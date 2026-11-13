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Tiroteo en Washington: sospechoso tenía una disputa por moho y mantenimiento de su edificio
El tiroteo en Washington dejó un muerto y cuatro heridos. La policía investiga una disputa por humedad y moho que mantenía el sospechoso.
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Sospechoso del tiroteo en Washington tenía una demanda contra su edificio
Foto USA5059. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 12/11/2026.- Agentes de la Policía Metropolitana vigilan el vecindario de Logan Circle este jueves, en Washington (EE.UU.). Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un tiroteo en el centro de Washington, donde también falleció el sospechoso, al parecer por un disparo autoinflingido, informaron las autoridades. EFE/Lenin Nolly

Publicado el 12/11/2026 a las 20:06

Un médico de 55 años enfrentaba una demanda civil relacionada con filtraciones y humedad. El ataque dejó un muerto y cuatro heridos en Logan Circle.

La Policía de Washington identificó a Matt Wade Lambert, un médico de 55 años, como el sospechoso de un tiroteo que dejó una persona muerta y cuatro heridas.

Las autoridades investigan si el ataque estuvo relacionado con una disputa judicial por problemas de mantenimiento en su edificio.

– Por qué importa: El sospechoso mantenía un conflicto legal con la administración del inmueble por humedad y moho, una disputa que la policía considera vinculada con el ataque.

Sospechoso del tiroteo en Washington tenía una demanda contra su edificio

Lambert residía en un condominio del vecindario de Logan Circle, aproximadamente a un kilómetro de la Casa Blanca.

Según medios locales, desde 2024 mantenía un litigio contra la administración del edificio por filtraciones de agua, humedad y presencia de moho.

TE PUEDE INTERESAR: Un muerto y al menos cuatro heridos en un tiroteo en Washington donde murió el sospechoso

El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, confirmó que existía un conflicto con la asociación de propietarios y la empresa administradora.

– La disputa: Lambert había presentado una demanda civil contra ambas entidades por problemas relacionados con el mantenimiento del inmueble.

Carroll explicó que los investigadores consideran que el enfrentamiento legal podría estar relacionado con el tiroteo, aunque todavía analizan las pruebas.

¿Cómo ocurrió el tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos?

El ataque comenzó poco después de las 8:00 de la mañana, cuando Lambert presuntamente disparó contra James Stewart, de 46 años.

Stewart era el administrador del edificio y murió tras recibir disparos dentro de un gimnasio ubicado en la planta baja del inmueble.

Posteriormente, el sospechoso regresó a su apartamento del séptimo piso, desde donde habría disparado contra otras cuatro personas.

– El dato: Una de las personas heridas permanece en estado crítico, mientras que las otras tres presentan lesiones que no ponen en peligro sus vidas.

La policía cree que Lambert utilizó una pistola durante el primer ataque y posteriormente un rifle para disparar desde su balcón privado.

Los investigadores también reportaron una mira telescópica entre los elementos relacionados con la fase final del incidente.

El sospechoso murió tras atrincherarse en su apartamento

Después de los disparos, Lambert permaneció encerrado en su vivienda mientras agentes policiales desplegaban un operativo en los alrededores.

Los negociadores lograron establecer comunicación telefónica con el sospechoso, pero posteriormente los agentes escucharon una detonación dentro del apartamento.

Al ingresar, encontraron a Lambert muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida, según la reconstrucción presentada por las autoridades.

– La respuesta policial: Decenas de vehículos de emergencia y agentes armados acudieron a Logan Circle para controlar la situación y proteger a los residentes.

Las escuelas cercanas mantuvieron a sus estudiantes confinados por precaución. También se pidió a los vecinos permanecer dentro de sus viviendas.

¿Qué sigue en la investigación del tiroteo en Washington?

Las autoridades continúan examinando las evidencias para determinar cómo el conflicto por el mantenimiento del edificio pudo relacionarse con el ataque.

La principal hipótesis policial apunta al litigio civil, pero todavía no se ha establecido públicamente una motivación definitiva.

– Lo que sigue: Los investigadores deberán esclarecer las circunstancias del tiroteo y la relación entre el sospechoso, la víctima mortal y la disputa judicial.

El caso deja además cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido en Logan Circle.

Fuentes: Efe, Telemundo

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