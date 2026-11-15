Trump culpa a Biden por la paralización de vuelos en Estados Unidos
Publicado el 15/11/2026 a las 13:34
El presidente responsabilizó a su antecesor por las fallas en el sistema de aviación, después de que una actualización técnica obligara a suspender vuelos durante horas.
El presidente Donald Trump culpó este domingo 15 de noviembre al gobierno de Joe Biden por la paralización de vuelos en Estados Unidos, ocurrida el viernes tras una actualización tecnológica fallida.
– Por qué importa: La interrupción afectó los viajes nacionales e internacionales, mientras Trump responsabiliza a la administración anterior por los problemas del sistema de aviación.
Trump culpa a Biden de dejar un sistema de aviación desastroso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó el domingo a la administración de su antecesor, Joe Biden, por la paralización de los vuelos que afectó el transporte aéreo nacional e internacional durante varias horas el pasado viernes.
Por: Steffany Baez
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Trump utilizó su red social Truth Social para responsabilizar al gobierno demócrata por los problemas que provocaron la suspensión temporal de vuelos.
En sus primeros comentarios públicos sobre el incidente, el mandatario calificó la gestión de la aviación durante la presidencia de Biden como «un desastre».
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«Todo lo que tocaron terminó mal», escribió Trump, en una crítica directa a su antecesor.
– La acusación: Trump atribuyó los problemas del sistema de aviación a la administración Biden, aunque la información disponible no establece esa responsabilidad.
Las declaraciones llegaron dos días después de que las autoridades estadounidenses ordenaran mantener los aviones en tierra durante varias horas.
Una actualización técnica fallida paralizó los vuelos
TRUMP RESPONSABILIZÓ A JOE BIDEN POR EL CAOS AÉREO EN EEUU: «TODO LO QUE TOCARON TERMINÓ MAL»
🇺🇲 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, por el colapso de la aviación civil que el viernes provocó retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos durante la jornada. El mandatario calificó de “desastre” la gestión del sistema aéreo durante la administración demócrata y cuestionó el gasto de recursos públicos.
El episodio se produjo luego de una actualización técnica fallida que obligó a las autoridades estadounidenses a suspender las operaciones aéreas durante varias horas. La interrupción afectó los viajes nacionales e internacionales y generó complicaciones en distintos puntos del país.
— Ámbito Financiero (@Ambitocom) November 15, 2026
La interrupción ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando una actualización tecnológica fallida llevó a las autoridades estadounidenses a suspender temporalmente las operaciones aéreas.
La decisión afectó tanto a vuelos dentro del territorio estadounidense como a conexiones internacionales.
La suspensión de operaciones obligó a detener los vuelos durante varias horas, antes de que pudiera restablecerse la actividad aérea.
– El dato clave: La información proporcionada identifica una actualización técnica fallida como desencadenante de la paralización, pero no precisa qué sistema resultó afectado.
Tampoco establece cuántos vuelos fueron cancelados o retrasados, ni el número de pasajeros perjudicados por la interrupción.
La falta de esos detalles impide determinar el alcance total del incidente y sus consecuencias para las aerolíneas y los viajeros.
La responsabilidad de Biden no está demostrada
Las declaraciones de Trump introducen una disputa política sobre la responsabilidad de los problemas tecnológicos que afectan a la aviación estadounidense.
Sin embargo, existe una diferencia entre el motivo inmediato de la paralización y la responsabilidad política que el presidente atribuye a Biden.
El incidente fue relacionado con una actualización técnica fallida, mientras que Trump señaló a la administración anterior como responsable de los problemas.
– La diferencia: La causa técnica reportada no demuestra, por sí sola, que las decisiones del gobierno de Biden provocaran la interrupción.
La información disponible tampoco incluye una respuesta de Biden ni una evaluación oficial que confirme las acusaciones del actual presidente.
Por ahora, las declaraciones de Trump representan su posición sobre el incidente, no una conclusión técnica sobre quién fue responsable.
¿Qué se sabe sobre las consecuencias para los viajeros?
La paralización puso de manifiesto cómo una falla tecnológica puede interrumpir simultáneamente operaciones aéreas nacionales e internacionales.
Para los pasajeros, la principal consecuencia reportada fue la suspensión temporal de vuelos durante varias horas.
No se han proporcionado detalles sobre posibles compensaciones, reprogramaciones o medidas adicionales para quienes resultaron afectados.
– Lo que sigue: No se ha informado de una investigación específica ni de una fecha para publicar conclusiones sobre la actualización fallida.
La cuestión pendiente es determinar qué provocó exactamente el problema técnico y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades más allá de las acusaciones políticas.
Fuente: El Economista