Autoridades piden negar terrenos privados.

Denuncian dos casos de uso.

Carta solicita comunicar la negativa.

Congresistas y autoridades de Austin, Texas, pidieron a propietarios de estacionamientos privados rechazar el uso de sus terrenos como puntos de organización de operativos migratorios.

La solicitud aparece en una carta del 13 de noviembre, respaldada por Greg Casar, Lloyd Doggett, el alcalde Kirk Watson y funcionarios locales.

El llamado busca que los dueños no renten, presten ni faciliten instalaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

Se trata de una petición a propietarios y operadores, no de una orden municipal que establezca una prohibición general en la ciudad.

Denuncian uso de estacionamientos privados por ICE



Los firmantes señalan al menos dos ocasiones en las que agentes y contratistas utilizaron terrenos privados para organizar traslados hacia centros de deportación.

Uno de los lugares identificados fue Tuscany Crossing Business Park, en el noreste de Austin, donde medios locales documentaron movimientos de detenidos.

Según KXAN, el propietario informó que no había autorizado esa utilización. La carta recoge su compromiso de adoptar medidas para evitar que se repita.

Los funcionarios buscan que otros operadores expresen una negativa similar y comuniquen directamente a ICE que sus propiedades no están disponibles para esos fines.