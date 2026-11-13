Gobierno Trump restringe ayuda para vivienda a familias con indocumentados: miles podrían perder el apoyo

La nueva norma del HUD endurece los requisitos migratorios para recibir asistencia federal y podría afectar a casi 37.000 niños.

El Gobierno del presidente Donald Trump publicó este jueves una norma definitiva que restringe la ayuda federal para vivienda a familias con integrantes indocumentados, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

- Por qué importa: Familias con miembros de distinto estatus migratorio podrían perder parte de su asistencia habitacional, incluso cuando algunos integrantes cumplen los requisitos legales.

Ayuda federal para vivienda: Trump impone límites

Gobierno de Trump restringe ayuda de vivienda a familias con indocumentados https://t.co/eAuSnDqtMq — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 12, 2026

La medida modifica la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que establece restricciones migratorias para recibir determinados beneficios habitacionales.

Con las nuevas disposiciones, todos los solicitantes y beneficiarios deberán acreditar su ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio que les permita recibir asistencia federal.

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- Lo que cambia: La verificación será obligatoria para todos los integrantes del hogar, incluidos los menores de edad.

Hasta ahora, las familias con miembros elegibles y no elegibles podían recibir asistencia prorrateada, calculada según el número de personas que cumplían los requisitos.

La nueva regulación convertiría ese mecanismo en un beneficio temporal, limitando la posibilidad de mantener la ayuda bajo las mismas condiciones.