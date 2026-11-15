Trump exige acelerar fondos aéreos.

Persisten cancelaciones tras suspensión nacional.

Investigan mantenimiento realizado por L3Harris.

Donald Trump exigió este domingo 15 de noviembre que el Congreso acelere los recursos para modernizar el control aéreo estadounidense, mientras persistían las cancelaciones.

Su Administración solicitó 30.100 millones de dólares para renovar la infraestructura, una discusión que cobró urgencia tras la suspensión nacional de despegues del viernes.

En Truth Social, el presidente responsabilizó al Gobierno de Joe Biden por el deterioro del sistema y cuestionó el manejo de inversiones anteriores.

Trump aseguró que los trabajos ya comenzaron, pero defendió ejecutarlos de manera integral. Su promesa de acelerar la renovación depende del financiamiento legislativo.

Cancelaciones de vuelos siguen afectando a pasajeros

President Donald Trump called on Congress to approve funding for new flight control systems "FAST," sharply criticizing the Biden administration over what he described as an "FAA disaster." Trump said his administration has "the knowledge and plan" to modernize the system, emphasizing that the FAA "is ready to go." — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) November 15, 2026



La reapertura del espacio aéreo no resolvió inmediatamente los problemas: aerolíneas y pasajeros continuaron enfrentando ajustes dos días después de la interrupción.

Hasta las 10:00 de la mañana del domingo, hora del Este, FlightAware registraba 1.569 cancelaciones y 2.737 retrasos, según el reporte de EFE.

Entre los aeropuertos afectados figuraban Chicago O’Hare, Atlanta, Nueva York JFK, Dallas-Fort Worth y Boston Logan, importantes puntos de conexión nacional e internacional.

El balance corresponde a ese corte horario y puede cambiar durante la jornada. Para los viajeros, la recuperación todavía exigía verificar cada itinerario.