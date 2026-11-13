Tus datos de vuelo pueden llegar a ICE: qué permite el acuerdo con TSA en EE.UU.
Publicado el 13/11/2026 a las 18:52
- TSA comparte información con ICE.
- Reuters documentó más de 800 arrestos.
- Acuerdo mantiene anexos ampliamente censurados.
Viajar dentro de Estados Unidos puede proporcionar a las autoridades migratorias información para localizar a determinadas personas, mediante la cooperación entre TSA e ICE.
Un acuerdo firmado en mayo de 2025 establece un marco para intercambiar información entre la agencia de seguridad del transporte y la autoridad migratoria.
American Oversight obtuvo el documento mediante un litigio de acceso a registros públicos y lo difundió el 28 de julio de 2026.
El mecanismo confirma que los registros de pasajeros pueden utilizarse con fines migratorios, aunque no demuestra un acceso automático de ICE a todos los viajeros.
Qué información puede recibir ICE sobre los vuelos
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Durante una audiencia legislativa en enero, la entonces responsable interina de TSA, Ha Nguyen McNeill, describió un procedimiento de búsqueda de coincidencias.
Según su explicación, ICE proporciona datos y TSA puede identificar coincidencias mediante el nombre completo y la fecha de nacimiento del pasajero.
Cuando la coincidencia alcanza el nivel de confianza exigido, TSA puede devolver información del vuelo para que ICE realice sus propias verificaciones.
Sin embargo, American Oversight cuestionó el alcance de esa explicación: el acuerdo también contempla almacenamiento de información, mientras sus anexos permanecen ampliamente censurados.
Más de 800 arrestos tras información de TSA[caption id="attachment_1700862" align="alignnone" width="1200"] TSA comparte datos con ICE: qué pasa si vuelas en EE.UU. FOTO: EFE[/caption]
Reuters documentó más de 800 detenciones posteriores a información proporcionada por TSA, desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta febrero de 2026.
Los registros internos revisados por la agencia mostraron además que TSA compartió información correspondiente a más de 31.000 viajeros para posibles actuaciones migratorias.
La investigación no pudo determinar cuántos de esos arrestos ocurrieron dentro de aeropuertos, una distinción fundamental para interpretar correctamente las cifras.
Por separado, ABC News identificó al menos 27 arrestos aeroportuarios mediante una modalidad específica, sin precisar el periodo; ambos recuentos no deben sumarse.
Dos artistas argentinos detenidos en Phoenix
Agustin Baccega and Gustavo Romanello, both from Argentina, traveled to Arizona last weekend to visit an ill friend. According to their friend and fellow performer, Alexa Nielen, the two were taken into custody Saturday moments after getting off their plane. 🔗 in bio for full... https://t.co/HXkmjAIj8K
— News 6 WKMG (@news6wkmg) November 11, 2026
El caso de Agustín Baccega y Gustavo Romanello volvió a poner atención sobre las detenciones migratorias durante viajes nacionales dentro de Estados Unidos.
Ambos viajaron desde Florida a Phoenix para asistir al funeral de un amigo y fueron arrestados en Sky Harbor, según los reportes disponibles.
Sus allegados afirman que tenían solicitudes de asilo pendientes y permisos laborales hasta 2029; ICE sostuvo que excedieron sus periodos de admisión autorizados.
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No se ha presentado evidencia que vincule esas detenciones con información entregada por TSA: el lugar del arresto no demuestra cómo fueron localizados.
Qué deben considerar los pasajeros antes de viajar
La existencia de un permiso laboral y la situación migratoria son cuestiones distintas; ICE señaló esa diferencia al explicar su actuación contra los artistas.
Tener una solicitud pendiente tampoco permite concluir, sin revisar el expediente, qué protecciones concretas tiene una persona frente a una posible detención.
Quienes tengan dudas deberían consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado sobre sus documentos y circunstancias antes de organizar el viaje.
Los anexos censurados dejan preguntas abiertas sobre los datos transferidos y su conservación; presentar el acuerdo como vigilancia automática universal excedería la evidencia pública.
FUENTE: univision