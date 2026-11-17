Sheinbaum confirma reunión con Trump en China: comercio, aranceles y seguridad marcan el encuentro
Publicado el 17/11/2026 a las 11:58
- Sheinbaum confirma encuentro con Trump en China
- T-MEC y aranceles marcan relación comercial bilateral
- Seguridad y migración mantienen tensiones diplomáticas
Sheinbaum confirma encuentro Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes 17 de noviembre que sostendrá una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en China.
“Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”, anunció la mandataria durante una conexión desde Shenzhen con su conferencia matutina, encabezada en México por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
El encuentro está previsto para el miércoles 18 de noviembre, en medio de negociaciones comerciales y diferencias entre ambos gobiernos sobre seguridad fronteriza, migración y cooperación bilateral, según informó la agencia EFE.
Sheinbaum confirma encuentro Trump... cambia sus planes[caption id="attachment_1701166" align="alignnone" width="1200"] La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante empresarios de Asia-Pacífico el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como el comienzo de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías en su intervención en eel Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad meridional china de Shenzhen. EFE[/caption]
El anuncio representa un cambio respecto a lo declarado por la presidenta mexicana el pasado 12 de noviembre, cuando había descartado reunirse con Trump durante su visita a China.
En aquella ocasión, Sheinbaum mencionó la posibilidad de celebrar un encuentro con el mandatario estadounidense durante el G20 de Florida, previsto para diciembre.
Sin embargo, este martes confirmó que ambos tendrán una reunión en el marco de la APEC, aunque no precisó los asuntos que abordarán ni ofreció detalles sobre la duración del encuentro.
De acuerdo con EFE, la última reunión entre los dos mandatarios ocurrió en julio, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, celebrada en Nueva Jersey.
T-MEC y aranceles: los asuntos comerciales pendientes[caption id="attachment_1701165" align="alignnone" width="1200"] Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantienen negociaciones comerciales relacionadas con el T-MEC y los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles. (EFE)[/caption]
La reunión se producirá mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El pasado 1 de julio, Washington decidió mantener el acuerdo comercial bajo un esquema de revisiones anuales, mientras el Gobierno mexicano continúa buscando una reducción de los aranceles estadounidenses.
Entre los sectores afectados por esas medidas se encuentran el acero, el aluminio y la industria automotriz, áreas que forman parte de las negociaciones comerciales entre ambos países.
Aunque Sheinbaum no confirmó que estos asuntos formen parte de la agenda del miércoles, las conversaciones comerciales constituyen uno de los principales temas pendientes de la relación bilateral.
Seguridad fronteriza y migración también generan tensiones
🚨#ÚLTIMAHORA | Sheinbaum confirma reunión con Trump en China
La presidenta @Claudiashein confirmó su participación en la cumbre de líderes de la APEC y anunció que sostendrá una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump. https://t.co/x7BNQTYM0D
— Cursor Informativo (@cursorinformat1) November 17, 2026
Además de las diferencias comerciales, el Gobierno estadounidense ha mantenido sus exigencias relacionadas con la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado.
Según EFE, Trump también ha amenazado con duplicar los aranceles si México no logra frenar las caravanas de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.
Frente a estas presiones, Sheinbaum ha defendido que la colaboración entre ambos gobiernos debe desarrollarse bajo el respeto a la soberanía nacional y sin subordinación.
Estas posiciones reflejan las diferencias que persisten entre Washington y Ciudad de México, aunque ambos gobiernos mantienen abiertas las negociaciones en distintos ámbitos.
Sheinbaum también se reúne con Xi Jinping y Mark Carney
Durante su participación en China, la presidenta mexicana sostuvo este martes encuentros con otros dos líderes internacionales, de acuerdo con la información difundida por EFE.
Con el presidente chino, Xi Jinping, abordó el fortalecimiento de la cooperación tecnológica, científica y turística entre México y China.
También se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien destacó el crecimiento del comercio y las inversiones entre ambos países.
Sheinbaum viajó acompañada por los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Energía y Turismo.
La cumbre de la APEC se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. La mandataria indicó que regresará a México para participar el día 20 en el desfile conmemorativo de la Revolución mexicana.