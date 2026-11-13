Trump cae a su nivel más bajo de aprobación: solo el 32% respalda su gestión, según encuesta
Publicado el 12/11/2026 a las 20:34
Una nueva encuesta de The Economist/YouGov revela un creciente descontento con el presidente, mientras la mayoría de los estadounidenses cuestiona el rumbo del país y la economía.
El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al 32%, su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, según una encuesta de The Economist/YouGov publicada este jueves 12 de noviembre.
– Por qué importa: El respaldo a Trump perdió cuatro puntos en una semana, mientras aumentan las opiniones negativas sobre su gestión económica y política.
La aprobación de Trump cae cuatro puntos en una semana
A new poll from The Washington Post, ABC News and Ipsos shows President Donald Trump’s approval rating has hit a record low with two weeks until the midterms. https://t.co/4l341eQige
— USA TODAY (@USATODAY) October 18, 2026
La encuesta muestra que menos de un tercio de los estadounidenses aprueba el desempeño del mandatario, frente al 36% registrado la semana anterior.
El resultado también supera a la baja su anterior mínimo del segundo mandato, cuando obtuvo un 33% de aprobación en agosto.
El sondeo se realizó entre el 9 y el 11 de noviembre, con la participación de 1.685 ciudadanos estadounidenses.
– El dato: La encuesta tiene un margen de error de tres puntos porcentuales, por lo que las variaciones deben interpretarse con cautela.
La desaprobación no se limita a un solo tema. La mayoría de los participantes cuestionó la gestión presidencial en economía, política exterior, delincuencia, impuestos y gasto público.
El 66% de los estadounidenses cree que el país va por mal camino
El deterioro de la aprobación de Trump coincide con una percepción negativa sobre la situación económica y el futuro de Estados Unidos.
Según The Economist/YouGov, el 66% considera que el país avanza en la dirección equivocada, mientras el 55% cree que la economía está empeorando.
La preocupación por el costo de vida también aparece en las respuestas sobre los precios durante los próximos 12 meses.
– El dato: El 42% espera que los precios aumenten, frente al 15% que considera que bajarán.
Los estadounidenses también están divididos sobre una posible recesión: el 37% cree que el país ya atraviesa una, mientras el 31% lo descarta.
Otro 32% respondió que no estaba seguro, lo que refleja la incertidumbre económica registrada entre los participantes.
Otras encuestas también muestran una desaprobación mayoritaria de Trump
El resultado de The Economist/YouGov no es el único indicador de dificultades para la popularidad presidencial.
Hasta el 12 de noviembre, distintos promedios nacionales mostraban que la desaprobación superaba ampliamente al respaldo a Trump.
– RealClearPolitics: 38,7% de aprobación y 59,1% de desaprobación.
– The New York Times: 36% de aprobación y 61% de desaprobación.
El promedio de Silver Bulletin, elaborado por Nate Silver, también situaba la aprobación presidencial en 37,6%, frente a un 59,4% de desaprobación.
Aunque los porcentajes varían según la metodología, los tres indicadores coinciden en mostrar una evaluación mayoritariamente negativa del mandatario.
La encuesta revela más cuestionamientos a la presidencia de Trump
El sondeo también encontró que una mayoría considera que Trump utiliza la presidencia para obtener beneficios personales.
Además, el 50% manifestó su apoyo a que el Congreso impida la construcción del salón de baile impulsado por el presidente en la Casa Blanca.
Estos resultados muestran que el descontento abarca tanto las políticas públicas como algunas decisiones personales y proyectos del mandatario.
El nuevo mínimo corresponde específicamente a la serie de The Economist/YouGov durante su segundo mandato, no a todas las encuestas de su trayectoria política.
La diferencia entre sondeos y sus márgenes de error impide interpretar una sola medición como una tendencia definitiva, aunque los promedios nacionales también reflejan un respaldo debilitado.
Fuente: USA Today