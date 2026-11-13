Lauren Boebert pierde su escaño: el golpe a MAGA llega desde un distrito que respaldó a Trump
Publicado el 13/11/2026 a las 18:09
- Boebert pierde reelección en Colorado.
- Laubacher conquista un distrito republicano.
- Demócratas amplían su mayoría proyectada.
La republicana Lauren Boebert perdió la reelección en el cuarto distrito de Colorado frente a la demócrata Eileen Laubacher, según las proyecciones conocidas este viernes 13 de noviembre.
El desenlace aparta de la próxima Cámara de Representantes a una de las voces más reconocibles del movimiento MAGA y del conservadurismo confrontativo.
Boebert reconoció la derrota y comunicó que había llamado a su rival para felicitarla, de acuerdo con información de Associated Press. apnews.com
La diferencia rondaba los 3.500 votos, aproximadamente 0,9 puntos porcentuales, según el reporte de EFE: un margen estrecho con consecuencias políticas nacionales.
Un distrito favorable a Trump cambia de partido
🗳 #Decision2026 | La conservadora Lauren Boebert pierde la reelección en Colorado y se suma a los republicanos barridos por la ola azul.
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— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 13, 2026
La relevancia del resultado supera la salida de una congresista: Donald Trump había ganado esa circunscripción por unos 18 puntos en 2024.
Ese antecedente convierte la victoria demócrata en un revés significativo para los republicanos en un territorio que ofrecía una ventaja electoral considerable.
Boebert había cambiado de distrito después de enfrentar una contienda especialmente ajustada, buscando competir en una circunscripción con mayor inclinación hacia su partido.
El resultado muestra que esa ventaja previa resultó insuficiente, aunque las cifras por sí solas no permiten identificar las motivaciones individuales del electorado.
Qué cambia en la Cámara de Representantes
Según el balance difundido por EFE, los demócratas alcanzaban 256 escaños frente a 169 republicanos, con otras diez contiendas todavía pendientes de asignación.
Estas cifras corresponden a la composición proyectada tras las elecciones del 3 de noviembre y deben presentarse como un balance aún incompleto.
La victoria de Laubacher amplía la mayoría demócrata prevista para la próxima legislatura y reduce la representación republicana en la Cámara baja.
Para la audiencia hispana, ese reparto importa porque influye en las negociaciones sobre presupuesto, inmigración y otras prioridades federales, sin garantizar resultados legislativos específicos.
Las controversias que marcaron a Lauren Boebert
Congresista desde 2021, Boebert construyó su perfil alrededor de la defensa de las armas, posiciones ultraconservadoras y enfrentamientos públicos con adversarios demócratas.
Su trayectoria incluyó comentarios contra Ilhan Omar, la difusión de afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 y una interrupción a Joe Biden.
También se distanció de Trump cuando apoyó una iniciativa para forzar una votación sobre la divulgación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.
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Esos episodios forman parte de su historial político, pero atribuirles directamente la derrota requeriría evidencia adicional sobre las razones del voto.
Qué sigue tras las proyecciones electorales
Laubacher se prepara para representar al distrito, mientras las autoridades electorales completan los procedimientos necesarios para oficializar el resultado de los comicios.
Una proyección periodística identifica a la ganadora prevista; la certificación electoral corresponde a las autoridades y constituye una etapa diferente del proceso.
Los lectores pueden consultar las actualizaciones de la Secretaría de Estado de Colorado para distinguir entre recuentos provisionales y resultados certificados.
También conviene revisar la fecha de cada balance nacional: las contiendas pendientes pueden modificar el reparto final de los 435 escaños.