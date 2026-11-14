Trump, Xi y Putin se reunirán el 19 de noviembre en Shenzhen: qué se sabe
Publicado el 14/11/2026 a las 18:00
¿Te suena a escena de película? Pues va en serio: Trump, Xi y Putin se reunirán el jueves 19 de noviembre en Shenzhen (China), al margen de la cumbre de APEC, que se celebra el 18 y 19 de noviembre. Según The Straits Times, sería la primera vez que los líderes de EE.UU., Rusia y China se sientan juntos a tres bandas.
¿Quién ha confirmado la reunión y quién no?
El viernes 13 de noviembre fue la Casa Blanca la que dio el paso. Su portavoz, Olivia Wales, dijo: "El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, hablará de la reducción de las armas nucleares en el mundo. Esta proliferación, cree el presidente Trump, es muy peligrosa" (The Straits Times / AFP).
El sábado 14 de noviembre llegó la confirmación del Kremlin. Su portavoz, Dmitri Peskov, dijo a la agencia rusa TASS: "Se ha llegado a un acuerdo para celebrar una reunión trilateral el día 19 entre el presidente Putin, el presidente Xi y el presidente Trump. Esta reunión tendrá lugar en Shenzhen al margen de la cumbre de APEC" (según Anadolu).
¿Y China? Según las fuentes que manejamos, Pekín no la había anunciado oficialmente. Se limitó a confirmar contactos para preparar el encuentro (La Vanguardia). El 6 de noviembre, su cancillería había dicho que las conversaciones seguían y que no había ningún acuerdo anunciado (Anadolu).
¿De qué van a hablar?
Washington habla de dos asuntos: el desarme nuclear y la guerra de Irán. Un alto funcionario estadounidense, que no dio su nombre, dijo: "Creo que el presidente sí tiene la intención de hablar de Irán en la reunión trilateral".
Ucrania, en cambio, no estará sobre la mesa. Según EE.UU., ese tema va por "otra vía" de negociación con Kiev y Moscú, y "China no es realmente parte de esa vía" (The Straits Times). Tampoco está prevista una reunión aparte entre Trump y Putin (La Vanguardia).
Ese mismo jueves, Trump tendrá además un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral con Xi. Elon Musk viajará con él, pero no participará en el encuentro con Xi y Putin (The Straits Times).
¿Qué gana y qué arriesga cada parte?
- Estados Unidos: la Casa Blanca ve la ocasión de avanzar en el control de armas nucleares y de presionar en el tema de Irán. El riesgo: que una foto a tres se lea como un gesto de legitimidad hacia Putin mientras Ucrania no está en la mesa, justo lo que preocupa a Kiev.
- Rusia: según Reuters, citado por La Vanguardia, Moscú ve la cita como una oportunidad para negociar el fin de la guerra en Ucrania en condiciones favorables y como un reconocimiento de gran potencia. Aun así, Washington dice que Ucrania no se tratará en esta reunión.
- China: según Reuters, Pekín recela. No quiere negociar un acuerdo nuclear a tres porque su arsenal es mucho menor que el de EE.UU. y Rusia. Teme que parezca que las grandes potencias deciden el futuro de otros países y se resiste a meter Ucrania en la agenda.
- Ucrania: en octubre, Volodímir Zelenski dijo que no quiere una "Yalta 2, 3, 4", es decir, un reparto de influencias sin su voz (Politico Europe). Que el tema quede fuera de la reunión puede tranquilizarle o no, según cómo se mire.
¿Y a mí en qué me afecta?
Quizá no lo notes mañana, pero estas cumbres pesan. Si la reunión de Trump con Xi sale bien, podría darse estabilidad a la relación comercial. En septiembre, en la Casa Blanca, ambos acordaron prorrogar la tregua comercial hasta enero de 2027 (La Vanguardia). Nosotros ya te contamos cómo funciona la tregua comercial entre EE.UU. y China. Si te interesa lo que compras, vendes o importas, conviene seguirla.
Con Rusia, el asunto es la guerra. Aquí tienes lo que pasó en las negociaciones sobre Ucrania para entender por qué Washington dice que ese tema sigue otro camino.
Hay otro dato de contexto. El viaje llega después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron el control de la Cámara y del Senado (La Vanguardia).
Qué sigue
Lo más sencillo ya está claro: hay fecha, lugar y tres nombres. Lo difícil sigue en el aire. China no ha hablado con la misma claridad que Washington y Moscú, y la agenda parece no coincidir del todo entre las tres partes.
Mientras llega el jueves 19 de noviembre, pregúntate qué te importa más: ¿el comercio con China, la guerra en Ucrania, la seguridad nuclear? Fíjate en qué se dice al terminar la reunión y qué se queda fuera. Volveremos con lo que se confirme.
Fuentes: La Vanguardia; The Straits Times; Anadolu Agency; Politico Europe. Datos consultados el 14 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/EPA/Anatoly Maltsev