TSA comparte información con ICE.

Reuters documentó más de 800 arrestos.

Acuerdo mantiene anexos ampliamente censurados.

Viajar dentro de Estados Unidos puede proporcionar a las autoridades migratorias información para localizar a determinadas personas, mediante la cooperación entre TSA e ICE.

Un acuerdo firmado en mayo de 2025 establece un marco para intercambiar información entre la agencia de seguridad del transporte y la autoridad migratoria.

American Oversight obtuvo el documento mediante un litigio de acceso a registros públicos y lo difundió el 28 de julio de 2026.

El mecanismo confirma que los registros de pasajeros pueden utilizarse con fines migratorios, aunque no demuestra un acceso automático de ICE a todos los viajeros.

Qué información puede recibir ICE sobre los vuelos

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Durante una audiencia legislativa en enero, la entonces responsable interina de TSA, Ha Nguyen McNeill, describió un procedimiento de búsqueda de coincidencias.

Según su explicación, ICE proporciona datos y TSA puede identificar coincidencias mediante el nombre completo y la fecha de nacimiento del pasajero.

Cuando la coincidencia alcanza el nivel de confianza exigido, TSA puede devolver información del vuelo para que ICE realice sus propias verificaciones.

Sin embargo, American Oversight cuestionó el alcance de esa explicación: el acuerdo también contempla almacenamiento de información, mientras sus anexos permanecen ampliamente censurados.