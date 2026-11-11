María Elvira Salazar gana la reelección en el distrito 27 de Florida tras desafiar las deportaciones de Trump

La congresista republicana logró conservar su escaño en Miami después de un polémico recuento. Su victoria llega tras cuestionar públicamente la política migratoria del presidente Donald Trump.

La congresista republicana María Elvira Salazar ganó la reelección en el distrito 27 de Florida por menos de 1,100 votos, según los resultados certificados por las autoridades electorales de Miami-Dade.

– Por qué importa: Salazar conservó su escaño después de criticar las deportaciones de Trump, en un distrito donde siete de cada diez residentes son latinos.

María Elvira Salazar gana una de las elecciones más reñidas de Florida

Republican Rep. Maria Elvira Salazar will win a fourth term representing Florida’s 27th District, CNN projects, fending off a challenge from Democratic candidate and fellow former newscaster Eliott Rodriguez. https://t.co/KZNy4G86ud https://t.co/tnXtRUA9cj — CNN (@CNN) November 10, 2026

La republicana derrotó al demócrata Elliot Rodríguez por una diferencia inferior a 0.5 puntos porcentuales, después de un recuento obligatorio que provocó una disputa judicial.

Ambos candidatos son de origen cubano y trabajaron anteriormente como periodistas de televisión, lo que añadió interés a una contienda seguida a nivel nacional.

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade certificó los resultados, mientras NBC News y el Miami Herald también proyectaron la victoria republicana.

– El dato: En Florida, una diferencia electoral inferior al 0.5% obliga a realizar un recuento de votos.

Salazar celebró el resultado en X y aseguró que su campaña había escuchado las preocupaciones de las familias sobre seguridad, economía e inmigración.

«Ganamos porque ESCUCHAMOS», escribió la congresista, quien defendió un sistema migratorio que respete la dignidad de las personas.