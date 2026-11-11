María Elvira Salazar gana la reelección en el distrito 27 de Florida tras desafiar las deportaciones de Trump
Publicado el 10/11/2026 a las 20:04
La congresista republicana logró conservar su escaño en Miami después de un polémico recuento. Su victoria llega tras cuestionar públicamente la política migratoria del presidente Donald Trump.
La congresista republicana María Elvira Salazar ganó la reelección en el distrito 27 de Florida por menos de 1,100 votos, según los resultados certificados por las autoridades electorales de Miami-Dade.
– Por qué importa: Salazar conservó su escaño después de criticar las deportaciones de Trump, en un distrito donde siete de cada diez residentes son latinos.
María Elvira Salazar gana una de las elecciones más reñidas de Florida
Republican Rep. Maria Elvira Salazar will win a fourth term representing Florida’s 27th District, CNN projects, fending off a challenge from Democratic candidate and fellow former newscaster Eliott Rodriguez. https://t.co/KZNy4G86ud https://t.co/tnXtRUA9cj
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La republicana derrotó al demócrata Elliot Rodríguez por una diferencia inferior a 0.5 puntos porcentuales, después de un recuento obligatorio que provocó una disputa judicial.
Ambos candidatos son de origen cubano y trabajaron anteriormente como periodistas de televisión, lo que añadió interés a una contienda seguida a nivel nacional.
La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade certificó los resultados, mientras NBC News y el Miami Herald también proyectaron la victoria republicana.
– El dato: En Florida, una diferencia electoral inferior al 0.5% obliga a realizar un recuento de votos.
Salazar celebró el resultado en X y aseguró que su campaña había escuchado las preocupaciones de las familias sobre seguridad, economía e inmigración.
«Ganamos porque ESCUCHAMOS», escribió la congresista, quien defendió un sistema migratorio que respete la dignidad de las personas.
Las críticas de Salazar a Trump marcaron su campaña
María Elvira Salazar proclaims her victory after a heated election in Miami-Dade
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La victoria adquirió relevancia nacional porque Salazar cuestionó abiertamente los operativos migratorios impulsados por el Gobierno de Donald Trump.
Durante su campaña, la republicana difundió un anuncio en el que advirtió que la política migratoria presidencial había ido «demasiado lejos».
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Su postura contrastó con la línea de otros republicanos que respaldaron las medidas de deportación de la Administración Trump.
– La diferencia: Salazar defendió fronteras seguras, pero también pidió un trato digno para los inmigrantes y sus familias.
El distrito 27 incluye sectores del área metropolitana de Miami, donde los votantes latinos representan un grupo decisivo.
Según las encuestas de salida citadas en la información electoral, las deportaciones y el costo de vida influyeron en el alejamiento de votantes latinos del Partido Republicano.
Un recuento polémico terminó en los tribunales
El candidato demócrata Elliot Rodríguez presentó una demanda federal para intentar apartar del recuento a Alina García, supervisora electoral de Miami-Dade.
Rodríguez alegó un posible conflicto de interés por los vínculos de García y su familia con la congresista republicana.
Sin embargo, el juez federal David S. Leibowitz rechazó la solicitud para retirar a García del proceso.
– La disputa: El juez cuestionó declaraciones de García, quien había asegurado que Salazar ganaría independientemente del recuento, según el Miami Herald.
Florida sigue siendo un bastión republicano pese al avance demócrata
La victoria de Salazar ocurrió mientras los demócratas aseguraban más de 250 escaños en la Cámara de Representantes, según proyecciones citadas por CNN.
Aunque los demócratas consiguieron avances en estados como Texas, Iowa y Kansas, los republicanos conservaron importantes posiciones electorales en Florida.
El partido de Trump ganó las contiendas estatales por el Senado, la gobernación y la Fiscalía General.
– Lo que sigue: Salazar conservará su representación en Washington, donde sus posiciones sobre inmigración seguirán siendo relevantes para sus electores.
Su estrecha victoria muestra que cuestionar las deportaciones de Trump no impidió su reelección, aunque el resultado tampoco demuestra que esas críticas determinaran el voto.
Fuentes: Efe, Univision