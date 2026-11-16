Jefe del DHS abre la puerta a que inmigrantes con años en EE.UU. puedan ser residentes o ciudadanos
Publicado el 15/11/2026 a las 14:30
El secretario Markwayne Mullin planteó una posible reforma migratoria para beneficiarios de DACA, mientras Trump habló de negociar un acuerdo para inmigrantes con 10 o 15 años en el país.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, abrió la posibilidad de que inmigrantes llegados de niños a Estados Unidos puedan obtener la residencia permanente mediante una reforma aprobada por el Congreso.
– Por qué importa: Las declaraciones coinciden con la disposición del presidente Donald Trump a negociar sobre inmigrantes con 10 o 15 años en el país, aunque todavía no existe una propuesta concreta.
Mullin plantea una posible residencia permanente para beneficiarios de DACA
PODRÍA MEJORAR LA SITUACIÓN DE MIGRANTES HONDUREÑOS EN ESTADOS UNIDOS. OJALÁ. https://t.co/sWUAKmZZiQ
— Marvin Ponce SaucedSociólogo, economista Político, (@marvinponcehn) November 15, 2026
Durante una conferencia sobre drones en Maryland, el 9 de noviembre, Mullin habló con periodistas sobre el futuro de los inmigrantes protegidos por DACA.
El funcionario señaló que cualquier reforma que permita a estas personas convertirse eventualmente en residentes permanentes debe pasar por el Congreso.
También dejó claro que no había conversado con Trump sobre modificar la política migratoria vigente.
TE PUEDE INTERESAR: Trump culpa a Biden por la paralización de vuelos en Estados Unidos
– El límite: Mullin descartó que la administración vaya a permitir una amnistía migratoria.
– La posibilidad: Una legislación aprobada por el Congreso podría establecer un camino hacia un estatus permanente para determinados inmigrantes.
Mullin aseguró que varios legisladores demócratas lo contactaron para trabajar en una nueva ley migratoria.
Según explicó, Trump le indicó que comenzara las conversaciones con ellos y que organizaran una reunión.
Trump menciona a inmigrantes con 10 o 15 años en EE.UU.
Un día antes de las declaraciones de Mullin, Trump había planteado la posibilidad de negociar un acuerdo migratorio durante una entrevista con el programa 60 Minutes.
El presidente mencionó específicamente a personas que llevan 10 o 15 años viviendo en Estados Unidos.
Sin embargo, la Casa Blanca no explicó qué beneficios podría incluir ese eventual acuerdo ni cuáles serían sus requisitos.
– La diferencia: Trump habló de años de permanencia en el país, mientras Mullin se refirió específicamente a los beneficiarios de DACA.
Por ahora, ninguna de las declaraciones representa un cambio en las leyes migratorias ni garantiza la residencia permanente o la ciudadanía.
Más de 455,000 inmigrantes están protegidos por DACA
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) protege temporalmente de la deportación a determinados inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores.
También les permite solicitar permisos de trabajo, pero no les concede residencia permanente ni un camino automático hacia la ciudadanía.
Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), recopiladas por USAFacts, en marzo de 2026 había aproximadamente 455,200 beneficiarios activos.
– En números: El 81.2 % de los beneficiarios de DACA nació en México.
Además, debido a decisiones judiciales, USCIS no procesa actualmente nuevas solicitudes iniciales de DACA.
Esto significa que las declaraciones políticas no modifican las condiciones actuales del programa ni permiten presentar nuevas solicitudes para obtener sus beneficios.
El Congreso tendrá que decidir si avanza una reforma migratoria
La posibilidad de otorgar un estatus permanente a los beneficiarios de DACA dependerá de que los legisladores impulsen y aprueben una reforma.
El próximo Congreso podría abordar el asunto mediante una iniciativa específica o incluirlo dentro de un acuerdo migratorio más amplio.
Sin embargo, existen dudas sobre el alcance de una eventual negociación, especialmente tras el ascenso de Stephen Miller a jefe de gabinete de Trump.
– Lo que sigue: No se han anunciado fechas para presentar una propuesta, requisitos de elegibilidad ni plazos para una posible regularización.
Mientras no exista una ley aprobada, los beneficiarios de DACA conservarán únicamente las protecciones que les correspondan bajo las reglas actuales.