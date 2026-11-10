La Corte Suprema permite reanudar el muro fronterizo en Big Bend
Publicado el 10/11/2026 a las 10:38
El lunes 9 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. le dio luz verde al gobierno de Trump para retomar las obras del muro fronterizo en Big Bend y otros trabajos en esa región del oeste de Texas. La votación fue de 8 contra 1. ¿Qué significa esto y a quién le afecta? Vamos por partes.
¿Qué decidió exactamente la Corte?
Fue una opinión breve y sin firmar, en el caso Mullin v. Friends of the Ruidosa Church (26A560). Según SCOTUSblog y NBC, solo la jueza Ketanji Brown Jackson indicó, sin explicar por qué, que habría rechazado la petición del gobierno.
La Corte suspendió, es decir, puso en pausa, la orden preliminar de la jueza federal Kathleen Cardone, de El Paso. El 2 de octubre, Cardone había detenido las exenciones y «cualquier obra o actividad que altere el terreno» en el Sector Big Bend de la Patrulla Fronteriza. Como te contamos cuando el gobierno llevó el caso a la Corte Suprema en octubre, esta pelea judicial venía creciendo.
Ojo con un detalle: según SCOTUSblog, la Corte no revocó el fallo de Cardone. Solo lo suspendió, así que el pleito sigue.
¿Y por qué? Según la opinión, una ley de 1996 (la sección 102 de la ley IIRIRA) permite al secretario de Seguridad Nacional «dispensar todos los requisitos legales» para construir barreras y caminos con rapidez en «zonas de alta entrada ilegal». Esa ley solo admite demandas por violaciones de la Constitución. Los demandantes decían que el secretario se excedió de su autoridad, un argumento conocido como la doctrina de las «cuestiones importantes». La Corte respondió: «No existe tal cosa como un reclamo ‘constitucional’ de cuestiones importantes», y dijo que el gobierno «tiene muchísimas probabilidades de ganar» ese punto.
¿Qué se quiere construir y dónde?
Según el gobierno, serían unas 341 millas de obras en el sector, que incluye el Parque Nacional Big Bend (NBC). Engineering News-Record cuenta cinco contratos federales por unos $7,500 millones. El del parque, de $1,720 millones y a cargo de Southwest Valley, cubre 17 millas de barreras vehiculares no continuas y unas 205 millas de caminos de patrullaje.
Ojo con esto: según Los Angeles Times, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que no planea un muro dentro del parque, sino caminos de patrullaje y barreras vehiculares. En septiembre ya se levantaban paneles de acero de 30 pies en un tramo de 47 millas en el condado de Hudspeth (ENR). La meta, según NBC, es una instalación de unas 2,000 millas con paneles, barreras vehiculares y tecnología de vigilancia.
Para avanzar, hubo tres exenciones: una de la entonces secretaria Kristi Noem (febrero) y dos de su sucesor, Markwayne Mullin (mayo y julio). Según NBC, dejaron de lado decenas de leyes ambientales y de conservación.
¿Quién gana y quién pierde?
El gobierno y quienes piden más control fronterizo. James Percival, abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, escribió en X: «Cuando acudimos a la Corte Suprema, dije que la orden del tribunal de distrito que detenía la construcción del muro era ‘tan inédita como defectuosa’. Acabamos de ganar 8-1». El gobierno dice que 89,000 personas fueron detenidas en los últimos años intentando cruzar por esa zona (NBC vía Telemundo). Y según la opinión, la orden de Cardone impedía avanzar en intereses «apremiantes» de seguridad e integridad de la frontera. Los republicanos en el Congreso aprobaron $46,000 millones para el muro (AP).
Vecinos, guías y dueños de terrenos. Según el Texas Tribune, desde enero de 2026 hay rechazo vecinal en la región, y viene de ambos partidos. Entre los demandantes está Danny Miller, guía del río Bravo (río Grande) y propietario en Redford, que podría perder su terreno. También demandó Amigos de la Iglesia de Ruidosa, que restaura una iglesia histórica en el condado de Presidio. Big Bend tiene más de 324,000 hectáreas protegidas (unas 800,000 acres), con especies amenazadas, sitios arqueológicos y paisajes como el cañón de Santa Elena (Clarín; AFP).
Ambientalistas. Laiken Jordahl, del Centro para la Diversidad Biológica, dijo: «Esta horrible decisión abre el camino para que los contratistas arrasen el desierto intacto y dinamiten las paredes de los cañones antes de que los tribunales hayan decidido si esta destrucción es legal». La Corte, en cambio, escribió que «el interés del gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental» alegado por los demandantes.
Contribuyentes. Aquí hablan los números. Los contratos del sector suman unos $7,500 millones (ENR) y el gobierno asegura que la pausa le costaba casi medio millón de dólares al día. Pregúntate: ¿te parece una inversión justificada o un gasto excesivo? Esa decisión es tuya.
¿Y ahora qué sigue?
La suspensión dura mientras el gobierno pide a la Corte Suprema que revise el caso. Mientras tanto, el pleito continúa en los tribunales, y todavía no hay una decisión final sobre si las exenciones y las obras fueron legales.
¿Y a ti, qué te toca pensar?
Quizá vives lejos de Texas y sientes que esto no va contigo. Pero el debate de fondo es el mismo en todo el país: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno para acelerar una obra de seguridad, y cuánto pesan el paisaje, la propiedad y la naturaleza frente a esa urgencia?
Si quieres ver cómo se ha vivido el muro en otro estado, lee lo que pasó en Arizona: Arizona cerrará zonas públicas por el muro fronterizo. Compara los argumentos de cada lado, revisa las cifras y saca tus propias conclusiones.
Fuentes: Corte Suprema de EE.UU., Mullin v. Friends of the Ruidosa Church; SCOTUSblog; NBC News; NPR; Los Angeles Times; Engineering News-Record; AP. Datos consultados el 10 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE/Laiken Jordahl/Centro para la Diversidad Biológica