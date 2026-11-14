Tras ganar el control del Congreso, demócratas proponen trabajar con el presidente
Publicado el 14/11/2026 a las 17:04
Tras ganar el control del Congreso, algunos demócratas plantean ofrecerle a Trump reconocimiento público a cambio de impulsar leyes sobre salud y economía.
Algunos líderes demócratas proponen colaborar con el presidente Donald Trump y permitir que las nuevas leyes lleven su nombre para facilitar acuerdos en el Congreso.
– Por qué importa: Los demócratas buscan cumplir sus promesas electorales sobre el costo de vida, pero necesitan negociar con Trump durante los dos años restantes de su mandato.
Demócratas y Trump: la propuesta para negociar
‘Slapping Trump’s name on it.’ Democrats pitch Trump on working together https://t.co/eRnCSQZA06
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 14, 2026
La propuesta surgió después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando los demócratas consiguieron una nueva mayoría en el Congreso.
Entre sus promotores están los senadores electos Abdul El-Sayed, de Michigan, y James Talarico, de Texas.
El-Sayed planteó que Trump podría poner su nombre a Medicare para Todos, una propuesta para garantizar cobertura médica a todos los estadounidenses.
TE PUEDE INTERESAR: Caos aéreo en EE.UU.: qué causó la falla y cuánto pide el Gobierno
“Donald, esto está sobre la mesa”, escribió el 12 de noviembre, junto a una imagen de una tarjeta denominada “Trumpcare”.
– La propuesta: El-Sayed ofreció reconocer públicamente a Trump si respalda una cobertura médica universal.
– El objetivo: Conseguir acuerdos legislativos que permitan reducir los gastos de las familias estadounidenses.
“Si ponerle el nombre de Trump fuera suficiente, lo haría”
Democrats who swept into power by riding voter backlash to President Donald Trump are now pitching ways to collaborate with the Republican leader, playing to his vanity and his love of making deals to propel their own agenda. https://t.co/a386EvFU9u
— Chicago Tribune (@chicagotribune) November 14, 2026
La senadora demócrata Elissa Slotkin, de Michigan, respaldó la idea de utilizar el reconocimiento presidencial como herramienta de negociación.
Durante la conferencia What’s Next, celebrada en Denver, Slotkin afirmó que estaría dispuesta a aceptar ese reconocimiento para conseguir resultados.
“Si ponerle el nombre de Trump y escribirlo en letras doradas fuera suficiente para que se aprobara, ¡claro que lo haría!”, declaró.
Sin embargo, reconoció que considera lamentable tener que recurrir a esa estrategia para conseguir la colaboración presidencial.
– La diferencia: Slotkin comparte la disposición a negociar, aunque no ha respaldado la legislación de Medicare para Todos.
Trump envía señales contradictorias sobre negociar
Trump expresó inicialmente su disposición a colaborar con los demócratas después de las elecciones legislativas.
“Probablemente me llevaré bien con los demócratas, a menos que quieran ser destructivos”, declaró el 4 de noviembre.
También recordó que conserva el poder de veto, que le permite rechazar proyectos aprobados por el Congreso.
Posteriormente, nombró a Stephen Miller como jefe de gabinete y criticó duramente a los demócratas en redes sociales.
– El obstáculo: Aunque los demócratas controlen el Congreso, necesitan la firma presidencial o suficientes votos para superar un eventual veto.
No todos los demócratas apoyan negociar con Trump
James Talarico defendió aprovechar el interés de Trump por dejar un legado político duradero.
“Si el presidente Trump quiere las mismas placas, retratos y bustos que LBJ, podemos ayudar a que eso se haga realidad”, afirmó.
Sin embargo, el senador Chris Van Hollen, de Maryland, rechazó que su partido dependa de la disposición del presidente.
“No creo que debamos basar nuestras decisiones en el Senado de Estados Unidos en lo que Donald Trump pueda o no hacer”, declaró.
– Lo que sigue: Los demócratas deberán decidir cómo combinar la aprobación de leyes económicas con la supervisión de la administración Trump.
La propuesta todavía no representa un acuerdo con la Casa Blanca. Su viabilidad dependerá de las negociaciones y de las prioridades de ambos partidos.