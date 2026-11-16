El secretario Markwayne Mullin planteó una posible reforma migratoria para beneficiarios de DACA, mientras Trump habló de negociar un acuerdo para inmigrantes con 10 o 15 años en el país.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, abrió la posibilidad de que inmigrantes llegados de niños a Estados Unidos puedan obtener la residencia permanente mediante una reforma aprobada por el Congreso.

– Por qué importa: Las declaraciones coinciden con la disposición del presidente Donald Trump a negociar sobre inmigrantes con 10 o 15 años en el país, aunque todavía no existe una propuesta concreta.

Mullin plantea una posible residencia permanente para beneficiarios de DACA

PODRÍA MEJORAR LA SITUACIÓN DE MIGRANTES HONDUREÑOS EN ESTADOS UNIDOS. OJALÁ. https://t.co/sWUAKmZZiQ — Marvin Ponce SaucedSociólogo, economista Político, (@marvinponcehn) November 15, 2026

Durante una conferencia sobre drones en Maryland, el 9 de noviembre, Mullin habló con periodistas sobre el futuro de los inmigrantes protegidos por DACA.

El funcionario señaló que cualquier reforma que permita a estas personas convertirse eventualmente en residentes permanentes debe pasar por el Congreso.

También dejó claro que no había conversado con Trump sobre modificar la política migratoria vigente.

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– El límite: Mullin descartó que la administración vaya a permitir una amnistía migratoria.

– La posibilidad: Una legislación aprobada por el Congreso podría establecer un camino hacia un estatus permanente para determinados inmigrantes.

Mullin aseguró que varios legisladores demócratas lo contactaron para trabajar en una nueva ley migratoria.

Según explicó, Trump le indicó que comenzara las conversaciones con ellos y que organizaran una reunión.