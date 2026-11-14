Dos acróbatas que viajaban a un funeral fueron detenidos por ICE en Arizona

Gustavo Romanello y Agustín Baccega permanecen en centros de detención migratoria distintos. Sus familias aseguran que tenían permisos de trabajo, mientras ICE sostiene que excedieron su estadía autorizada.

Dos acróbatas argentinos, Gustavo Romanello y Agustín Baccega, fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando viajaban al funeral de un amigo.

– Por qué importa: Los artistas tenían permisos de trabajo, según sus familias, pero ICE asegura que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Acróbatas detenidos por ICE cuando iban a funeral

El ICE detuvo a dos acróbatas cordobeses en Estados Unidos: viajaron por un funeral y quedaron presos en Arizona https://t.co/2bTXI3huIe — TN – Todo Noticias (@todonoticias) November 14, 2026

Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, llegaron a Estados Unidos en 2020 y desarrollaron sus carreras profesionales en Orlando, Florida.

Según sus familiares, ambos ingresaron legalmente al país y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras esperaban una resolución sobre sus casos migratorios.

Sin embargo, ICE presentó una versión diferente sobre su situación.

TE PUEDE INTERESAR: Tus datos de vuelo pueden llegar a ICE: qué permite el acuerdo con TSA en EE.UU.

– La explicación oficial: ICE confirmó que ambos ingresaron con documentos, pero aseguró que excedieron el período de permanencia autorizado.

– La diferencia: La agencia aclaró que tener un permiso de trabajo no garantiza un estatus migratorio legal ni impide una posible deportación.

Las autoridades describieron las detenciones como parte de una operación selectiva.