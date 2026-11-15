Congresistas y alcalde de Austin piden cerrar a ICE el acceso a estacionamientos privados
Publicado el 15/11/2026 a las 12:07
- Autoridades piden negar terrenos privados.
- Denuncian dos casos de uso.
- Carta solicita comunicar la negativa.
Congresistas y autoridades de Austin, Texas, pidieron a propietarios de estacionamientos privados rechazar el uso de sus terrenos como puntos de organización de operativos migratorios.
La solicitud aparece en una carta del 13 de noviembre, respaldada por Greg Casar, Lloyd Doggett, el alcalde Kirk Watson y funcionarios locales.
El llamado busca que los dueños no renten, presten ni faciliten instalaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
Se trata de una petición a propietarios y operadores, no de una orden municipal que establezca una prohibición general en la ciudad.
Denuncian uso de estacionamientos privados por ICE
Los firmantes señalan al menos dos ocasiones en las que agentes y contratistas utilizaron terrenos privados para organizar traslados hacia centros de deportación.
Uno de los lugares identificados fue Tuscany Crossing Business Park, en el noreste de Austin, donde medios locales documentaron movimientos de detenidos.
Según KXAN, el propietario informó que no había autorizado esa utilización. La carta recoge su compromiso de adoptar medidas para evitar que se repita.
Los funcionarios buscan que otros operadores expresen una negativa similar y comuniquen directamente a ICE que sus propiedades no están disponibles para esos fines.
Quiénes respaldan la carta sobre operativos migratorios
🇺🇸 Una mujer fue sometida por agentes del #ICE luego de que se resistiera a salir de su vehículo en un estacionamiento de #Austin, #Texas.
📹: Créditos a sus respectivos autores https://t.co/MrE6Xwpv8V
— El Mexicano (@ElMexicanOnline) November 13, 2026
Además de Casar, Doggett y Watson, participan ocho concejales: Vanessa Fuentes, Jose Velasquez, Jose “Chito” Vela, Ryan Alter y Krista Laine.
También firman Mike Siegel, Paige Ellis y Zo Qadri, de acuerdo con el documento publicado por la oficina del congresista Casar.
Por el condado de Travis aparecen Andy Brown y los comisionados George Morales, Brigid Shea y Ann Howard; también suscribe la representante estatal Lulu Flores.
La participación reúne a funcionarios federales, municipales, del condado y estatales en una solicitud dirigida específicamente a quienes administran estos espacios privados.
Autoridades advierten temor entre familias inmigrantes[caption id="attachment_1701022" align="alignnone" width="1200"] Austin pide impedir que ICE use estacionamientos privados FOTO: EFE[/caption]
Los promotores sostienen que el incremento de la actividad migratoria ha extendido el miedo entre residentes y afectado la asistencia y permanencia escolar.
Estas afirmaciones corresponden al diagnóstico de los firmantes. La carta no presenta una medición propia sobre el impacto específico en las escuelas de Austin.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió previamente la continuidad de los operativos y sostuvo que las restricciones de estacionamiento no frenarían las deportaciones.
TE PUEDE INTERESAR: Dos acróbatas que viajaban a un funeral fueron detenidos por ICE en Arizona
En esa respuesta, citada por KXAN, la dependencia habló de estacionamientos públicos, mientras la petición de los funcionarios se concentra en propiedades privadas.
Qué solicita la iniciativa a los propietarios
El paso propuesto consiste en rechazar acuerdos de renta, préstamo u otras autorizaciones que permitan convertir estacionamientos en bases de apoyo para ICE.
Después, los firmantes piden comunicar expresamente esa decisión a la agencia, en lugar de dejar indefinida la disponibilidad de las instalaciones.
El documento ofrece contacto con la oficina de Casar para resolver dudas, pero no incluye sanciones ni un calendario obligatorio de aplicación.
Para las familias inmigrantes, el alcance debe quedar claro: la iniciativa busca limitar espacios de apoyo logístico y no anuncia la suspensión de operativos.
FUENTE: univision