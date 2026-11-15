Trump urge al Congreso a destinar más fondos para renovar el sistema aéreo de EE.UU.
Publicado el 15/11/2026 a las 11:45
- Trump exige acelerar fondos aéreos.
- Persisten cancelaciones tras suspensión nacional.
- Investigan mantenimiento realizado por L3Harris.
Donald Trump exigió este domingo 15 de noviembre que el Congreso acelere los recursos para modernizar el control aéreo estadounidense, mientras persistían las cancelaciones.
Su Administración solicitó 30.100 millones de dólares para renovar la infraestructura, una discusión que cobró urgencia tras la suspensión nacional de despegues del viernes.
En Truth Social, el presidente responsabilizó al Gobierno de Joe Biden por el deterioro del sistema y cuestionó el manejo de inversiones anteriores.
Trump aseguró que los trabajos ya comenzaron, pero defendió ejecutarlos de manera integral. Su promesa de acelerar la renovación depende del financiamiento legislativo.
Cancelaciones de vuelos siguen afectando a pasajeros
President Donald Trump called on Congress to approve funding for new flight control systems "FAST," sharply criticizing the Biden administration over what he described as an "FAA disaster." Trump said his administration has "the knowledge and plan" to modernize the system, emphasizing that the FAA "is ready to go."
— Jewish Breaking News (@JBreakingNews) November 15, 2026
La reapertura del espacio aéreo no resolvió inmediatamente los problemas: aerolíneas y pasajeros continuaron enfrentando ajustes dos días después de la interrupción.
Hasta las 10:00 de la mañana del domingo, hora del Este, FlightAware registraba 1.569 cancelaciones y 2.737 retrasos, según el reporte de EFE.
Entre los aeropuertos afectados figuraban Chicago O’Hare, Atlanta, Nueva York JFK, Dallas-Fort Worth y Boston Logan, importantes puntos de conexión nacional e internacional.
El balance corresponde a ese corte horario y puede cambiar durante la jornada. Para los viajeros, la recuperación todavía exigía verificar cada itinerario.
Qué provocó la suspensión nacional de despegues[caption id="attachment_1701016" align="alignnone" width="1200"] Trump exige fondos para control aéreo tras caos en EE.UU. FOTO: EFE[/caption]
El Departamento de Transporte vinculó preliminarmente el incidente con trabajos para sustituir conexiones antiguas de cobre por fibra óptica en la red de telecomunicaciones.
Según Sean Duffy, secretario de Transporte, el contratista L3Harris realizaba el mantenimiento cuando un equipo comenzó a saturar otros dispositivos del sistema.
La alteración afectó comunicaciones con aeronaves y señales de radar. La FAA suspendió los despegues como medida preventiva mientras las autoridades aislaban el problema.
Duffy indicó que investigan si ocurrió un error de instalación o falló un dispositivo. La explicación técnica definitiva seguía pendiente; las autoridades no apuntaban a un ciberataque.
Modernización de la FAA abre disputa política
El reclamo presidencial coloca al Congreso en el centro de la respuesta, aunque la modernización ya contaba con recursos aprobados antes del incidente.
Duffy reconoció que los legisladores habían autorizado 12.500 millones de dólares y presentó avances en comunicaciones, radios y herramientas utilizadas por los controladores.
El secretario también atribuyó los rezagos a décadas de inversión insuficiente bajo gobiernos de ambos partidos, un diagnóstico más amplio que el señalamiento de Trump contra Biden.
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La discusión exige distinguir dos asuntos: esclarecer qué desencadenó la interrupción y determinar cómo financiar las siguientes etapas de renovación del sistema.
Qué pueden hacer los viajeros afectados
Duffy estimó que las operaciones podrían normalizarse entre el domingo y el lunes, aunque esa previsión no garantizaba la salida de cada vuelo.
Antes de trasladarse al aeropuerto, conviene consultar directamente con la aerolínea el estado del servicio y revisar las notificaciones de la reservación.
Si el itinerario incluye escalas, también es recomendable comprobar los siguientes trayectos y preguntar por alternativas cuando una conexión quede comprometida.
Mantener disponibles el número de reservación y las comunicaciones recibidas facilita gestionar cambios mientras las compañías reorganizan sus operaciones tras la suspensión.