Dos acróbatas que viajaban a un funeral fueron detenidos por ICE en Arizona
Gustavo Romanello y Agustín Baccega permanecen en centros de detención migratoria distintos. Sus familias aseguran que tenían permisos de trabajo, mientras ICE sostiene que excedieron su estadía autorizada. Dos acróbatas argentinos, Gustavo Romanello y Agustín Baccega, fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de noviembre en el aeropuerto […]
Publicado el 14/11/2026 a las 17:16
Gustavo Romanello y Agustín Baccega permanecen en centros de detención migratoria distintos. Sus familias aseguran que tenían permisos de trabajo, mientras ICE sostiene que excedieron su estadía autorizada.
Dos acróbatas argentinos, Gustavo Romanello y Agustín Baccega, fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando viajaban al funeral de un amigo.
– Por qué importa: Los artistas tenían permisos de trabajo, según sus familias, pero ICE asegura que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del autorizado.
Acróbatas detenidos por ICE cuando iban a funeral
El ICE detuvo a dos acróbatas cordobeses en Estados Unidos: viajaron por un funeral y quedaron presos en Arizona https://t.co/2bTXI3huIe
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Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, llegaron a Estados Unidos en 2020 y desarrollaron sus carreras profesionales en Orlando, Florida.
Según sus familiares, ambos ingresaron legalmente al país y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras esperaban una resolución sobre sus casos migratorios.
Sin embargo, ICE presentó una versión diferente sobre su situación.
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– La explicación oficial: ICE confirmó que ambos ingresaron con documentos, pero aseguró que excedieron el período de permanencia autorizado.
– La diferencia: La agencia aclaró que tener un permiso de trabajo no garantiza un estatus migratorio legal ni impide una posible deportación.
Las autoridades describieron las detenciones como parte de una operación selectiva.
El abogado cuestiona el procedimiento de ICE
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Samuel Sketers, abogado de los dos acróbatas, cuestionó que fueran enviados a una corte de inmigración sin una entrevista previa.
En declaraciones a Spectrum Noticias Florida, el abogado sostuvo que ese procedimiento era necesario para las solicitudes de sus clientes.
“Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”, afirmó.
– La disputa legal: La defensa considera que se omitió un paso del procedimiento migratorio, mientras ICE sostiene que los artistas excedieron su estadía autorizada.
Romanello trabajaba directamente para Universal Orlando. Baccega prestaba servicios mediante una empresa externa y también trabajaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.
Las madres de los acróbatas expresan su angustia
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Las detenciones provocaron preocupación entre los familiares de ambos artistas en Córdoba, Argentina.
Mónica Benseny, madre de Baccega, describió la situación como “terrible, tremendamente angustiante, desesperante”, durante una entrevista con Spectrum Noticias Florida.
También destacó que conoce a Romanello desde hace más de diez años y describió a ambos como personas responsables y trabajadoras.
Liliana Soria, madre de Romanello, expresó a Telemundo su preocupación por la distancia y la incertidumbre.
“Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos”, declaró.
– La preocupación familiar: Las madres buscan conocer las condiciones de detención de sus hijos y qué ocurrirá con sus procesos migratorios.
¿Qué sigue para los dos argentinos detenidos por ICE?
Los acróbatas permanecen bajo custodia en instalaciones diferentes de Arizona mientras avanzan sus respectivos casos.
– Gustavo Romanello: Está detenido en el Florence Service Processing Center y ya tiene una fecha asignada para comparecer ante un juez migratorio.
– Agustín Baccega: Permanece en el Eloy Federal Contract Facility y todavía espera que se determine cuándo tendrá su audiencia.
Por ahora, la información disponible no confirma una orden definitiva de deportación contra ninguno de los dos artistas.
Sus procesos deberán determinar si pueden permanecer en Estados Unidos o si enfrentarán una expulsión del país.
Fuentes: Infobae/Telemundo