Mamdani logra acuerdo con Trump para frenar nuevas reglas de cupones SNAP en todo EEUU

El alcalde de Nueva York consiguió una prórroga de al menos 90 días para las bodegas y pequeñas tiendas que aceptan cupones de alimentos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes 13 de noviembre un acuerdo con el presidente Donald Trump para aplazar nuevas exigencias federales a los comercios que aceptan cupones SNAP.

- Por qué importa: La decisión concede más tiempo a miles de pequeños negocios para adaptarse a requisitos que podrían afectar sus operaciones y el acceso de familias a alimentos.

Trump acepta retrasar las nuevas reglas de cupones de SNAP durante 90 días

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anuncia que ha logrado un acuerdo con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para retrasar la nueva normativa para tiendas que quieren mantener el programa de cupones de alimentos.

https://t.co/ixpYP9dzU1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 13, 2026

Mamdani explicó durante una rueda de prensa que Trump aceptó conceder una prórroga de al menos 90 días a los propietarios de pequeñas empresas.

El aplazamiento comienza este viernes y tiene alcance nacional, por lo que no se limita a las bodegas y tiendas de Nueva York.

La decisión llegó después de que el alcalde enviara una carta a la Casa Blanca solicitando seis meses adicionales para cumplir las nuevas condiciones.

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- El dato: Mamdani solicitó seis meses de prórroga, pero el acuerdo anunciado garantiza al menos 90 días.

El alcalde agradeció públicamente la intervención de Trump y de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para facilitar el aplazamiento.