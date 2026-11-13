Boebert pierde reelección en Colorado.

Laubacher conquista un distrito republicano.

Demócratas amplían su mayoría proyectada.

La republicana Lauren Boebert perdió la reelección en el cuarto distrito de Colorado frente a la demócrata Eileen Laubacher, según las proyecciones conocidas este viernes 13 de noviembre.

El desenlace aparta de la próxima Cámara de Representantes a una de las voces más reconocibles del movimiento MAGA y del conservadurismo confrontativo.

Boebert reconoció la derrota y comunicó que había llamado a su rival para felicitarla, de acuerdo con información de Associated Press. apnews.com

La diferencia rondaba los 3.500 votos, aproximadamente 0,9 puntos porcentuales, según el reporte de EFE: un margen estrecho con consecuencias políticas nacionales.

Un distrito favorable a Trump cambia de partido

🗳 #Decision2026 | La conservadora Lauren Boebert pierde la reelección en Colorado y se suma a los republicanos barridos por la ola azul. https://t.co/qRMYkZJDZ5 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 13, 2026



La relevancia del resultado supera la salida de una congresista: Donald Trump había ganado esa circunscripción por unos 18 puntos en 2024.

Ese antecedente convierte la victoria demócrata en un revés significativo para los republicanos en un territorio que ofrecía una ventaja electoral considerable.

Boebert había cambiado de distrito después de enfrentar una contienda especialmente ajustada, buscando competir en una circunscripción con mayor inclinación hacia su partido.

El resultado muestra que esa ventaja previa resultó insuficiente, aunque las cifras por sí solas no permiten identificar las motivaciones individuales del electorado.