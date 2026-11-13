Gobierno Trump restringe ayuda para vivienda a familias con indocumentados: miles podrían perder el apoyo
Publicado el 12/11/2026 a las 19:13
La nueva norma del HUD endurece los requisitos migratorios para recibir asistencia federal y podría afectar a casi 37.000 niños.
El Gobierno del presidente Donald Trump publicó este jueves una norma definitiva que restringe la ayuda federal para vivienda a familias con integrantes indocumentados, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
- Por qué importa: Familias con miembros de distinto estatus migratorio podrían perder parte de su asistencia habitacional, incluso cuando algunos integrantes cumplen los requisitos legales.
Ayuda federal para vivienda: Trump impone límites
Gobierno de Trump restringe ayuda de vivienda a familias con indocumentados https://t.co/eAuSnDqtMq
— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 12, 2026
La medida modifica la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que establece restricciones migratorias para recibir determinados beneficios habitacionales.
Con las nuevas disposiciones, todos los solicitantes y beneficiarios deberán acreditar su ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio que les permita recibir asistencia federal.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump propone endurecer requisitos para cobrar el desempleo en Estados Unidos
- Lo que cambia: La verificación será obligatoria para todos los integrantes del hogar, incluidos los menores de edad.
Hasta ahora, las familias con miembros elegibles y no elegibles podían recibir asistencia prorrateada, calculada según el número de personas que cumplían los requisitos.
La nueva regulación convertiría ese mecanismo en un beneficio temporal, limitando la posibilidad de mantener la ayuda bajo las mismas condiciones.
Casi 37.000 niños podrían verse afectados por las restricciones
#Mundo | Estados Unidos restringirá la ayuda federal para vivienda a familias con integrantes indocumentados. La medida podría afectar a unas 80.000 personas, incluidos cerca de 37.000 niños.
Vía: @Lauracifuentesp
https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/EJvEOM8HME
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026
La decisión podría tener consecuencias para miles de familias inmigrantes que dependen de subsidios federales para cubrir sus gastos de vivienda.
Según estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities, citadas por The Intercept, aproximadamente 80.000 personas podrían resultar afectadas.
- En números: Entre los posibles afectados se encuentran casi 37.000 niños que viven en hogares con integrantes de diferente estatus migratorio.
El cambio plantea una situación difícil para estas familias: perder la asistencia habitacional o considerar una separación del hogar para conservar determinados beneficios.
Sin embargo, las estimaciones no significan que todas las personas identificadas perderán automáticamente su vivienda cuando comience a aplicarse la regulación.
Gobierno Trump defiende los controles sobre la ayuda federal
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió las restricciones durante una entrevista con Fox y las vinculó con las prioridades migratorias del presidente Trump.
Turner sostuvo que la administración busca impedir que personas sin elegibilidad migratoria accedan a beneficios financiados con recursos federales.
- El dato: El funcionario afirmó que aproximadamente 200.000 inquilinos con asistencia federal tenían una verificación de elegibilidad incompleta o desconocida.
Esa cifra corresponde a problemas de verificación señalados por el Gobierno y no demuestra, por sí sola, que todos esos beneficiarios sean indocumentados.
La medida también llega cuando los programas habitacionales del HUD enfrentan una demanda superior a los recursos disponibles.
Lo que sigue para las familias que reciben asistencia de vivienda
La norma entrará en vigor en los próximos meses, aunque la información proporcionada no precisa una fecha exacta para comenzar su aplicación.
Las familias beneficiarias deberán prestar atención a los nuevos requisitos de documentación y a las comunicaciones de las autoridades encargadas de administrar sus programas.
- Qué pueden hacer: Revisar su situación con la autoridad local de vivienda y buscar orientación legal antes de tomar decisiones sobre su asistencia o composición familiar.
Actualmente, los programas financiados por el HUD atienden aproximadamente a una cuarta parte de los hogares elegibles que necesitan ayuda habitacional en Estados Unidos.
La implementación determinará cómo se aplicarán los nuevos controles y qué opciones tendrán los hogares que actualmente reciben asistencia prorrateada.