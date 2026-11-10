Gobierno de Trump considera reforma migratoria

Beneficiarios de DACA podrían obtener residencia

Trump busca acuerdos con legisladores demócratas.

¿Reforma migratoria? El Gobierno de Donald Trump abrió la posibilidad de negociar una reforma migratoria en Estados Unidos que podría beneficiar a los inmigrantes amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que está dispuesto a trabajar con el Congreso para encontrar alternativas que permitan a estos inmigrantes obtener un estatus legal permanente.

Las declaraciones representan una apertura al diálogo sobre inmigración, aunque el funcionario descartó conceder una amnistía general a los más de 15 millones de indocumentados que viven en el país, según informó la agencia EFE.

¿Quiénes podrían beneficiarse de una reforma migratoria?

[caption id="attachment_1700410" align="alignnone" width="1200"]Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, abrió la posibilidad de discutir un estatus legal permanente para los beneficiarios de DACA. Foto: EFE.[/caption]

Mullin mencionó específicamente a los beneficiarios de DACA, programa que protege a personas que llegaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran menores de edad, acompañadas por sus familias.

El funcionario planteó la posibilidad de encontrar una vía para que estos inmigrantes consigan un estatus legal permanente, aunque aclaró que cualquier modificación tendría que pasar por el Congreso.

"Si queremos una reforma migratoria en la que podamos examinar el DACA y encontrar la manera de que estas personas se conviertan quizá en ciudadanos permanentes legales o algo así, eso le corresponderá hacerlo al Congreso. Estaré abierto a hablar de cualquier cosa", declaró Mullin.

Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas en Maryland y recogidas por medios estadounidenses, de acuerdo con el despacho de EFE publicado el 9 de noviembre.