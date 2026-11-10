El lunes 9 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. le dio luz verde al gobierno de Trump para retomar las obras del muro fronterizo en Big Bend y otros trabajos en esa región del oeste de Texas. La votación fue de 8 contra 1. ¿Qué significa esto y a quién le afecta? Vamos por partes.

¿Qué decidió exactamente la Corte?

Fue una opinión breve y sin firmar, en el caso Mullin v. Friends of the Ruidosa Church (26A560). Según SCOTUSblog y NBC, solo la jueza Ketanji Brown Jackson indicó, sin explicar por qué, que habría rechazado la petición del gobierno.

La Corte suspendió, es decir, puso en pausa, la orden preliminar de la jueza federal Kathleen Cardone, de El Paso. El 2 de octubre, Cardone había detenido las exenciones y «cualquier obra o actividad que altere el terreno» en el Sector Big Bend de la Patrulla Fronteriza. Como te contamos cuando el gobierno llevó el caso a la Corte Suprema en octubre, esta pelea judicial venía creciendo.

Ojo con un detalle: según SCOTUSblog, la Corte no revocó el fallo de Cardone. Solo lo suspendió, así que el pleito sigue.

¿Y por qué? Según la opinión, una ley de 1996 (la sección 102 de la ley IIRIRA) permite al secretario de Seguridad Nacional «dispensar todos los requisitos legales» para construir barreras y caminos con rapidez en «zonas de alta entrada ilegal». Esa ley solo admite demandas por violaciones de la Constitución. Los demandantes decían que el secretario se excedió de su autoridad, un argumento conocido como la doctrina de las «cuestiones importantes». La Corte respondió: «No existe tal cosa como un reclamo ‘constitucional’ de cuestiones importantes», y dijo que el gobierno «tiene muchísimas probabilidades de ganar» ese punto.

¿Qué se quiere construir y dónde?

Según el gobierno, serían unas 341 millas de obras en el sector, que incluye el Parque Nacional Big Bend (NBC). Engineering News-Record cuenta cinco contratos federales por unos $7,500 millones. El del parque, de $1,720 millones y a cargo de Southwest Valley, cubre 17 millas de barreras vehiculares no continuas y unas 205 millas de caminos de patrullaje.

Ojo con esto: según Los Angeles Times, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que no planea un muro dentro del parque, sino caminos de patrullaje y barreras vehiculares. En septiembre ya se levantaban paneles de acero de 30 pies en un tramo de 47 millas en el condado de Hudspeth (ENR). La meta, según NBC, es una instalación de unas 2,000 millas con paneles, barreras vehiculares y tecnología de vigilancia.

Para avanzar, hubo tres exenciones: una de la entonces secretaria Kristi Noem (febrero) y dos de su sucesor, Markwayne Mullin (mayo y julio). Según NBC, dejaron de lado decenas de leyes ambientales y de conservación.