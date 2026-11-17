Sheinbaum confirma encuentro con Trump en China

T-MEC y aranceles marcan relación comercial bilateral

Seguridad y migración mantienen tensiones diplomáticas

Sheinbaum confirma encuentro Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes 17 de noviembre que sostendrá una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en China.

“Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”, anunció la mandataria durante una conexión desde Shenzhen con su conferencia matutina, encabezada en México por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El encuentro está previsto para el miércoles 18 de noviembre, en medio de negociaciones comerciales y diferencias entre ambos gobiernos sobre seguridad fronteriza, migración y cooperación bilateral, según informó la agencia EFE.

Sheinbaum confirma encuentro Trump... cambia sus planes

[caption id="attachment_1701166" align="alignnone" width="1200"]La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante empresarios de Asia-Pacífico el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como el comienzo de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías en su intervención en eel Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad meridional china de Shenzhen. EFE[/caption]

El anuncio representa un cambio respecto a lo declarado por la presidenta mexicana el pasado 12 de noviembre, cuando había descartado reunirse con Trump durante su visita a China.

En aquella ocasión, Sheinbaum mencionó la posibilidad de celebrar un encuentro con el mandatario estadounidense durante el G20 de Florida, previsto para diciembre.

Sin embargo, este martes confirmó que ambos tendrán una reunión en el marco de la APEC, aunque no precisó los asuntos que abordarán ni ofreció detalles sobre la duración del encuentro.

De acuerdo con EFE, la última reunión entre los dos mandatarios ocurrió en julio, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, celebrada en Nueva Jersey.