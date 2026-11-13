FAA ordena detener los despegues.

Falla de comunicaciones bajo investigación.

Vuelos internacionales: evaluación caso individual.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

La medida respondió a una falla de comunicaciones que afecta a los centros encargados de controlar las aeronaves durante sus trayectos entre aeropuertos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los técnicos investigaban el incidente, sin precisar cuándo podrían restablecerse las operaciones.

La suspensión nacional se adoptó como precaución de seguridad y dejó las salidas sujetas a nuevas instrucciones de las autoridades aeronáuticas. apnews.com

Qué significa la suspensión nacional de despegues

La autoridad de aviación de EE.UU. ordena suspender los despegues de vuelos en todo el país por motivos de seguridad https://t.co/bJ1rixBXr6 — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 13, 2026



La instrucción mantiene en tierra a los aviones pendientes de salir y modifica la programación de viajes dentro del territorio estadounidense.

Una suspensión de despegues no significa, por sí misma, que todos los vuelos hayan sido cancelados: cada itinerario requiere una actualización específica.

Según la notificación recogida por EFE, los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos recibirán un tratamiento individual, dependiendo de las circunstancias.

Para quienes viajan desde América Latina, esto obliga a confirmar directamente con la aerolínea cualquier cambio de horario, conexión o salida.