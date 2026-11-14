Tras ganar el control del Congreso, demócratas proponen trabajar con el presidente

Tras ganar el control del Congreso, algunos demócratas plantean ofrecerle a Trump reconocimiento público a cambio de impulsar leyes sobre salud y economía.

Algunos líderes demócratas proponen colaborar con el presidente Donald Trump y permitir que las nuevas leyes lleven su nombre para facilitar acuerdos en el Congreso.

– Por qué importa: Los demócratas buscan cumplir sus promesas electorales sobre el costo de vida, pero necesitan negociar con Trump durante los dos años restantes de su mandato.

Demócratas y Trump: la propuesta para negociar

‘Slapping Trump’s name on it.’ Democrats pitch Trump on working together https://t.co/eRnCSQZA06 — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 14, 2026

La propuesta surgió después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando los demócratas consiguieron una nueva mayoría en el Congreso.

Entre sus promotores están los senadores electos Abdul El-Sayed, de Michigan, y James Talarico, de Texas.

El-Sayed planteó que Trump podría poner su nombre a Medicare para Todos, una propuesta para garantizar cobertura médica a todos los estadounidenses.

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“Donald, esto está sobre la mesa”, escribió el 12 de noviembre, junto a una imagen de una tarjeta denominada “Trumpcare”.

– La propuesta: El-Sayed ofreció reconocer públicamente a Trump si respalda una cobertura médica universal.

– El objetivo: Conseguir acuerdos legislativos que permitan reducir los gastos de las familias estadounidenses.