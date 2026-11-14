Mamdani logra acuerdo con Trump para frenar nuevas reglas de cupones SNAP en todo EEUU
Publicado el 13/11/2026 a las 19:08
El alcalde de Nueva York consiguió una prórroga de al menos 90 días para las bodegas y pequeñas tiendas que aceptan cupones de alimentos.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes 13 de noviembre un acuerdo con el presidente Donald Trump para aplazar nuevas exigencias federales a los comercios que aceptan cupones SNAP.
- Por qué importa: La decisión concede más tiempo a miles de pequeños negocios para adaptarse a requisitos que podrían afectar sus operaciones y el acceso de familias a alimentos.
Trump acepta retrasar las nuevas reglas de cupones de SNAP durante 90 días
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anuncia que ha logrado un acuerdo con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para retrasar la nueva normativa para tiendas que quieren mantener el programa de cupones de alimentos.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 13, 2026
Mamdani explicó durante una rueda de prensa que Trump aceptó conceder una prórroga de al menos 90 días a los propietarios de pequeñas empresas.
El aplazamiento comienza este viernes y tiene alcance nacional, por lo que no se limita a las bodegas y tiendas de Nueva York.
La decisión llegó después de que el alcalde enviara una carta a la Casa Blanca solicitando seis meses adicionales para cumplir las nuevas condiciones.
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- El dato: Mamdani solicitó seis meses de prórroga, pero el acuerdo anunciado garantiza al menos 90 días.
El alcalde agradeció públicamente la intervención de Trump y de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para facilitar el aplazamiento.
¿Qué exigencias del SNAP afectan a las bodegas y tiendas?[caption id="attachment_1700869" align="alignnone" width="1200"] Trump acepta retrasar las nuevas reglas de cupones de SNAP durante 90 días. Foto Efe[/caption]
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) había impulsado cambios en los requisitos que deben cumplir los establecimientos autorizados para aceptar SNAP.
El programa, conocido como cupones de alimentos, permite a familias elegibles comprar productos alimenticios mediante tarjetas financiadas con fondos federales.
La normativa amplía la variedad de alimentos básicos que los comercios deben ofrecer en cuatro categorías: lácteos, cereales, proteínas, frutas y verduras.
- Lo que cambia: Las tiendas tendrán más tiempo para adaptar sus inventarios antes de cumplir las nuevas exigencias.
Mamdani cuestionó que las obligaciones afectaran de manera desigual a los pequeños comerciantes frente a las grandes cadenas de supermercados.
Según el alcalde, mientras las grandes empresas pueden adaptarse con mayor facilidad, muchas bodegas enfrentan dificultades económicas y de espacio para ampliar sus productos.
Nueva York tiene 1.6 millones de beneficiarios de SNAP
La disputa tiene especial importancia en Nueva York, donde aproximadamente 1.6 millones de residentes dependen del programa de asistencia alimentaria.
En todo Estados Unidos, más del 12% de la población recibe beneficios SNAP, según las cifras proporcionadas.
Las bodegas representan una fuente importante de productos básicos para comunidades que dependen de establecimientos cercanos a sus hogares.
- En números: En algunas zonas de El Bronx, las compras realizadas mediante SNAP pueden representar hasta el 70% de los ingresos de determinados comercios.
Mamdani advirtió que las nuevas condiciones podrían comprometer la estabilidad financiera de estos negocios, especialmente aquellos con menos recursos para modificar sus inventarios.
¿Qué pasará con los cupones SNAP después del acuerdo?
El entendimiento representa una coincidencia puntual entre Mamdani y Trump, pese a sus diferencias sobre los recortes federales a la asistencia alimentaria.
La prórroga no elimina las nuevas exigencias ni modifica por sí misma los beneficios que reciben las familias inscritas en SNAP.
- Qué sigue: Los establecimientos tendrán al menos 90 días adicionales para prepararse mientras se define la aplicación de los requisitos.
Por ahora, el anuncio no establece si el Gobierno federal concederá nuevas extensiones después de ese plazo.
La decisión ofrece un alivio temporal a los comerciantes, pero mantiene pendiente el debate sobre cómo aplicar las reglas sin perjudicar a las pequeñas tiendas.
Fuente: Efe