Alaska cambia de partido gobernante.

Kreiss-Tomkins será el gobernador más joven.

Peltola lidera; Senado sigue pendiente.

El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins ganó la elección para gobernador de Alaska, según proyecciones de AP y NBC, y devolverá a su partido una oficina que no ocupa desde 2002.

Con aproximadamente el 96 % del voto contabilizado, obtenía el 50,8 %, por delante de tres candidatos republicanos. Los resultados todavía deben pasar por la certificación oficial.

Su principal contrincante, Bernadette Wilson, respaldada por Donald Trump, registraba el 28,1 %. Dave Bronson y Treg Taylor alcanzaban el 13,6 % y el 7,2 %, respectivamente.

El triunfo rompe una larga sequía electoral: ningún demócrata había ganado esta contienda desde 1998. El último gobernador del partido, Tony Knowles, terminó su mandato en 2002.

El próximo gobernador de Alaska apostó por acuerdos

#EEUU Alaska elige a su primer gobernador demócrata en 20 años y sigue sin definir senador https://t.co/zrMRTZYWTe — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 14, 2026



A sus 37 años, Kreiss-Tomkins será el gobernador más joven en la historia estatal. Reemplazará al republicano Mike Dunleavy, quien ocupa el cargo desde 2018.

El exlegislador de Sitka, conocido como JKT, centró su campaña en resolver problemas cotidianos mediante acuerdos entre demócratas, republicanos e independientes, una fórmula que amplió sus apoyos.

Recibió el respaldo de tres exgobernadores de distintas afiliaciones y de la senadora republicana Lisa Murkowski, una figura relevante en la política de Alaska.

Sus propuestas incluyen reforzar las escuelas públicas, reducir costos energéticos, ampliar Medicaid y proteger la pesca. También planteó frenar nuevos centros de datos mientras se establecen regulaciones.