaid entra en la agenda.
La victoria proyectada de Mary Peltola en Alaska deja al bloque demócrata con 56 escaños frente a 44 republicanos en el Senado que se instalará en enero de 2027.
Associated Press proyectó el triunfo el 17 de noviembre. Peltola se impuso al senador republicano Dan Sullivan en la última contienda senatorial que quedaba por definir.
Alaska representa el noveno escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en las elecciones de medio mandato.
El partido también ganó el control de la Cámara de Representantes, lo que le permitirá fijar la agenda de ambas cámaras mientras Donald Trump sigue en la Casa Blanca.
Por qué 56 escaños pueden quedarse cortos ante el filibusterismo
🇺🇸 ¡Demócratas alcanzan 56 escaños en el Senado de EU!
Tras la victoria de Mary Peltola en Alaska, el bloque demócrata tendrá 56 senadores frente a 44 republicanos.
🏛️ También aseguró la Cámara de Representantes, lo que dará mayor capacidad para frenar iniciativas de Trump. https://t.co/qPhgxaJMW1
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 18, 2026
En la mayoría de los proyectos de ley, el Senado suele necesitar 60 votos para cerrar el debate cuando la minoría recurre a la obstrucción parlamentaria o filibusterismo.
Si los 56 integrantes del bloque demócrata votan juntos, necesitan cuatro republicanos para alcanzar ese umbral. Cada deserción dentro del bloque elevaría esa cifra.
La mayoría sí puede rechazar candidatos de Trump al gabinete o a tribunales federales, cuyas confirmaciones se deciden por mayoría simple.
Modificar el filibusterismo también está entre las opciones que analizan los expertos consultados por USA TODAY. Su viabilidad dependería del respaldo dentro del propio bloque.
Qué puede investigar el Congreso sobre Trump y su Gobierno[caption id="attachment_1701266" align="alignnone" width="1200"] Qué pueden hacer los demócratas con 56 escaños en el Senado FOTO: EFE[/caption]
Los demócratas han señalado que usarán sus mayorías para examinar las actuaciones de funcionarios de Trump y los negocios de la familia presidencial.
La guerra con Irán y el uso de las fuerzas armadas figuran entre los asuntos que podrían someter a supervisión.
En la Cámara, el demócrata Robert García ya pidió a familiares y aliados de Trump que conserven documentos para futuras investigaciones.
El politólogo David McCuan dijo a USA TODAY que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, podría volver al centro de un debate sobre juicio político.
Cuántos votos hacen falta para destituir a un funcionario o anular un veto
La Cámara de Representantes tiene la facultad de formular cargos en un juicio político. Si los aprueba, el Senado celebra el juicio.
Para condenar a un funcionario se requiere el voto de dos tercios de los senadores presentes. Con los 100 en el pleno, serían 67 votos.
Anular un veto presidencial también exige una mayoría de dos tercios en cada cámara.
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Con asistencia completa y un bloque unido, los demócratas necesitarían 11 votos republicanos en el Senado para alcanzar los 67.
Qué quieren cambiar los demócratas en Medicaid y Obamacare
Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, prometió impulsar la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
Jeffries también planteó revertir los recortes a Medicaid como parte de la agenda para reducir el costo de la atención médica.
Algunas medidas podrían tramitarse por conciliación presupuestaria, una vía que permite aprobar disposiciones elegibles por mayoría simple en el Senado.
La regla Byrd limita qué disposiciones pueden incluirse en ese trámite. Los proyectos aprobados por ambas cámaras todavía quedarían expuestos al veto presidencial.
FUENTE: USATODAY,