Tiroteo en Washington: sospechoso tenía una disputa por moho y mantenimiento de su edificio
Publicado el 12/11/2026 a las 20:06
Un médico de 55 años enfrentaba una demanda civil relacionada con filtraciones y humedad. El ataque dejó un muerto y cuatro heridos en Logan Circle.
La Policía de Washington identificó a Matt Wade Lambert, un médico de 55 años, como el sospechoso de un tiroteo que dejó una persona muerta y cuatro heridas.
Las autoridades investigan si el ataque estuvo relacionado con una disputa judicial por problemas de mantenimiento en su edificio.
– Por qué importa: El sospechoso mantenía un conflicto legal con la administración del inmueble por humedad y moho, una disputa que la policía considera vinculada con el ataque.
Sospechoso del tiroteo en Washington tenía una demanda contra su edificio
🇺🇸 One person was killed and four others were injured in a Washington, D.C., shooting that officials say may have been linked to a condo dispute.
Two officials identified Matt Lambert as the gunman. The Washington Post reports that he appeared to connect the attack to complaints about mold and water damage at his condominium.
The reported link is still an allegation about motive. But the case shows how a private property dispute can become a public-safety emergency when a grievance escalates into violence; investigators will need to establish what led to the shooting and whether the lawsuit was part of that progression.
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— Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) November 13, 2026
Lambert residía en un condominio del vecindario de Logan Circle, aproximadamente a un kilómetro de la Casa Blanca.
Según medios locales, desde 2024 mantenía un litigio contra la administración del edificio por filtraciones de agua, humedad y presencia de moho.
TE PUEDE INTERESAR: Un muerto y al menos cuatro heridos en un tiroteo en Washington donde murió el sospechoso
El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, confirmó que existía un conflicto con la asociación de propietarios y la empresa administradora.
– La disputa: Lambert había presentado una demanda civil contra ambas entidades por problemas relacionados con el mantenimiento del inmueble.
Carroll explicó que los investigadores consideran que el enfrentamiento legal podría estar relacionado con el tiroteo, aunque todavía analizan las pruebas.
¿Cómo ocurrió el tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos?
Un tiroteo masivo en un gimnasio del centro de Washington deja un muerto y cuatro heridos
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— EL PAÍS México (@elpaismexico) November 13, 2026
El ataque comenzó poco después de las 8:00 de la mañana, cuando Lambert presuntamente disparó contra James Stewart, de 46 años.
Stewart era el administrador del edificio y murió tras recibir disparos dentro de un gimnasio ubicado en la planta baja del inmueble.
Posteriormente, el sospechoso regresó a su apartamento del séptimo piso, desde donde habría disparado contra otras cuatro personas.
– El dato: Una de las personas heridas permanece en estado crítico, mientras que las otras tres presentan lesiones que no ponen en peligro sus vidas.
La policía cree que Lambert utilizó una pistola durante el primer ataque y posteriormente un rifle para disparar desde su balcón privado.
Los investigadores también reportaron una mira telescópica entre los elementos relacionados con la fase final del incidente.
El sospechoso murió tras atrincherarse en su apartamento
Después de los disparos, Lambert permaneció encerrado en su vivienda mientras agentes policiales desplegaban un operativo en los alrededores.
Los negociadores lograron establecer comunicación telefónica con el sospechoso, pero posteriormente los agentes escucharon una detonación dentro del apartamento.
Al ingresar, encontraron a Lambert muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida, según la reconstrucción presentada por las autoridades.
– La respuesta policial: Decenas de vehículos de emergencia y agentes armados acudieron a Logan Circle para controlar la situación y proteger a los residentes.
Las escuelas cercanas mantuvieron a sus estudiantes confinados por precaución. También se pidió a los vecinos permanecer dentro de sus viviendas.
¿Qué sigue en la investigación del tiroteo en Washington?
Las autoridades continúan examinando las evidencias para determinar cómo el conflicto por el mantenimiento del edificio pudo relacionarse con el ataque.
La principal hipótesis policial apunta al litigio civil, pero todavía no se ha establecido públicamente una motivación definitiva.
– Lo que sigue: Los investigadores deberán esclarecer las circunstancias del tiroteo y la relación entre el sospechoso, la víctima mortal y la disputa judicial.
El caso deja además cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido en Logan Circle.
Fuentes: Efe, Telemundo