¿Trump dará marcha atrás? Su Gobierno abre la puerta a una reforma migratoria que podría beneficiar a miles
Publicado el 10/11/2026 a las 17:39
- Gobierno de Trump considera reforma migratoria
- Beneficiarios de DACA podrían obtener residencia
- Trump busca acuerdos con legisladores demócratas.
¿Reforma migratoria? El Gobierno de Donald Trump abrió la posibilidad de negociar una reforma migratoria en Estados Unidos que podría beneficiar a los inmigrantes amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que está dispuesto a trabajar con el Congreso para encontrar alternativas que permitan a estos inmigrantes obtener un estatus legal permanente.
Las declaraciones representan una apertura al diálogo sobre inmigración, aunque el funcionario descartó conceder una amnistía general a los más de 15 millones de indocumentados que viven en el país, según informó la agencia EFE.
¿Quiénes podrían beneficiarse de una reforma migratoria?[caption id="attachment_1700410" align="alignnone" width="1200"] Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, abrió la posibilidad de discutir un estatus legal permanente para los beneficiarios de DACA. Foto: EFE.[/caption]
Mullin mencionó específicamente a los beneficiarios de DACA, programa que protege a personas que llegaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran menores de edad, acompañadas por sus familias.
El funcionario planteó la posibilidad de encontrar una vía para que estos inmigrantes consigan un estatus legal permanente, aunque aclaró que cualquier modificación tendría que pasar por el Congreso.
"Si queremos una reforma migratoria en la que podamos examinar el DACA y encontrar la manera de que estas personas se conviertan quizá en ciudadanos permanentes legales o algo así, eso le corresponderá hacerlo al Congreso. Estaré abierto a hablar de cualquier cosa", declaró Mullin.
Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas en Maryland y recogidas por medios estadounidenses, de acuerdo con el despacho de EFE publicado el 9 de noviembre.
Trump pide acercamiento con los demócratas
El secretario de Seguridad Nacional reveló que el propio presidente Donald Trump le pidió buscar un acercamiento con los legisladores demócratas para discutir posibles acuerdos migratorios.
"Me ha dicho: empecemos a trabajar con ellos y reunámonos al algún punto", explicó Mullin sobre las instrucciones recibidas del mandatario.
La postura coincide con declaraciones que Trump ofreció a la cadena CBS, donde manifestó su disposición a colaborar con la oposición para abordar el tema migratorio.
El presidente incluso reconoció que su política de deportaciones había sido "demasiado dura", aunque defendió las medidas de su Administración para reforzar la seguridad fronteriza.
¿Reforma migratoria? ¿Habrá un acuerdo migratorio en Estados Unidos?
Trump no presentó una propuesta concreta ni explicó qué condiciones estaría dispuesto a negociar con los demócratas. Sin embargo, expresó confianza en alcanzar algún entendimiento.
"Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo realmente viable", manifestó el mandatario durante su entrevista con CBS.
La posibilidad de una negociación surge después de las elecciones de medio mandato, en las que la política migratoria presidencial tuvo un impacto en los resultados republicanos.
Según una encuesta de NBC citada por EFE, el 57 % de los votantes considera que las medidas migratorias de Trump han ido demasiado lejos.
¿Reforma migratoria? Stephen Miller y las dudas sobre el cambio de rumbo
Pese al discurso de apertura, el presidente nombró recientemente a Stephen Miller como jefe de gabinete, una decisión que introduce interrogantes sobre el rumbo de su política migratoria.
Miller es considerado uno de los principales arquitectos de las medidas restrictivas de inmigración impulsadas por el Gobierno estadounidense.
Por ahora, no existe una reforma migratoria aprobada ni una propuesta legislativa concreta derivada de estas declaraciones. Tampoco se ha anunciado un camino inmediato hacia la residencia permanente para los beneficiarios de DACA.
La posibilidad de cambios dependerá de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso, donde cualquier acuerdo deberá superar las diferencias políticas sobre inmigración.