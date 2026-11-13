Trump cae a su nivel más bajo de aprobación: solo el 32% respalda su gestión, según encuesta

Una nueva encuesta de The Economist/YouGov revela un creciente descontento con el presidente, mientras la mayoría de los estadounidenses cuestiona el rumbo del país y la economía.

El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al 32%, su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, según una encuesta de The Economist/YouGov publicada este jueves 12 de noviembre.

– Por qué importa: El respaldo a Trump perdió cuatro puntos en una semana, mientras aumentan las opiniones negativas sobre su gestión económica y política.

La aprobación de Trump cae cuatro puntos en una semana

A new poll from The Washington Post, ABC News and Ipsos shows President Donald Trump’s approval rating has hit a record low with two weeks until the midterms. https://t.co/4l341eQige — USA TODAY (@USATODAY) October 18, 2026

La encuesta muestra que menos de un tercio de los estadounidenses aprueba el desempeño del mandatario, frente al 36% registrado la semana anterior.

El resultado también supera a la baja su anterior mínimo del segundo mandato, cuando obtuvo un 33% de aprobación en agosto.

El sondeo se realizó entre el 9 y el 11 de noviembre, con la participación de 1.685 ciudadanos estadounidenses.

– El dato: La encuesta tiene un margen de error de tres puntos porcentuales, por lo que las variaciones deben interpretarse con cautela.

La desaprobación no se limita a un solo tema. La mayoría de los participantes cuestionó la gestión presidencial en economía, política exterior, delincuencia, impuestos y gasto público.