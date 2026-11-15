Alaska da un golpe a los republicanos: elige gobernador demócrata y mantiene al Senado en suspenso
Publicado el 14/11/2026 a las 14:19
- Alaska cambia de partido gobernante.
- Kreiss-Tomkins será el gobernador más joven.
- Peltola lidera; Senado sigue pendiente.
El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins ganó la elección para gobernador de Alaska, según proyecciones de AP y NBC, y devolverá a su partido una oficina que no ocupa desde 2002.
Con aproximadamente el 96 % del voto contabilizado, obtenía el 50,8 %, por delante de tres candidatos republicanos. Los resultados todavía deben pasar por la certificación oficial.
Su principal contrincante, Bernadette Wilson, respaldada por Donald Trump, registraba el 28,1 %. Dave Bronson y Treg Taylor alcanzaban el 13,6 % y el 7,2 %, respectivamente.
El triunfo rompe una larga sequía electoral: ningún demócrata había ganado esta contienda desde 1998. El último gobernador del partido, Tony Knowles, terminó su mandato en 2002.
El próximo gobernador de Alaska apostó por acuerdos
#EEUU Alaska elige a su primer gobernador demócrata en 20 años y sigue sin definir senador https://t.co/zrMRTZYWTe
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 14, 2026
A sus 37 años, Kreiss-Tomkins será el gobernador más joven en la historia estatal. Reemplazará al republicano Mike Dunleavy, quien ocupa el cargo desde 2018.
El exlegislador de Sitka, conocido como JKT, centró su campaña en resolver problemas cotidianos mediante acuerdos entre demócratas, republicanos e independientes, una fórmula que amplió sus apoyos.
Recibió el respaldo de tres exgobernadores de distintas afiliaciones y de la senadora republicana Lisa Murkowski, una figura relevante en la política de Alaska.
Sus propuestas incluyen reforzar las escuelas públicas, reducir costos energéticos, ampliar Medicaid y proteger la pesca. También planteó frenar nuevos centros de datos mientras se establecen regulaciones.
Mary Peltola aventaja a Dan Sullivan para el Senado
La elección al Senado sigue abierta. La demócrata Mary Peltola acumulaba el 49,8 %, frente al 46,1 % del senador republicano Dan Sullivan, con alrededor del 96,2 % escrutado.
La diferencia era de aproximadamente 10.400 votos. Aunque Peltola encabeza el conteo, esa ventaja todavía no equivale a una victoria declarada ni a un resultado certificado.
Alaska utiliza el voto por orden de preferencia. Si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos de primera opción, las siguientes preferencias pueden determinar al ganador.
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La División de Elecciones tiene prevista la tabulación de preferencias para el miércoles 18 de noviembre, después de revisar las papeletas elegibles. El proceso continúa con resultados no oficiales.
Qué significa Alaska para el avance demócrata
La victoria de Kreiss-Tomkins amplía los avances demócratas en las elecciones del 3 de noviembre. El partido pasará a controlar 30 gobernaciones, tras conquistar seis que estaban en manos republicanas.
Según el balance de NBC recogido por EFE, el bloque demócrata reúne 55 escaños del Senado, incluidos dos independientes, frente a 44 republicanos, mientras Alaska sigue pendiente.
En la Cámara de Representantes, ese mismo balance adjudica 256 puestos a los demócratas y 170 a los republicanos, con nueve pendientes. La mayoría requiere 218 escaños.
Para seguir la contienda, los lectores pueden consultar la División de Elecciones de Alaska y distinguir entre actualizaciones del conteo, proyecciones periodísticas y certificación definitiva.
FUENTE: EFE, eluniversal