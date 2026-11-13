Tiroteo en Washington: sospechoso tenía una disputa por moho y mantenimiento de su edificio

Un médico de 55 años enfrentaba una demanda civil relacionada con filtraciones y humedad. El ataque dejó un muerto y cuatro heridos en Logan Circle.

La Policía de Washington identificó a Matt Wade Lambert, un médico de 55 años, como el sospechoso de un tiroteo que dejó una persona muerta y cuatro heridas.

Las autoridades investigan si el ataque estuvo relacionado con una disputa judicial por problemas de mantenimiento en su edificio.

– Por qué importa: El sospechoso mantenía un conflicto legal con la administración del inmueble por humedad y moho, una disputa que la policía considera vinculada con el ataque.

Sospechoso del tiroteo en Washington tenía una demanda contra su edificio

🇺🇸 One person was killed and four others were injured in a Washington, D.C., shooting that officials say may have been linked to a condo dispute. Two officials identified Matt Lambert as the gunman. The Washington Post reports that he appeared to connect the attack to complaints about mold and water damage at his condominium. The reported link is still an allegation about motive. But the case shows how a private property dispute can become a public-safety emergency when a grievance escalates into violence; investigators will need to establish what led to the shooting and whether the lawsuit was part of that progression. https://t.co/53cyu3INHv — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) November 13, 2026

Lambert residía en un condominio del vecindario de Logan Circle, aproximadamente a un kilómetro de la Casa Blanca.

Según medios locales, desde 2024 mantenía un litigio contra la administración del edificio por filtraciones de agua, humedad y presencia de moho.

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El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, confirmó que existía un conflicto con la asociación de propietarios y la empresa administradora.

– La disputa: Lambert había presentado una demanda civil contra ambas entidades por problemas relacionados con el mantenimiento del inmueble.

Carroll explicó que los investigadores consideran que el enfrentamiento legal podría estar relacionado con el tiroteo, aunque todavía analizan las pruebas.