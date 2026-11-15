Trump culpa a Biden por la paralización de vuelos en Estados Unidos

El presidente responsabilizó a su antecesor por las fallas en el sistema de aviación, después de que una actualización técnica obligara a suspender vuelos durante horas.

El presidente Donald Trump culpó este domingo 15 de noviembre al gobierno de Joe Biden por la paralización de vuelos en Estados Unidos, ocurrida el viernes tras una actualización tecnológica fallida.

– Por qué importa: La interrupción afectó los viajes nacionales e internacionales, mientras Trump responsabiliza a la administración anterior por los problemas del sistema de aviación.

Trump culpa a Biden de dejar un sistema de aviación desastroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó el domingo a la administración de su antecesor, Joe Biden, por la paralización de los vuelos que afectó el transporte aéreo nacional e internacional durante varias horas el pasado viernes. Por: Steffany Baez Más información en nuestro periódico: https://t.co/S3dCiis3j9

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Trump utilizó su red social Truth Social para responsabilizar al gobierno demócrata por los problemas que provocaron la suspensión temporal de vuelos.

En sus primeros comentarios públicos sobre el incidente, el mandatario calificó la gestión de la aviación durante la presidencia de Biden como «un desastre».

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«Todo lo que tocaron terminó mal», escribió Trump, en una crítica directa a su antecesor.

– La acusación: Trump atribuyó los problemas del sistema de aviación a la administración Biden, aunque la información disponible no establece esa responsabilidad.

Las declaraciones llegaron dos días después de que las autoridades estadounidenses ordenaran mantener los aviones en tierra durante varias horas.