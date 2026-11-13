EE.UU. suspende despegues en todo el país: una falla de comunicación activa la alerta
Publicado el 13/11/2026 a las 17:48
- FAA ordena detener los despegues.
- Falla de comunicaciones bajo investigación.
- Vuelos internacionales: evaluación caso individual.
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos.
La medida respondió a una falla de comunicaciones que afecta a los centros encargados de controlar las aeronaves durante sus trayectos entre aeropuertos.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los técnicos investigaban el incidente, sin precisar cuándo podrían restablecerse las operaciones.
La suspensión nacional se adoptó como precaución de seguridad y dejó las salidas sujetas a nuevas instrucciones de las autoridades aeronáuticas. apnews.com
Qué significa la suspensión nacional de despegues
La autoridad de aviación de EE.UU. ordena suspender los despegues de vuelos en todo el país por motivos de seguridad https://t.co/bJ1rixBXr6
— BBC News Mundo (@bbcmundo) November 13, 2026
La instrucción mantiene en tierra a los aviones pendientes de salir y modifica la programación de viajes dentro del territorio estadounidense.
Una suspensión de despegues no significa, por sí misma, que todos los vuelos hayan sido cancelados: cada itinerario requiere una actualización específica.
Según la notificación recogida por EFE, los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos recibirán un tratamiento individual, dependiendo de las circunstancias.
Para quienes viajan desde América Latina, esto obliga a confirmar directamente con la aerolínea cualquier cambio de horario, conexión o salida.
Falla de comunicaciones: qué se sabe del problema
Duffy atribuyó la interrupción a un problema que alcanza a los centros de control en ruta, esenciales para coordinar el tránsito aéreo.
La información inicial identifica el área afectada, pero no establece qué componente falló ni cuál fue el origen de la avería.
El deterioro de la infraestructura tecnológica forma parte del contexto señalado por el secretario de Transporte al defender la modernización del sistema.
Sin embargo, ese antecedente no demuestra por sí solo la causa de esta interrupción: determinarla corresponde a la investigación técnica en curso.
El antecedente de 2023 vuelve a poner presión
The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.
— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026
La paralización recuerda la suspensión nacional de enero de 2023, vinculada a una falla del sistema que transmite avisos importantes a pilotos.
El otro antecedente citado por EFE corresponde a los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando también se detuvieron los despegues.
Aunque los motivos son distintos, esos episodios permiten dimensionar lo excepcional de una orden que alcanza a los aeropuertos de todo el país.
TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en Washington: sospechoso tenía una disputa por moho y mantenimiento de su edificio
La crisis vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema estadounidense para mantener operaciones seguras cuando una herramienta esencial deja de funcionar.
Qué pueden hacer los pasajeros ante los retrasos
Antes de trasladarse al aeropuerto, los viajeros deben consultar el estado de su vuelo en la aplicación o página de su compañía.
Quienes tengan conexiones deberían revisar todos los segmentos del itinerario y preguntar por alternativas si los cambios comprometen el siguiente embarque.
También conviene activar las notificaciones y conservar los mensajes recibidos, especialmente cuando la aerolínea comunique modificaciones o nuevas opciones de viaje.
La FAA recomienda consultar con cada transportista las demoras específicas: los avisos generales del espacio aéreo no sustituyen la información de una reserva