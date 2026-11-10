Pete Hegseth enfrenta juicio político: ocho acusaciones sacuden al Pentágono

Pete Hegseth enfrenta ocho acusaciones de juicio político por Irán, Venezuela y ataques en el Caribe. Conoce qué está pasando en el Congreso.

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Bajada: Un congresista republicano busca destituir al secretario de Defensa de Trump por operaciones militares en Irán, Venezuela y el Caribe. La Cámara de Representantes podría votar este martes. Por qué importa: El secretario de Defensa Pete Hegseth enfrenta una de las mayores amenazas a su permanencia en el gobierno de Donald Trump. Un legislador de su propio partido lo acusa de utilizar el poder militar estadounidense sin autorización del Congreso, poniendo en riesgo vidas, derechos constitucionales y la seguridad nacional. Lo esencial Ocho cargos: El republicano Thomas Massie presentó una resolución de 34 páginas para iniciar un juicio político contra Hegseth.

El republicano Thomas Massie presentó una resolución de 34 páginas para iniciar un juicio político contra Hegseth. Irán y Venezuela: Las acusaciones incluyen operaciones militares sin autorización del Congreso y la captura de Nicolás Maduro.

Las acusaciones incluyen operaciones militares sin autorización del Congreso y la captura de Nicolás Maduro. Ataques en el Caribe: La resolución cuestiona la legalidad de los bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

La resolución cuestiona la legalidad de los bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Votación decisiva: La Cámara de Representantes tiene previsto considerar la resolución este martes 10 de noviembre. Lo último Trump salió públicamente en defensa de Hegseth. El presidente atacó a Massie y pidió al Congreso respaldar al secretario de Defensa, destacando las operaciones militares en Irán y Venezuela como victorias de su administración. Esto matiza la impresión de que Trump había retirado su apoyo a Hegseth. Los demócratas tampoco están actuando como un bloque uniforme. Según CBS News, sus líderes no están presionando formalmente a todos sus representantes para votar a favor del juicio político. Cada legislador decidirá individualmente, aunque Hakeem Jeffries y Pete Aguilar ya anunciaron su apoyo. Un republicano encabeza la ofensiva El representante Thomas Massie, de Kentucky, presentó formalmente el lunes ocho artículos de impeachment —juicio político— contra Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Massie sostiene que Hegseth cometió graves abusos de poder al ejecutar operaciones militares que, según su interpretación de la Constitución, requerían autorización del Congreso.

Republican lawmaker Massie, Source: EFE[/caption] [caption id="attachment_1700398" align="alignnone" width="550"]Republican lawmaker Massie, Source: EFE[/caption] La iniciativa llega apenas una semana después de unas elecciones legislativas que dejaron importantes pérdidas para el Partido Republicano y aumentaron las tensiones dentro del gobierno de Trump. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, también expresó su respaldo a la destitución de Hegseth, acusándolo de contribuir a una guerra que ha elevado los precios y debilitado la seguridad estadounidense. Las ocho acusaciones contra Hegseth La resolución presentada por Massie abarca algunas de las decisiones militares más controvertidas del segundo mandato de Trump. 1. Iniciar la guerra contra Irán sin autorización. Massie sostiene que Hegseth ejecutó órdenes para comenzar operaciones militares contra Irán sin una declaración de guerra ni autorización legislativa. 2. Ignorar una resolución del Congreso. El legislador acusa al secretario de continuar las operaciones militares pese a una medida aprobada por ambas cámaras para exigir el fin de las hostilidades. 3. Prolongar ilegalmente la guerra. La acusación sostiene que las operaciones continuaron más allá de los plazos establecidos por la Ley de Poderes de Guerra de 1973. 4. Debilitar la protección de civiles. Massie responsabiliza a Hegseth de desmantelar mecanismos destinados a evitar víctimas civiles. La resolución relaciona estas decisiones con un ataque contra una escuela iraní que, según reportes citados por CBS News, dejó aproximadamente 170 muertos, en su mayoría menores. Estados Unidos no ha asumido directamente la responsabilidad del bombardeo. 5. Ejecutar ataques extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico. La resolución cuestiona operaciones contra presuntas embarcaciones del narcotráfico que, según el documento, han causado al menos 243 muertes desde septiembre de 2025. 6. Tomar represalias contra un senador. Hegseth está acusado de intentar sancionar al senador demócrata Mark Kelly, veterano de la Marina, después de que este recordara públicamente que los militares pueden rechazar órdenes ilegales.

7. Ordenar la operación contra Nicolás Maduro. Massie cuestiona la legalidad de la intervención estadounidense de enero de 2026 que terminó con la captura del entonces presidente venezolano y su esposa. La acusación sostiene que se trató de una operación militar sin autorización del Congreso y vinculada al interés estadounidense en el petróleo venezolano. 8. Atacar Yemen sin autorización legislativa. El último cargo se refiere a los bombardeos estadounidenses contra objetivos hutíes en 2025 y a las víctimas civiles que provocaron. Estas son acusaciones formuladas por Massie, no determinaciones judiciales de culpabilidad. Por qué Venezuela y el Caribe importan especialmente a los latinos Para millones de hispanos en Estados Unidos, este enfrentamiento político tiene implicaciones que van más allá de Washington. Las operaciones militares en Venezuela plantean preguntas sobre los límites de la intervención estadounidense en América Latina. Aunque la captura de Maduro fue celebrada por algunos sectores de la diáspora venezolana, la resolución obliga a examinar otra cuestión: ¿puede un presidente estadounidense ordenar una intervención militar de esa magnitud sin autorización del Congreso? Los ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico también generan interrogantes sobre el debido proceso. La acusación sostiene que personas sospechosas de delitos fueron atacadas militarmente sin haber sido juzgadas. La diferencia es fundamental: combatir el narcotráfico es una responsabilidad del Estado, pero las autoridades también deben demostrar que el uso de fuerza letal cumple con el derecho aplicable. Trump y los republicanos enfrentan una división interna La ofensiva de Massie refleja una tensión creciente entre los republicanos que respaldan una política exterior de mayor intervención militar y quienes defienden límites estrictos al poder presidencial.