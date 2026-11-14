¿Te suena a escena de película? Pues va en serio: Trump, Xi y Putin se reunirán el jueves 19 de noviembre en Shenzhen (China), al margen de la cumbre de APEC, que se celebra el 18 y 19 de noviembre. Según The Straits Times, sería la primera vez que los líderes de EE.UU., Rusia y China se sientan juntos a tres bandas.

¿Quién ha confirmado la reunión y quién no?

El viernes 13 de noviembre fue la Casa Blanca la que dio el paso. Su portavoz, Olivia Wales, dijo: "El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, hablará de la reducción de las armas nucleares en el mundo. Esta proliferación, cree el presidente Trump, es muy peligrosa" (The Straits Times / AFP).

El sábado 14 de noviembre llegó la confirmación del Kremlin. Su portavoz, Dmitri Peskov, dijo a la agencia rusa TASS: "Se ha llegado a un acuerdo para celebrar una reunión trilateral el día 19 entre el presidente Putin, el presidente Xi y el presidente Trump. Esta reunión tendrá lugar en Shenzhen al margen de la cumbre de APEC" (según Anadolu).

¿Y China? Según las fuentes que manejamos, Pekín no la había anunciado oficialmente. Se limitó a confirmar contactos para preparar el encuentro (La Vanguardia). El 6 de noviembre, su cancillería había dicho que las conversaciones seguían y que no había ningún acuerdo anunciado (Anadolu).

¿De qué van a hablar?

Washington habla de dos asuntos: el desarme nuclear y la guerra de Irán. Un alto funcionario estadounidense, que no dio su nombre, dijo: "Creo que el presidente sí tiene la intención de hablar de Irán en la reunión trilateral".

Ucrania, en cambio, no estará sobre la mesa. Según EE.UU., ese tema va por "otra vía" de negociación con Kiev y Moscú, y "China no es realmente parte de esa vía" (The Straits Times). Tampoco está prevista una reunión aparte entre Trump y Putin (La Vanguardia).

Ese mismo jueves, Trump tendrá además un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral con Xi. Elon Musk viajará con él, pero no participará en el encuentro con Xi y Putin (The Straits Times).

¿Qué gana y qué arriesga cada parte?